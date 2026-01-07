'Ngọc Hoàng' Quốc Khánh phủ nhận bị ung thư di căn xương

Trưa 7/1, nhiều trang Facebook chia sẻ bài đăng về sức khỏe NSND Quốc Khánh. Nội dung bài viết cho biết nghệ sĩ bị ung thư phổi di căn vào xương, dàn nghệ sĩ Táo Quân - Gặp nhau cuối năm đều biết về bệnh tình và đã đi thăm "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh.

Tuy nhiên, NSND Quốc Khánh đã lên tiếng phản bác thông tin trên. Anh chia sẻ với Ngôi Sao: "Tôi vẫn bình thường, không có chuyện như tin đồn đâu". Nghệ sĩ nói không bị ảnh hưởng tinh thần khi bị đồn mắc bạo bệnh vì đã quen với việc trở thành chủ đề cho các tin đồn "giật gân". "Họ còn đưa tôi lên bàn thờ mấy lần rồi ấy chứ. Tôi thấy chẳng vấn đề gì cả, mình khỏe hay không thì mình tự biết", anh nói.

Nghệ sĩ Quang Thắng, bạn thân của NSND Quốc Khánh, cũng xác nhận với Ngôi Sao: "Tin đồn vớ vẩn, không có chuyện đó đâu, anh ấy vẫn bình thường". Trong khi đó, nghệ sĩ Vân Dung nói cô không biết về tin này và cũng không có chuyện đã cùng nhóm nghệ sĩ Táo Quân đi thăm anh như lời đồn.

NSND Quốc Khánh trong vai Ngọc Hoàng của 'Táo Quân - Gặp nhau cuối năm'.

Theo nguồn tin của Ngôi Sao, NSND Quốc Khánh gần đây gặp một số vấn đề về sức khỏe nhưng hiện đã xuất viện về nhà. Cách đây vài ngày, một nhóm nghệ sĩ thân thiết đến thăm anh tại nhà nhưng không tiết lộ bệnh tình cụ thể.

NSND Quốc Khánh khi nhận quyết định nghỉ hưu năm 2022. Ảnh: Hà Thu

Quốc Khánh sinh năm 1962, thuộc lứa diễn viên sân khấu đầu tiên do Nhà hát Kịch Việt Nam tuyển chọn, đào tạo từ năm 1978 đến 1982. Cuối 1982, anh cùng các nghệ sĩ Trung Anh, Đỗ Kỷ, Trọng Trinh lên đường đi bộ đội ở Quảng Ninh, bảo vệ biên giới phía Bắc. Sau hai năm, anh được xuất ngũ sớm nhờ có nhiều thành tích tốt trong quân đội. Trở về nhà hát, Quốc Khánh hoạt động song song ở cả sân khấu và phim ảnh. Năm 1998, anh ghi dấu với vai Tháo - một công chức sợ vợ trong phim điện ảnh Ghen, đóng cùng Minh Hằng. Diễn viên ghi dấu với dạng vai hiền lành, cam chịu, dễ lâm vào tình huống dở khóc dở cười trong các phim như Tết này ai đến xông nhà, Trừng phạt, Áo lụa Hà Đông, Những người độc thân vui vẻ. Nghệ sĩ còn được khán giả nhớ tới với vai Ngọc Hoàng trong series Gặp nhau cuối năm.

Về đời tư, Quốc Khánh sống độc thân. Từng được nhiều bạn bè khuyên nên kết hôn nhưng anh đều gạt đi và cho biết yêu thích cuộc sống tự do, không ràng buộc. Anh từng ví hôn nhân giống như một kiểu "chết" phức tạp. "Tôi không lấy vợ cũng vì thương chị em phụ nữ. Quanh năm, tôi đi làm không có giờ giấc, lại ham chơi, nếu ai đồng ý xây dựng gia đình với mình sẽ rất khổ. Tôi thấy mình chưa đủ tư cách làm chồng, huống gì làm cha. Tuy nhiên, điều gì cũng có hai mặt. Tôi giờ chọn tự do thì sau này sẽ chịu cảnh về già không ai chăm sóc mà thôi", Quốc Khánh nói.