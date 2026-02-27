Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Ảnh sao 27/2: Siêu mẫu Ngọc Thạch khoe nhan sắc tuổi 35

Sự kiện: Sao Việt

Siêu mẫu Ngọc Thạch đăng bộ ảnh mừng tuổi mới; Vợ chồng Liêu Hà Trinh đón năm mới trên đỉnh núi tuyết.

Ảnh sao 27/2: Siêu mẫu Ngọc Thạch khoe nhan sắc tuổi 35 - 1

Ngọc Thạch hiếm hoi khoe ảnh trên mạng xã hội sau khi kết hôn cùng thiếu gia Hà Nội. Hiện cô tập trung chăm sóc các con, quản lý công ty thuộc tập đoàn của gia đình.

Ảnh sao 27/2: Siêu mẫu Ngọc Thạch khoe nhan sắc tuổi 35 - 2

Liêu Hà Trinh cùng chồng du lịch tới đỉnh Brocken, cao 1.142 m, là ngọn núi cao nhất dãy Harz, Đức.

Ảnh sao 27/2: Siêu mẫu Ngọc Thạch khoe nhan sắc tuổi 35 - 3

Hoa hậu Tiểu Vy cùng dàn người đẹp nhà Sen Vàng cúng khai xuân.

Ảnh sao 27/2: Siêu mẫu Ngọc Thạch khoe nhan sắc tuổi 35 - 4

Hoa hậu Hà Kiều Anh đưa con gái đi dạo phố xuân những ngày cuối Tết Nguyên đán.

Ảnh sao 27/2: Siêu mẫu Ngọc Thạch khoe nhan sắc tuổi 35 - 5

MC Hoàng Oanh chưa trở lại công việc sau Tết, dành thêm thời gian đưa con trai Alex đi chơi tại TP HCM.

Ảnh sao 27/2: Siêu mẫu Ngọc Thạch khoe nhan sắc tuổi 35 - 6

Quốc Anh - Văn Mai Hương cùng diễn viên nhí phim 'Thỏ ơi' chụp ảnh cùng nhau.

Ảnh sao 27/2: Siêu mẫu Ngọc Thạch khoe nhan sắc tuổi 35 - 7

Nhóm bạn Tâm Triều Dâng, Nhật Hạ và Bạch Công Khanh hội tụ trong tiệc khai xuân.

Ảnh sao 27/2: Siêu mẫu Ngọc Thạch khoe nhan sắc tuổi 35 - 8

Đàm Thu Trang lì xì nhân viên tại công ty của ông xã Cường Đôla nhân ngày Vía Thần tài.

Ảnh sao 27/2: Siêu mẫu Ngọc Thạch khoe nhan sắc tuổi 35 - 9

Ca sĩ Phạm Trưởng dọn dẹp các gốc mai sau Tết.

Ảnh sao 27/2: Siêu mẫu Ngọc Thạch khoe nhan sắc tuổi 35 - 10

Hồ Ngọc Hà diện 'cây' đồ hiệu tại Milano.

Diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc tuổi 36: Có tất cả, chỉ thiếu tấm chồng
Diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc tuổi 36: Có tất cả, chỉ thiếu tấm chồng

Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ về hành trình trưởng thành ở tuổi 36, học cách tự chọn mình thay vì rượt đuổi chứng minh. Nữ diễn viên cho rằng hạnh phúc...

Bấm xem >>

