NSND Lan Hương được 'ngọc hoàng' Quốc Khánh chăm sóc, niềm vui bé mọn của NSND Thanh Hoa

NSND Lan Hương đăng ảnh ngồi chơi cùng NSND Quốc Khánh. Niềm vui bé mọn lúc tuổi già của NSND Thanh Hoa là ngắm hoa lá trong vườn nhà.

Tin sao Việt 13/1: NSND Lan Hương đăng ảnh ngồi chơi cùng 'ngọc hoàng' Quốc Khánh. Chị tiết lộ: ''Gặp mình lần nào cũng phục vụ nhiệt tình, nào là ngô, khoai, sắn, ổi … rất chu đáo! Mình thích nhất là câu: Cô ăn đi, ngon lắm, tôi gọt, tôi bóc, tôi bổ cho''. 

Thanh Hằng diện đồ ngủ học thoại trong hậu trường quay phim điện ảnh mới.

Diễm My 9X khoe vóc dáng nuột nà dù đang làm mẹ bỉm sữa. 

NSND Thanh Ngoan và NSND Mai Hoa được khán giả khen là "mỹ nhân không tuổi" khi đăng ảnh chụp cùng nhau.

Diễn viên Thuý Hà lên đồ gợi cảm dự sự kiện.

NSND Đức Long ngắm tuyết rơi.

Diễn viên Hoàng Yến nói mình phải học cả đời và buông bỏ mọi thứ.

Người mẫu Lê Thuý và chồng kỷ niệm 11 năm ngày cưới.

Mai Ngọc đưa con trai đi sưởi nắng. Từ khi sinh con, 'hot girl thời tiết' ở quê nhà Bắc Giang với gia đình chồng.

Võ Hoàng Yến, Phương Linh, Mook Karnruethai Tassabut 'mệt nhoài' sau khi diện đồ siêu nhân quay clip vũ đạo hài hước.

Sam được nhiều khán giả khen như teen girl khi diện 'cây' đồ màu trắng hồng, tôn nhan sắc tuổi 36.

MC Thảo Vân thảnh thơi đi ngắm tranh.

BTV Hoài Anh có chuyến về quê nhà - TPHCM.

Hoa hậu Hà Kiều Anh và nghệ sĩ múa Linh Nga hội ngộ.

Quang Thắng khoe ảnh đi ăn lẩu với Quốc Khánh
Quang Thắng khoe ảnh đi ăn lẩu với Quốc Khánh

Diễn viên Quang Thắng khoe ảnh cùng 'Ngọc Hoàng' Quốc Khánh đi ăn lẩu cùng bạn bè giữa tin đồn nghệ sĩ gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

