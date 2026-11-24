Theo nguồn tin thân cận, do lịch trình bận rộn, cả hai ít gặp nhau hơn, tình cảm cũng phai nhạt nên chia tay. Dù vậy, họ vẫn giữ mối quan hệ đồng nghiệp.

Tin cặp sao chia tay thu hút nhiều bình luận, bày tỏ bất ngờ, tiếc nuối. "Họ chia tay thật sao", "Họ trông rất đẹp đôi", "Thật tiếc cho chuyện tình đẹp"... một số khán giả viết trên mạng xã hội.

Diễn viên Lim Ji Yeon và Lee Do Hyun. Ảnh: MyDaily

Diễn viên Lim Ji Yeon và tài tử Lee Do Hyun lần đầu gặp khi cùng tham gia bộ phim truyền hình The Glory của Netflix năm 2022. Hai người chính thức trở thành một cặp vào năm 2023. Họ thường xuyên được bắt gặp hẹn hò ở Seoul, thậm chí còn nhắc đến nhau trong các bài phát biểu nhận giải.

Gần đây nhất, cả hai được bắt gặp chơi golf cùng nhau vào mùa hè năm ngoái.

Ra mắt năm 2011 với bộ phim điện ảnh Disaster Movie, Lim Ji Yeon sau đó tiếp tục tham gia các tác phẩm như Obsessed, The Treacherous, Luck-Key, Tazza: One Eyed Jack cùng các bộ phim truyền hình High Society, Blow Breeze... Cô được công nhận về năng lực diễn xuất sau khi hóa thân thành Park Yeon Jin, nhân vật phản diện tàn độc trong The Glory. Năm nay, nữ diễn viên tiếp tục nhận được nhiều tình cảm của khán giả với bộ phim truyền hình Wonderful New World.

Lee Do Hyun bắt đầu sự nghiệp diễn xuất năm 2017 với bộ phim truyền hình Prison Playbook, sau đó góp mặt trong nhiều tác phẩm như 18 Again, Sweet Home, Youth of May... Sau khi xuất ngũ vào tháng 5 năm ngoái, anh đã hoàn tất ghi hình bộ phim Grand Galaxy Hotel của Netflix và đang chờ ngày phát hành. Hiện tại, nam diễn viên đồng thời tham gia hai dự án truyền hình Destruction of the Earth và phim điện ảnh Southern Expedition.