3 ngôi sao trở thành trò cười vì giải Bạch Ngọc Lan

Theo 163 , sau khi ban tổ chức giải thưởng Bạch Ngọc Lan công bố danh sách đề cử các hạng mục năm 2026, khán giả đã đưa ra nhiều ý kiến trái chiều. Tiêu Chiến, Dương Tử và Hồ Ca là những cái tên tạo thị phi, thậm chí trở thành trò cười.

Danh tiếng không xứng với thực lực

Đây là lần đầu nam diễn viên Tiêu Chiến được đề cử giải Thị đế của Bạch Ngọc Lan. Trước đó, anh cũng được vinh danh trong một số giải thưởng nhỏ khác nhưng Bạch Ngọc Lan được đánh giá là giải truyền hình lớn, danh giá hơn hẳn. Bộ phim Tàng Hải truyện thành công cả về danh tiếng, lượt xem và sức ảnh hưởng với khán giả đại chúng, thúc đẩy du lịch địa phương giúp Tiêu Chiến trở thành một trong những cái tên được mong chờ nhất.

Tuy nhiên, sau đó trên MXH xuất hiện chủ đề: "Tiêu Chiến phá vỡ lời nguyền 13 năm không có đề cử phim cổ trang", với ý nghĩa đề cử của Tiêu Chiến lần này là dấu mốc đặc biệt khi anh được đề cử Thị đế bằng thể loại không có ưu thế khi cạnh tranh giải thưởng.

Tiêu Chiến (trái) thổi phồng thành tích của bản thân quá mức gây ra trò cười. Bạch Vũ cũng được đề cử với vai diễn cổ trang trong mùa trao giải 2026.

Tuy nhiên, chủ đề này sau đó bị công chúng chê cười, họ cho rằng phía Tiêu Chiến phông bạt thổi phồng thành tích. Bởi năm 2025, nam diễn viên Trương Nhược Quân đã được đề cử giải Thị đế Bạch Ngọc Lan với phim Khánh dư niên 2. Ngay trong mùa giải năm nay, tài tử Bạch Vũ cũng cạnh tranh với Tiêu Chiến ở hạng mục Nam chính xuất sắc với bộ phim Thái bình niên. Vì vậy, màn khoe kỷ lục của Tiêu Chiến trở thành trò cười cho khán giả.

Dương Tử cũng gây tranh cãi lớn khi tạo thành tích hiếm có 3 kỳ liên tiếp được đề cử giải Nữ chính xuất sắc Bạch Ngọc Lan với các tác phẩm Trường tương tư, Quốc sắc phương hoa, Cây sinh mệnh . Lý do là phim Cây sinh mệnh khi lên sóng nhận nhiều lời chê về chất lượng, đặc biệt diễn xuất của Dương Tử lộ điểm yếu không kiểm soát tốt biểu cảm trong các cảnh cao trào. Ngũ quan của cô nhăn nhó, kém sắc và chỉ có biểu cảm gào to. Lời thoại của Dương Tử cũng không tốt, nhiều câu khó nghe rõ.

Dương Tử bị đánh giá có thân hình gầy gò thiếu sức sống, cảnh đánh nhau đua xe bắn súng, chạy đuổi theo sơn tặc đều không có lực, tư thế xấu, không đúng chuẩn của một chiến sĩ cảnh sát ngày đêm đối mặt với nguy hiểm.

Cây sinh mệnh cũng có thành tích rất tệ, hiện đứng thứ 2 trong số các phim có rating thấp nhất kênh CCTV8 trong năm 2026. Thế nhưng phim lại nhận được tới 8/10 đề cử ở các hạng mục khác nhau.

Dương Tử diễn dở nhưng vẫn nhận được đề cử gây ra tranh cãi "danh tiếng không xứng với thực lực".

Ngoài Dương Tử, việc Hồ Ca nhận được đề cử Nam chính xuất sắc nhất cũng gây ra nhiều tranh cãi. Trong phim, đất diễn của Hồ Ca không nhiều. Nam diễn viên từng được giới thiệu là diễn viên tham gia với vai trò đặc biệt (cameo), nhưng hiện tại anh lại nhận đề cử Nam chính xuất sắc. Vì vậy, khán giả đặt câu hỏi về quy định của giải thưởng.

Thế lực chi phối giải thưởng

Sau khi ban tổ chức giải Bạch Ngọc Lan công bố danh sách đề cử, nhiều cái tên gây tiếc nuối như Triệu Lệ Dĩnh, Hình Phi, Mai Đình, Nhiệt Y Trát,... lần lượt được nhắc tới vì thành tích phim của họ tốt, diễn xuất đột phá nhưng không thể chen vào Top 5 cuối cùng.

Tuy nhiên, công chúng cũng nhận ra, những ngôi sao gây tranh cãi như Tiêu Chiến, Dương Tử, Hồ Ca, đều có điểm chung là đóng trong dự án của công ty sản xuất phim Chính Ngọ Dương Quang. Chính Ngọ Dương Quang có trụ sở tại Thượng Hải, nơi tổ chức giải thưởng Bạch Ngọc Lan. Xưởng phim có quyền lực lớn, năm nào cũng chiếm nhiều vị trí trong các suất đề cử.

Năm trước đó, Hồ Ca cũng được đề cử Nam chính xuất sắc với bộ phim Huyện ủy đại viện dù tác phẩm này khi lên sóng nhận về nhiều lời chê, thành tích cũng không khả quan.

Hồ Ca 6 lần được đề cử Thị đế Bạch Ngọc Lan. Nhưng lần này khán giả cho rằng anh quá tham lam.

Vì vậy, khán giả cho rằng có thể xảy ra trường hợp các xưởng phim lớn vận dụng quan hệ, giúp các diễn viên tham gia dự án của họ giành được các suất đề cử tại Bạch Ngọc Lan. Đây là dạng quyền lực ngầm thao túng cả một giải thưởng truyền hình lớn.

Theo QQ , các giải thưởng điện ảnh truyền hình Trung Quốc thường xuyên gây tranh cãi về tính công bằng. Như "ông hoàng phòng vé" Thẩm Đằng từng nhận được 0 phiếu bầu chọn trong số 100 người đã bỏ phiếu tại giải thưởng Bách Hoa.

Trong khi đó, Thẩm Đằng là ngôi sao hiếm có của Trung Quốc vừa đảm bảo về doanh thu, có sức hiệu triệu khán giả tới rạp, vừa có diễn xuất chắc tay, đa dạng. Còn tiêu chí của giải thưởng Bách Hoa lại dựa vào doanh thu phòng vé.

Thế nhưng, có vẻ như Thẩm Đằng đã bị ban tổ chức giải thưởng Bách Hoa tẩy chay ngầm.

Trong phim Mãn Giang Hồng , Thẩm Đằng đóng vai chính, đứng vị trí đầu tiên trong danh sách diễn viên, nhưng anh lại không nhận được đề cử giải Nam chính xuất sắc, mà đàn em Dịch Dương Thiên Tử (đứng thứ 2) lại có.

Có thể thấy dù là ngôi sao số một của màn ảnh Hoa ngữ, nam diễn viên cũng chịu thua trước quyền lực ngầm của các nhà sản xuất, đầu tư đứng sau hậu trường.

Thẩm Đằng là minh chứng rõ nhất cho việc có thực lực, doanh thu vẫn không nhận được vinh danh.