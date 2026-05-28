Lê Giang bị mời ra khỏi rạp chiếu phim 'Ốc mượn hồn'

Hôm 26/5, Lê Giang tham dự sự kiện ra mắt bộ phim Ốc mượn hồn tại TP HCM. Khi cùng hoa hậu Tiểu Vy ghi lại khoảnh khắc kỷ niệm trước giờ phim chiếu, chị được một nhân viên đề nghị ngừng chụp ảnh và mời ra khỏi rạp. "Bây giờ chị mời em ra khỏi rạp, em đi ra đi", người này hướng về phía Lê Giang và nói.

Lê Giang bên Anh Phạm và dàn nghệ sĩ tại buổi công chiếu 'Ốc mượn hồn' tối 26/5.

Khoảnh khắc ấy, nữ diễn viên thể hiện thái độ ngỡ ngàng trong khi Tiểu Vy tỏ ra lúng túng, ngượng ngùng. Khi được Hoa hậu Việt Nam 2018 dìu bước khỏi phòng chiếu, Lê Giang thốt lên: "Trời đất ơi".

Tình huống này gây chú ý trên mạng xã hội. Một số người cho rằng nhân viên chỉ làm đúng nhiệm vụ vì khu vực rạp chiếu thường có quy định riêng nhằm đảm bảo tiến độ của sự kiện. Trong khi đó, một số người nhận xét nhân viên sự kiện có cách giao tiếp thiếu tế nhị, làm Lê Giang và Tiểu Vy rơi vào tình cảnh khó xử.

Giữa những tranh luận, Lê Giang lên tiếng phản hồi về sự việc. Chị cho biết đến buổi ra mắt Ốc mượn hồn theo lời mời của Tiểu Vy và Anh Phạm với tinh thần ủng hộ hai đàn em thân thiết. Tuy nhiên, sự cố bị mời ra khỏi rạp khiến chị cảm thấy buồn.

Tiểu Vy và Anh Phạm tại thảm đỏ buổi ra mắt 'Ốc mượn hồn'.

Theo nữ diễn viên, chị khi đó được Tiểu Vy mời xuống khu vực gần màn chiếu để chụp một tấm hình cùng nhau. Tuy nhiên, cách ứng xử của một nhân viên tại rạp phim đã khiến khoảnh khắc ấy không thể trọn vẹn. Dù vậy, chị vẫn trở lại rạp để xem hết phim chứ không bỏ về vì giận như đồn đoán trên mạng. Qua sự việc, chị hy vọng sau này bất kỳ nghệ sĩ nào cũng nhận được sự tôn trọng tối thiểu.

Chia sẻ thêm với Ngôi Sao, Lê Giang cho biết: "Tôi cảm thấy buồn. Dù gì tôi cũng được mời đến và là một nghệ sĩ, chỉ cần họ nói nhẹ nhàng 'chị Giang bước ra để tụi em chiếu phim' thì tôi sẽ vui vẻ, không thấy bị đối xử thiếu tôn trọng như vậy. Tuy nhiên, tôi không muốn sự việc đi quá xa nên sẽ không bình luận gì thêm".

Ngoài Lê Giang, buổi ra mắt phim Ốc mượn hồn tối 26/5 còn có sự góp mặt của hàng trăm người nổi tiếng thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có ca sĩ Hòa Minzy, hoa hậu Thanh Thủy, Thiên Ân... Sau sự kiện, Tiểu Vy - nữ diễn viên chính của phim - bày tỏ trên trang cá nhân, mong các khách mời thông cảm vì khâu tổ chức, tiếp đón còn nhiều thiếu xót. "Nếu Vy và ê kíp điều gì chưa chu đáo, chưa kịp hỏi han hay tiếp đón mọi người thật tốt thì Vy xin được gửi lời xin lỗi chân thành nhất. Mong mọi người thương và thông cảm cho Vy nha", cô viết.

Lê Giang sinh năm 1972, tên đầy đủ là Nguyễn Thị Lê Giang, trở thành đào chính tại các gánh hát tỉnh khi mới 15 tuổi. Năm 1990, chị gia nhập đoàn cải lương Thanh Nga và giành huy chương vàng Hội diễn Sân khấu Chuyên nghiệp với vở Dòng sông đầm lầy. Năm 2008, chị gây chú ý khi tham gia phim truyền hình Cô gái xấu xí. Sau này, chị thành công với các phim điện ảnh do Trấn Thành đạo diễn như Bố già, Nhà bà Nữ, Bộ tứ báo thủ... Về đời tư, chị trải qua hai lần đổ vỡ hôn nhân, trong đó có cuộc hôn nhân với nghệ sĩ Duy Phương.