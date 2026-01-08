Quang Thắng khoe ảnh đi ăn lẩu với Quốc Khánh

Tối 7/1, Quang Thắng đăng ảnh đi ăn cùng NSND Quốc Khánh và viết: "Hôm nay nghe ca sĩ Bảo Anh hát Như lời đồn, thấy thấm thật". Chia sẻ của nghệ sĩ được cho nhằm phủ nhận những đồn đoán quanh vấn đề sức khỏe của 'Ngọc Hoàng' Quốc Khánh. Ở phần bình luận, hàng trăm đồng nghiệp và khán giả gửi lời chúc đến nghệ sĩ, cho biết yên tâm khi thấy Quốc Khánh vui vẻ, khỏe mạnh.

Trước đó vào trưa cùng ngày, Quang Thắng phủ nhận tin 'Quốc Khánh bị ung thư phổi di căn xương' lan truyền mạng xã hội. "Tin đồn vớ vẩn đấy, không có chuyện đó đâu, anh ấy vẫn bình thường", diễn viên nói với Ngôi Sao.

NSND Quốc Khánh cũng lên tiếng trấn an dư luận, khẳng định mình vẫn ổn. Nghệ sĩ nói không bị ảnh hưởng tinh thần khi bị đồn vì đã quen với việc "tự nhiên bị đưa lên bàn thờ". "Tôi không muốn đôi co hay nói nhiều vì mình khỏe hay không mình tự biết", anh chia sẻ đầu giờ chiều 7/1.

Quang Thắng khoe ảnh đi ăn với Quốc Khánh.

Theo nguồn tin của Ngôi Sao, NSND Quốc Khánh gần đây gặp một số vấn đề về sức khỏe nhưng hiện đã xuất viện về nhà. Cách đây vài ngày, một nhóm nghệ sĩ thân thiết đến thăm anh tại nhà nhưng không tiết lộ bệnh tình cụ thể. Nghệ sĩ vẫn trò chuyện thường xuyên với bạn bè, mong muốn có thời gian nghỉ ngơi, tạm gác công việc để hồi phục sức khỏe.

NSND Quốc Khánh khi nhận quyết định về hưu năm 2022. Ảnh: Hà Thu

Quốc Khánh sinh năm 1962, thuộc lứa diễn viên sân khấu đầu tiên do Nhà hát Kịch Việt Nam tuyển chọn, đào tạo từ năm 1978 đến 1982. Cuối 1982, anh cùng các nghệ sĩ Trung Anh, Đỗ Kỷ, Trọng Trinh lên đường đi bộ đội ở Quảng Ninh, bảo vệ biên giới phía Bắc. Sau hai năm, anh được xuất ngũ sớm nhờ có nhiều thành tích tốt trong quân đội. Trở về nhà hát, Quốc Khánh hoạt động song song ở cả sân khấu và phim ảnh. Năm 1998, anh ghi dấu với vai Tháo - một công chức sợ vợ trong phim điện ảnh Ghen, đóng cùng Minh Hằng. Diễn viên ghi dấu với dạng vai hiền lành, cam chịu, dễ lâm vào tình huống dở khóc dở cười trong các phim như Tết này ai đến xông nhà, Trừng phạt, Áo lụa Hà Đông, Những người độc thân vui vẻ. Nghệ sĩ còn được khán giả nhớ tới với vai Ngọc Hoàng trong series Gặp nhau cuối năm.

Về đời tư, Quốc Khánh sống độc thân. Từng được nhiều bạn bè khuyên nên kết hôn nhưng anh đều gạt đi và cho biết yêu thích cuộc sống tự do, không ràng buộc. Anh từng ví hôn nhân giống như một kiểu "chết" phức tạp. "Tôi không lấy vợ cũng vì thương chị em phụ nữ. Quanh năm, tôi đi làm không có giờ giấc, lại ham chơi, nếu ai đồng ý xây dựng gia đình với mình sẽ rất khổ. Tôi thấy mình chưa đủ tư cách làm chồng, huống gì làm cha. Tuy nhiên, điều gì cũng có hai mặt. Tôi giờ chọn tự do thì sau này sẽ chịu cảnh về già không ai chăm sóc mà thôi", Quốc Khánh nói.