Gia đình Becks đã có dịp tề tựu cuối tuần qua nhân dịp sinh nhật tuổi 50 của Louise Adams - em gái Vic. Bữa tiệc có sự góp mặt của bố mẹ Vic, vợ chồng em gái Louise và vợ chồng em trai Christian.

Gia đình vợ David Beckham tề tựu đông đủ nhân sinh nhật em gái Louise Adams. Ảnh: Instgarm/ victoriabeckham

Loạt ảnh Vic chia sẻ trên Instagram cho thấy các con trai nhà Becks gồm Romeo, Cruz và con gái út Harper cũng có mặt mừng sinh nhật dì. Bạn gái Romeo - DJ Kim Turnbull và bạn gái Cruz - Jackie Aspotel đều dự bữa tiệc này, hé lộ mối quan hệ thân thiết, ngày càng gắn kết với gia đình Becks. Tuy nhiên, tương tự các sự kiện gia đình gần hai năm qua, vợ chồng con trai cả Brooklyn - Nicola tiếp tục vắng mặt.

Giữa bối cảnh rạn nứt chưa được hàn gắn, gần đây, trong phần hỏi đáp với người theo dõi trên Instagram Story, con dâu cả nhà Becks hé lộ việc liên tục phải đối mặt với những lời chỉ trích không phải lúc nào cũng dễ dàng. Ái nữ nhà tỷ phú Peltz thừa nhận đôi khi không thể kiềm chế bản thân trước những bình luận ác ý, đặc biệt khi mỗi ngày lại xuất hiện những thông tin sai lệch về mình. Tuy nhiên, nữ diễn viên tin sự thật sẽ được làm sáng tỏ.

Vợ chồng Becks và con gái út Harper Beckham. Ảnh: Instgarm/ victoriabeckham

Victoria và David Beckham đã gắn bó 30 năm, có bốn người con gồm Brooklyn, Romeo, Cruz và Harper. Thời gian qua, gia đình Beckham vướng tin đồn rạn nứt với con trai cả Brooklyn Beckham, 27 tuổi. Hồi tháng 1, Brooklyn gây chú ý khi công khai chỉ trích bố mẹ trên mạng xã hội, cho rằng họ đặt "thương hiệu Beckham" lên trên tất cả và phá hoại cuộc hôn nhân của anh với Nicola Peltz, 31 tuổi. Brooklyn tuyên bố không có ý định hàn gắn với gia đình.