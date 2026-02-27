Ảnh sao 27/2: Siêu mẫu Ngọc Thạch khoe nhan sắc tuổi 35

Ngọc Thạch hiếm hoi khoe ảnh trên mạng xã hội sau khi kết hôn cùng thiếu gia Hà Nội. Hiện cô tập trung chăm sóc các con, quản lý công ty thuộc tập đoàn của gia đình.

Liêu Hà Trinh cùng chồng du lịch tới đỉnh Brocken, cao 1.142 m, là ngọn núi cao nhất dãy Harz, Đức.

Hoa hậu Tiểu Vy cùng dàn người đẹp nhà Sen Vàng cúng khai xuân.

Hoa hậu Hà Kiều Anh đưa con gái đi dạo phố xuân những ngày cuối Tết Nguyên đán.

MC Hoàng Oanh chưa trở lại công việc sau Tết, dành thêm thời gian đưa con trai Alex đi chơi tại TP HCM.

Quốc Anh - Văn Mai Hương cùng diễn viên nhí phim 'Thỏ ơi' chụp ảnh cùng nhau.

Nhóm bạn Tâm Triều Dâng, Nhật Hạ và Bạch Công Khanh hội tụ trong tiệc khai xuân.

Đàm Thu Trang lì xì nhân viên tại công ty của ông xã Cường Đôla nhân ngày Vía Thần tài.

Ca sĩ Phạm Trưởng dọn dẹp các gốc mai sau Tết.

Hồ Ngọc Hà diện 'cây' đồ hiệu tại Milano.