Thêm một kênh truyền hình đóng cửa, MC Tú Linh và nhiều BLV ngậm ngùi chia tay

Ngày 8/12, Công ty Truyền hình số vệ tinh Việt Nam (VSTV) thông báo ngừng cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền thương hiệu K+ tại thị trường Việt Nam kể từ 1/1/2026.

"Hơn 16 năm qua, K+ đã trở thành một phần ký ức đẹp trong lòng người dân Việt Nam. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến quý khách", VSTV nêu trong thông báo.

Thông báo này được VSTV đưa ra sau khi FPT Play công bố trở thành đơn vị duy nhất sở hữu bản quyền giải Ngoại hạng Anh giai đoạn 2026-2031 tại Việt Nam. Bản quyền có hiệu lực từ giữa mùa 2025-2026 đến hết mùa 2030-2031.

MC Tú Linh nói lời chào tạm biệt sau 10 năm gắn bó. “Cả thanh xuân và sự nghiệp của tôi, từ một người hâm mộ cho tới một người làm truyền hình thể thao. Cảm ơn K+ vì đã là doanh nghiệp chân chính, tử tế, một tập thể đoàn kết, thân ái. Cảm ơn chúng ta vì đã luôn không ngừng phấn đấu, nỗ lực. Dù ở nơi đâu, chúng ta mãi là gia đình, mãi là anh em tốt”, cô viết.

Tú Linh gửi lời cảm ơn khán giả đã đồng hành với K+ suốt 16 năm qua. Cô cho rằng sự ủng hộ của mọi người, góp phần tạo nên bản thân của hôm nay. “Tôi đã từng nghĩ mình sẽ nghỉ hưu ở đây, nhưng như câu chuyện vui nào rồi cũng có hồi kết. Xin được cảm ơn và chào tạm biệt”, cô ngậm ngùi.

MC Tú Linh, BLV Hoàng Anh Quân, Nguyên Thông... ngậm ngùi nói lời tạm biệt K+.

BLV Trung Dũng cho biết anh bén duyên cùng K+ 11 năm. Anh xem đây là khoảng thời gian đủ dài khi phải nói tạm biệt: “Lời chia tay không phải lúc nào cũng dễ nói, thậm chí tôi cảm thấy vô cùng bâng khuâng. Nhưng rồi điều gì đến cũng phải đến. Cám ơn vì đã là một phần thanh xuân của tôi. Cám ơn khán giả đã liên tục hỏi thăm trong thời gian qua, các bạn cũng là một phần quan trọng không thể thiếu để tôi cố gắng hoàn thiện hơn từng ngày với niềm đam mê này”.

BLV Nguyên Thông khẳng định K+ là nơi giúp cuộc đời anh thay đổi. Rời Đà Nẵng với Top 10 Người truyền lửa mùa 2, anh có cơ hội để học, làm việc và trưởng thành. “Trân trọng và biết ơn nơi ghi dấu một thời tuổi trẻ ngang dọc. Ngày mai vẫn sẽ đến và mọi thứ sẽ tốt lên”, anh chia sẻ.

BLV Anh Quân viết ngắn gọn: “Tạm biệt thanh xuân - nơi đã cho tôi tất cả. Biết ơn dù không được đi đến tận ngày cuối cùng”.

Dưới phần bình luận, nhiều khán giả bày tỏ tiếc nuối BLV Anh Quân và Bá Phú rời K+. Họ ví Anh Quân, Bá Phú như hai nhạc trưởng trên sân, một bên điềm tĩnh xử lý các tình huống khó, bên truyền lửa rất nhiệt.

“Bá Phú, Anh Quân lớp BLV trẻ hơn, họ có thế mạnh riêng, cập nhật chuẩn chỉ và nhanh hơn từ những bài báo nước ngoài đến hệ sinh thái social media từ X, Instagram đến Facebook”, “Thật buồn khi K+ không còn phát sóng nữa, thoáng cái đã 16 năm kể từ số phát sóng đầu tiên. Tôi nhớ mãi Hoàng Anh Quân bình luận trận chung kết cúp C2 2013 giữa CLB Chelsea - Benfica. Đó là trận đầu tiên tôi được xem trực tiếp bóng đá trên K+. Từng câu bình luận của anh khi Torres ghi bàn, tôi còn nhớ mãi. Từ ngày đó đến nay, tôi thần tượng anh. Chúc anh thành công trên mọi lĩnh vực”, “Cháu là một fan cứng của EPL trên K+, thế mà giờ đây, K+ chính thức sắp ‘Say bye’ rồi. Dù cháu mới bắt đầu coi EPL trực tiếp trên tivi ở mùa 2023-2024, giờ cháu mới biết chú có bình luận cho K+, cảm ơn vì chú đã đến với K+”, "Thật sự rất thích BLV Anh Quân và các BLV của K+ , nghe các bạn bình luận rất nhiệt, sẽ rất nhớ những ký ức bóng đá trên K+, rất hay", "Chúc Anh Quân và mọi người rời K+ luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công"… là một số bình luận của khán giả.