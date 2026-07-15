Becks hài hước bênh vực vợ sau khi Vic bị nói 'vô cảm'

Vợ chồng Becks - Vic và ba con trên khán đài sân vận động Miami tối 11/7. Ảnh: Instagram

Tối 11/7, Becks - Vic và ba con Romeo, Cruz, Harper có mặt trên khán đài sân vận động ở Miami để cổ vũ đội tuyển Anh. Khi Jude Bellingham ghi bàn ở phút bù giờ hiệp một, cựu đội trưởng tuyển Anh lập tức bật dậy ăn mừng cuồng nhiệt cùng các con.

Trong khi đó, Victoria vẫn ngồi yên với gương mặt điềm tĩnh, gần như không bộc lộ cảm xúc. Hình ảnh đối lập giữa hai vợ chồng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, biến cựu thành viên Spice Girls thành một "meme" mới.

Nữ diễn viên hài Jenny Johnson châm biếm trên mạng xã hội: "Tôi cứ nghĩ mình đã rất cuồng nhiệt khi xem thể thao, nhưng Victoria còn nhiệt tình hơn nhiều. Mỗi lần nhìn thấy cô ấy, tôi chỉ muốn hét lên 'Spice Up Your Life' vì nguồn năng lượng quá mãnh liệt".

Cựu danh thủ sau đó để lại bình luận kèm nhiều biểu tượng cười ra nước mắt: "Tôi đảm bảo cô ấy đang ăn mừng ở bên trong. Chỉ là phản ứng của cô ấy chậm hơn tôi một chút thôi".

Dù không bộc lộ cảm xúc ở khoảnh khắc Bellingham ghi bàn, Victoria sau đó được nhìn thấy vỗ tay và hòa vào bầu không khí cuồng nhiệt khi tuyển Anh giành chiến thắng 2-1 để vào bán kết.

Vic ngồi yên khi chồng con hào hứng ăn mừng tuyển Anh ghi bàn. Ảnh: Instagram

Nhà thiết kế thời trang từng nhiều lần thừa nhận cô không phải người yêu bóng đá khi mới quen Becks vào năm 1997. Hai người gặp nhau sau một trận đấu của Manchester United và Vic cho biết thường cảm thấy mình "không thực sự thuộc về" các sân bóng.

Trong cuộc phỏng vấn với Financial Times năm 2024, Vic nói: "Tôi chưa bao giờ thích xem bóng đá. Tôi không cảm thấy mình được chào đón. Nhưng giờ thì khác. Ở Miami, tôi thấy mình thuộc về nơi này vì đã trở thành bạn với gia đình các cầu thủ Inter Miami".

Chiến thắng của tuyển Anh cũng là dịp hiếm hoi gia đình Beckham tụ họp đông đủ tại sân vận động, ngoại trừ con trai cả Brooklyn Beckham. Trong khi David, Victoria, Romeo, Cruz và Harper cùng cổ vũ tại Miami, Brooklyn theo dõi trận đấu từ New York cùng vợ Nicola Peltz.

Sau trận đấu, David Beckham đăng ảnh cả gia đình và viết: "Thật là một khoảnh khắc tuyệt vời ở Miami. Tôi rất tự hào về đội tuyển khi giành vé vào bán kết World Cup. Được ăn mừng cùng gia đình khiến mọi thứ càng đặc biệt hơn. Cảm ơn tuyển Anh đã mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ cho đất nước".

Vic cũng chia sẻ loạt ảnh tại sân vận động, trong đó có những khoảnh khắc ôm chồng tình cảm, kèm dòng nhắn: "Một đêm thật đặc biệt ở Miami cùng gia đình và vì đất nước của chúng ta".