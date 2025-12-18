Vợ NSND Công Lý 'bớt sồn sồn', Hòa Minzy sang Thái Lan cổ vũ cho Nguyễn Tấn Sang

Sao Việt ngày 17/12: Chị Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý nói thời trẻ thường "sồn sồn" trước những điều mình cho là không đúng, quyết làm rõ mọi chuyện đến cùng. Hiện tại, chị hạn chế tranh luận, hầu hết chọn im lặng.

Hoà Minzy đăng ảnh ở Thái Lan cổ vũ cho Nguyễn Tấn Sang. Cô viết: ''Sau 2 năm ở Campuchia, tôi đã tới Thái Lan với sân Pencak Silat để cổ vũ hô vang 2 tiếng Việt Nam. Chúc mừng đoàn thể thao Việt Nam, cảm ơn các anh chị em đã chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo''.

Phong cách thời gian gần đây của diễn viên Angela Phương Trinh nam tính một cách bất thường.

Diễn viên Huyền Lizzie xinh đẹp dạo phố đêm Sài Gòn.

Vợ chồng Victor Vũ - Đinh Ngọc Diệp quấn quýt bên biển.

MC Ngô Mai Phương tự tay trang trí nhà đón Giáng Sinh.

Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc và Pha Lê rủ nhau chơi pickleball.

Diễn viên Samuel An kể kỷ niệm đóng phim cùng minh tinh kỳ cựu Kiều Chinh.

Minh Thư "Gái nhảy" viết: "Đừng tốt quá với ai, họ quen luôn và nghĩ bạn có nghĩa vụ phải như vậy".

Nghệ sĩ Thành Lộc chia sẻ về vai cô giáo Duyên trong vở kịch cùng tên tại Sân khấu Quốc Thảo.

Ca sĩ Mỹ Lệ ẩn ý: "Sự thật cũng như nếp nhăn trên da. Nó cần được tôn trọng".

Ca sĩ Phương Thanh khoe chiếc áo vừa nhận từ đội tuyển Việt Nam.