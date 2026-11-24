Nhà sản xuất và đơn vị phát hành Mẹ Mìn: Giao kèo với quỷ thông báo phim sẽ ra rạp ngày 2/12, muộn hơn 5 ngày so với kế hoạch gần nhất. Các hoạt động quảng bá, kế hoạch phát hành được cập nhật theo lịch mới.

Thông báo được đưa ra khi chỉ còn ít ngày tới mốc khởi chiếu 27/11. Ê-kíp chưa nêu lý do cụ thể cho lần thay đổi này.

Trước đó, phim được lên lịch phát hành ngày 23/10. Đến sát ngày ra mắt, nhà sản xuất chuyển sang 27/11, lùi 5 tuần. Thời điểm đó, ê-kíp giải thích cần thêm thời gian hoàn thiện bản phim, từ yếu tố kinh dị, tâm linh đến diễn biến tâm lý nhân vật.

Khán giả chờ đợi màn tái xuất điện ảnh của Nhật Kim Anh, Minh Hằng.

Mẹ Mìn đã trải qua hai lần dời lịch, từ tháng 10 sang tháng 11 rồi tháng 12. Ngày 2/12 là lịch khởi chiếu thứ ba được công bố.

Ở lần điều chỉnh trước, phim rút khỏi đợt phát hành cuối tháng 10, khi Án mạng karaoke và Chị chị em em 3 cùng ra rạp ngày 30/10. Tuy nhiên, khoảng thời gian cuối tháng 11 cũng không thiếu đối thủ. Ngày con còn mẹ đã ra mắt từ 11/11 và Trại giam hạnh phúc khởi chiếu ngày 20/11.

Theo Box Office Vietnam, cuối tuần 20-22/11, Trại giam hạnh phúc thu khoảng 77,05 tỷ đồng, bỏ xa phim đứng thứ hai là Ngày con còn mẹ, đạt khoảng 6,3 tỷ đồng. Đến chiều 23/11, phim của Trung Lùn vẫn dẫn đầu, có hơn 5.100 suất chiếu/ngày.

Sức hút của tác phẩm đang chiếu là một yếu tố các phim sắp phát hành phải tính tới. Dù vậy, chưa có xác nhận từ nhà sản xuất về việc Mẹ Mìn dời lịch vì áp lực cạnh tranh.

Mẹ Mìn: Giao kèo với quỷ do Jack Carry On đạo diễn, khai thác hình tượng trong những câu chuyện truyền miệng dân gian. Nhân vật có khả năng ban điều ước nhưng buộc người cầu xin chấp nhận những điều kiện và cái giá đi kèm.

Minh Hằng đảm nhận vai Mẹ Mìn, xuất hiện với áo dài đỏ, nón lá và mái tóc dài. Dàn diễn viên còn có Nhật Kim Anh, Rima Thanh Vy, Khương Lê, Đại Nghĩa, Phát La…

Bên cạnh yếu tố kinh dị giả tưởng, phim khai thác những mong muốn về tiền bạc, nhan sắc và sự đổi đời. Câu chuyện đặt các nhân vật trước lựa chọn giữa điều mình khao khát với hậu quả của giao kèo.

Tạo hình của Nhật Kim Anh trong phim Mẹ Mìn.

Theo thông tin ê-kíp công bố, phần kỹ xảo CGI/VFX có sự tham gia của 7 đơn vị, hơn 300 nhân sự. Dự án cũng nhận được những phản hồi tích cực từ giới chuyên môn.

Lê Minh Mẫn (Robbey) dành cho bộ phim số điểm 8.8/10, đồng thời đánh giá cao màn tái xuất điện ảnh của Minh Hằng với một hình tượng hoàn toàn khác biệt. “Mẹ Mìn khoác áo dài đỏ, đội nón lá, tóc dài bềnh bồng, giọng điệu từ tốn. Nhưng càng nhẹ nhàng, Mẹ Mìn càng tạo cảm giác bất an”, Lê Minh Mẫn nói.

Rima Thanh Vy cũng nhận được lời khen khi tiếp tục thử thách bản thân với một nhân vật có diễn biến tâm lý phức tạp.

Nhà phê bình Lê Hồng Lâm quan tâm đến cách phim kết hợp mô-típ giao kèo với quỷ và hình tượng dân gian Việt. “Việc đưa mô-típ quen thuộc ấy vào bối cảnh văn hóa Việt Nam, với nhân vật trung tâm là Mẹ Mìn, vì thế mở ra một hướng thử nghiệm gây tò mò”, ông nhận xét.

Nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch nhận định: “Mẹ Mìn là dự án điện ảnh thú vị và sẽ nhiều bất ngờ ở dịp cuối năm nay”. Anh đánh giá cao cách bộ phim khai thác những khát vọng phổ quát về tiền tài và nhan sắc, kết hợp cùng một thực thể siêu nhiên mang đậm bản sắc Việt.