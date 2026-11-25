Diễn viên Lâm Bảo Châu cho biết đã lâu anh mới có dịp cùng bạn gái Lệ Quyên thảnh thơi bên nhau, dạo khắp phố phường Seattle.

Vợ chồng hoa hậu H'Hen Niê đưa con gái Harley về Đắk Lắk thăm ông bà ngoại dịp nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Jennifer Phạm cùng mẹ và em gái leo núi ở Sedona, bang Arizona, Mỹ.

Cô cho biết đây là vùng đất của những dãy núi đá đỏ hùng vĩ, bầu trời xanh thẳm và các điểm 'xoáy năng lượng' nổi tiếng.

Sam 'trốn' chồng con đi nghỉ dưỡng.

Ngọc Trinh khoe vòng một đầy đặn trong trang phục gợi cảm.

Diễn viên Kaity Nguyễn đi chơi cùng thú cưng.

Rapper Suboi khoe ảnh chụp cùng Trấn Thành tại một sự kiện ở TP HCM.

Bà mẹ hai con Hà Anh được khen trẻ trung, tràn đầy sức sống.

Cà Pháo, con trai diễn viên Lê Phương, về thăm ông bà ngoại dịp nghỉ lễ.

Tuấn Trần ở Hàn Quốc.

Diễn viên Phương Anh Đào đăng ảnh hậu trường chụp cùng Trần Huy Anh, Nguyên Thảo sau chuỗi ngày đi các rạp giao lưu khán giả, quảng bá phim Ngày con còn mẹ.

Ca sĩ Lương Bích Hữu phối đồ trẻ trung khi chụp ảnh trên bãi biển.