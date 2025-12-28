Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng lên tiếng về ồn ào tuyển trợ lý không lương

Nguyễn Quang Dũng lên tiếng về ồn ào tuyển trợ lý không lương

Những ngày qua, thông tin đạo diễn Nguyễn Quang Dũng tuyển trợ lý chuyên môn không lương gây tranh cãi trái chiều trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Theo đó, ngày 26/12, Nguyễn Quang Dũng cho biết đang tham gia nhiều dự án lớn nên cần thêm nhân sự hỗ trợ các công việc như tìm kiếm, tổng hợp tư liệu, ghi chú và hệ thống nội dung cho các buổi làm việc với đội ngũ sáng tạo và nhà sản xuất.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Ảnh: FBNV

Theo bài đăng, ứng viên cần dưới 30 tuổi, xác định theo đuổi điện ảnh lâu dài, đang học hoặc thuộc các chuyên ngành liên quan như phim ảnh, đạo diễn, biên kịch, sản xuất, sáng tạo, mỹ thuật; ưu tiên người có khả năng về AI.

Hình thức làm việc là part time và không có lương, đổi lại là cơ hội tích lũy kinh nghiệm, tham gia các dự án lớn và làm việc cùng các nhà sáng tạo, nhà sản xuất, nhà đầu tư trong ngành.

Thông tin tuyển dụng nhanh chóng thu hút sự chú ý, trong đó chi tiết làm việc không lương gây ra loạt tranh cãi. Trong khi một bộ phận cho rằng đây là cơ hội học hỏi, cọ xát thực tế, nhiều ý kiến khác bày tỏ băn khoăn về tính phù hợp và quyền lợi của người lao động.

Mới đây, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã lên tiếng về sự việc này. Anh nói rằng, sau khi đăng tải thông tin trên trang cá nhân xong thì anh đi họp cả ngày. Và khi mở mạng xã hội ra thì thấy những điều mình đăng tải có vẻ đang tạo nên cuộc tranh luận dữ dội.

“Đầu tiên cảm ơn những người đã chia sẻ, thấu hiểu. Cảm ơn các đồng nghiệp, các bạn đã từng làm việc với mình viết bài giải thích giúp mình. Với những người không hiểu, kêu la… thì mình cũng thấy bình thường. Trong cuộc sống có nhiểu cái đối với người này thì có ý nghĩa, hữu ích nhưng với người khác là vô nghĩa, phi lý… đó mới là cuộc sống. Mỗi người có một góc nhìn riêng, sẽ chọn điều mình muốn và chọn con đường mình đi cho mỗi giai đoạn”, Nguyễn Quang Dũng nói.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng những ngày mới theo nghiệp làm phim. Ảnh: FBNV

Nam đạo diễn cũng kể câu chuyện của bản thân khi ở bộ phim điện ảnh đầu tay của mình, anh chỉ nhận lương biên kịch mà không nhận lương đạo diễn. Và bộ phim mà anh làm vai trò Trợ lý đạo diễn (AD), hợp tác với nước ngoài lần duy nhất trong đời cũng chỉ lĩnh lương 500 USD, quay trong 3-4 tháng. Với bộ phim này, anh đã phải đi theo làm công tác hậu kỳ từ Việt Nam, qua Thái Lan, Singapore… cho đến khi kết thúc phim là 2 năm.

Siêu mẫu Hà Anh cũng bày tỏ rằng, cô thấy việc đạo diễn Nguyễn Quang Dũng tuyển trợ lý không lương là chuyện bình thường và việc mọi người nhận hay không nhận là lựa chọn của cá nhân.

“Tôi thấy đây là việc cá nhân vì đây là tuyển trợ lý cá nhân. Anh Nguyễn Quang Dũng là một người có nghề, ai theo anh ấy sẽ học hỏi được rất nhiều điều. Học hỏi từ chính nghề chính ngạch là một điều rất quý giá, không phải cứ có tiền bỏ ra là có thể "đi học" được như vậy, nên bạn trẻ nào được nhận để thử sức thì quá tốt.

Còn việc mọi người bảo người ấy đi làm lấy tiền đâu để sống thì đó là lựa chọn của người ấy. Nếu thực sự phải lo toan cuộc sống cơm áo gạo tiền thì chắc chắn không nên lựa chọn cơ hội tương tự, còn nếu có thể thu xếp được làm thêm công việc khác ngoài thời gian đi làm cho công việc này thì có thể chịu khó sắp xếp.

Nói chung, đó là sắp xếp thoả thuận riêng của hai cá nhân một cách tự nguyện và vui vẻ, chẳng ai ép ai. Và cũng không ai phải bắt mọi người vào mỉa mai đạo diễn, rồi bảo họ không đủ tài, không đủ nổi tiếng… Anh không thấy họ tài, họ nổi tiếng là cảm nhận của cá nhân anh. Vào trang cá nhân của họ để xúc xiểm như thế thật là khó hiểu”, siêu mẫu Hà Anh lên tiếng.