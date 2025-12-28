MC hot bậc nhất VTV: "Tôi từng bị phàn nàn dù làm việc không lương tại nhà đài"

MC Huyền Trang Mù Tạt nói về quãng thời gian làm việc không lương tại VTV

Chiều 28/12, BTV, MC Huyền Trang Mù Tạt đăng bài viết dài trên trang cá nhân xung quanh đề tài "làm việc không lương" đang gây xôn xao dư luận. Cô cho biết mình không đưa ra ý kiến, chỉ kể lại câu chuyện bản thân mình đã trải qua.

Theo đó, cách đây 11 năm, Huyền Trang bất ngờ nhận được lời mời casting cho chương trình Bữa trưa vui vẻ của Đài Truyền hình Việt Nam. Thời điểm đó, cô vẫn là sinh viên năm 3, theo học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh và chưa từng nghĩ bản thân sẽ gắn bó với môi trường truyền hình, càng chưa hình dung được công việc tại VTV sẽ diễn ra như thế nào.

Sau hai lần được liên hệ, cô mới quyết định đến casting. Ngay trong buổi gặp mặt đầu tiên, Huyền Trang được lựa chọn và lên sóng trực tiếp vào trưa hôm sau. Tuy nhiên, đi kèm với cơ hội ấy là một điều kiện thẳng thắn từ phía nhà đài: "Em sẽ cộng tác và làm tạm thời không lương, cho đến khi thấy em đủ chín và đủ vững để có một vị trí chính thức trong ê-kíp”.

Thời gian cộng tác không lương của Huyền Trang kéo dài hơn 6 tháng. Ban đầu, cô nghĩ rằng mình chỉ cần quan sát các MC tiền bối để tích lũy kinh nghiệm dẫn chương trình. Nhưng thực tế hoàn toàn khác. Huyền Trang được giao hàng loạt công việc hậu trường như lau dọn trường quay, chuẩn bị đạo cụ, đón khách, chụp ảnh, quản lý fanpage, viết kịch bản… Những việc khiến cô không ít lần tự hỏi: “Đây có phải là công việc của một MC không, lại còn là không lương?”.

Không chỉ vậy, những sai sót trong quá trình làm việc khiến cô phải đối diện với sự phê bình, trách mắng. Với một sinh viên quen cuộc sống được gia đình bao bọc, môi trường làm việc khắt khe tại Đài từng khiến Huyền Trang không khỏi tủi thân. Tuy nhiên, cô vẫn kiên trì ở lại.

Chia sẻ về lý do không bỏ cuộc, MC Huyền Trang cho biết bản thân tin vào sự lựa chọn của mình và nhận ra đây là một công việc thú vị, mang lại giá trị lớn hơn tiền bạc. Thứ cô muốn lúc ấy là kinh nghiệm – thứ không thể mua được bằng tiền.

"Để tới ngày hôm nay, khi nhìn lại vị trí và những điều mà mình đã đạt được, dù rất bé nhỏ so với các đồng nghiệp khác, nhưng mình thấy xứng đáng và chưa bao giờ hối hận khi đi con đường đó và đã từng lựa chọn những điều đó.

Mình đã hiểu tại sao mình phải làm những công việc từ lau dọn cho tới chuẩn bị đạo cụ, phải học làm fanpage hay kịch bản… Khi làm được những công việc đó, mình đã hiểu để có một chương trình cho mình trở thành host lên sóng thành công, có biết bao con người đóng góp thầm lặng phía sau hộ trợ giúp sức cho mình.

Khi mình làm việc, mình hiểu sâu hơn về chương trình, mình chủ động được mọi thứ khi lên sân khấu vì đã nắm được từng thao tác, từng chi tiết. Khi làm những việc đó, mình sẽ ko bao giờ sợ phải ngồi không, vì việc gì mình cũng đã biết làm. Đó là bài học quý giá mà anh chị đã âm thầm dành tặng cho mình", MC Huyền Trang viết.

So sánh với thế hệ trẻ hiện nay, Huyền Trang cho rằng điều kiện làm nghề đã thay đổi rất nhiều. Cơ hội việc làm rộng mở hơn, kỹ năng của các bạn trẻ cũng tốt hơn, nhưng đi kèm là áp lực cạnh tranh ngày càng lớn. Theo cô, lựa chọn làm hay không làm, chấp nhận đánh đổi hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào mỗi cá nhân và niềm tin với con đường mình chọn.

MC Huyền Trang và cầu thủ Đức Huy. (Ảnh: FBNV)

Với MC Huyền Trang, hai yếu tố quan trọng tạo nên thành công là gặp được người thầy có tâm và làm việc trong một môi trường tốt. Đó là những giá trị không thể mua được bằng tiền. Cô tin rằng những điều khó đạt được bao giờ cũng có giá trị lớn hơn và càng gian nan, con người càng trân trọng thành quả mình có.

“Trước khi làm ra tiền phải biết cách thu nạp, tích luỹ những thứ sẽ cho mình kiến thức và kinh nghiệm mà chúng ta ko thể bỏ tiền ra mua được. Có nhiều dạng để đầu tư, hãy chọn cách đầu tư cho mình đúng đắn và phù hợp nhất”, Huyền Trang chia sẻ.

MC Huyền Trang "Mù Tạt" tên thật là Nguyễn Thị Huyền Trang. Cô sinh năm 1993, là một trong những gương mặt MC đời đầu của chương trình Bữa trưa vui vẻ trên kênh VTV6. Sau đó, người đẹp tiếp tục đảm nhận vai trò MC cho nhiều chương trình truyền hình khác như Cuộc hẹn cuối tuần, Trời sinh một cặp... Với phong cách dẫn dắt hài hước, trẻ trung và nhí nhảnh, cô nhanh chóng nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả.

Thời gian qua, nữ MC của VTV thu hút sự chú ý của công chúng bởi chuyện tình với tiền vệ Phạm Đức Huy. Tối 27/11, anh đăng ảnh khoe đã cầu hôn thành công người đẹp, cho biết sẽ sớm về chung nhà trong thời gian tới.