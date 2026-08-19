Madonna vượt mặt Taylor Swift
Ở tuổi U70, "Nữ hoàng nhạc Pop" vẫn khiến đàn em như Taylor Swift ngả mũ thán phục. Hiện bà dẫn đầu giải MTV VMAs 2026 với 11 đề cử.
Tờ Daily Mail đưa tin giải thưởng MTV Video Music Awards (VMAs) vừa công bố danh sách đề cử năm 2026, trong đó, Madonna tiếp tục khẳng định vị thế biểu tượng của giải khi dẫn đầu với 11 hạng mục. Xếp ngay sau nữ ca sĩ là Taylor Swift với 9 đề cử, trong khi Ariana Grande và Sabrina Carpenter cùng nhận được 7 đề cử.
Madonna năm nay 68 tuổi nhưng vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật. Phim ngắn kiêm album ca nhạc Confessions II - The Film giúp Madonna nhận được đề cử ở nhiều hạng mục quan trọng gồm Video của năm, Nghệ sĩ của năm, Ca khúc của năm, Hợp tác xuất sắc, Dance, Đạo diễn, Chỉ đạo nghệ thuật, Quay phim, Dựng phim, Biên đạo và Hiệu ứng hình ảnh.
Trải qua hơn 4 thập kỷ đứng trên đỉnh cao danh tiếng, Madonna từng tạo ra nhiều khoảnh khắc đáng nhớ, trở thành huyền thoại của giải MTV VMAs. Hiện tại, nữ ca sĩ đã giành được 19 giải MTV VMAs trong sự nghiệp.
Hạng mục Nghệ sĩ của năm được xem là cuộc đối đầu gay gắt nhất khi hội tụ những cái tên như Madonna, Taylor Swift, Ariana Grande và Sabrina Carpenter, Bruno Mars và ngôi sao nhạc đồng quê Morgan Wallen.
Người nắm giữ nhiều chiến thắng nhất giải MTV VMAs là Taylor Swift với 30 giải. Ở nhóm nam nghệ sĩ, Eminem hiện dẫn đầu với 15 chiến thắng.
Taylor Swift là nghệ sĩ có số lượng đề cử cao thứ hai tại VMAs 2026 với 9 hạng mục. Nữ ca sĩ được đề cử ở Video của năm, Nghệ sĩ của năm, Pop xuất sắc, Đạo diễn, Chỉ đạo nghệ thuật, Quay phim, Dựng phim, Biên đạo và Hiệu ứng hình ảnh.
Taylor Swift đang đứng trước cơ hội trở thành nghệ sĩ được vinh danh nhiều nhất trong lịch sử MTV VMAs. Cô đang nắm giữ 30 tượng bạc và chỉ cần giành thêm một chiến thắng để vượt lên mọi nghệ sĩ khác, trở thành huyền thoại của giải thưởng.
Mới đây, Taylor Swift đã có mặt tại hôn lễ của cặp đôi Oli Jacobs và Laura Sisk - hai kỹ sư âm thanh đã tham gia sản xuất album The Tortured Poets Department của Taylor Swift. Đây là lần đầu nữ ca sĩ xuất hiện sau khi kết hôn cùng cầu thủ Travis Kelce.
Ngôi sao Love Story được khen ngợi thanh lịch với chiếc váy xanh đậm của Costarellos, nổi bật với những đường thêu vàng và phần cổ khoét sâu, có giá 2.836 USD. Trên tay cô là chiếc nhẫn đính hôn với viên kim cương ước tính khoảng 10 carat, trị giá một triệu USD. Bên cạnh đó, chiếc nhẫn cưới bằng vàng cũng thu hút sự chú ý của truyền thông.
Ngoài ra, các đại diện nổi bật của Kpop như BTS, Lisa (BlackPink) cũng gây chú ý khi nhận được đề cử Ca khúc của năm (Swim - BTS) và Dựng phim xuất sắc (Dream - Lisa). Hạng mục Kpop xuất sắc là sự cạnh tranh giữa những cái tên như BTS, BlackPink, Cortis, Katseye, Le Sserafim và Lisa.
Lễ trao giải VMAs sẽ được tổ chức vào ngày 27/9 (giờ Mỹ) tại Nhà hát Peacock ở trung tâm thành phố Los Angeles, Mỹ.
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Danh sách đề cử MTV Video Music Awards (VMAs) 2026:
*Video của năm
Ariana Grande - Hate That I Made You Love Me
Bruno Mars - I Just Might
Gener8ion (starring Yung Lean - Storm
Madonna - Confessions II (The Film)
Sabrina Carpenter - Tears
Taylor Swift - The Fate of Ophelia
*Nghệ sĩ của năm
Ariana Grande
Bruno Mars
Madonna
Morgan Wallen
Sabrina Carpenter
Taylor Swift
*Ca khúc của năm
BTS - Swim
Ella Langley - Choosin' Texas
Huntr/x - Golden
Madonna and Sabrina Carpenter - Bring Your Love
Olivia Dean - Man I Need
Raye - Where Is My Husband
*Nghệ sĩ mới xuất sắc
Bella Kay
Cortis
Magnus Ferrell
Malcolm Todd
Myles Smith
Sienna Spiro
Stella Lefty
*Hợp tác xuất sắc
Clipse, Kendrick Lamar, Pusha T and Malice - Chains & Whips
French Montana and Max B - Ever Since U Left Me
Madonna and Sabrina Carpenter - Bring your love
PinkPantheress and Zara Larsson - Stateside
Shakira and Burna Boy - Dai Dai
Teyana Taylor and Lucky Daye - Hard Part
*Best Pop
Ariana Grande - Hate That I Made You Love Me
Charli XCX - SS26
Lisa - Dream
Olivia Rodrigo - Drop Dead
Sabrina Carpenter - House Tour
Tate McRae - Nobody’s Girl
Taylor Swift - The Fate of Ophelia
*Best Hip-hop
Cardi B featuring Kehlani - Safe
Don Toliver - E85
Drake – Janice STFU
Megan Thee Stallion - Lover Girl
Travis Scott - Dumbo
Tyler, The Creator - Sugar on My Tongue
*Best R&B
Bruno Mars - I Just Might
Chris Brown - It Depends/Obvious
Dave & Tems - Raindance
Justin Bieber - Yukon
Kehlani - Folded
Mariah The Scientist and Kali Uchis - Is It a Crime
* Best Alternative
Geese - Taxes
MGK and Fred Durst - Fix Ur Face
Noah Kahan - The Great Divide
Olivia Rodrigo - The Cure
Sombr - Homewrecker
Tame Impala - Dracula
Twenty One Pilots - Drag Path
*Best Dance
Bebe Rexha and Faithless - New Religion
Harry Styles - Aperture
Lady Gaga and Doechii - Runway
Madonna - Confessions II (The Film)
PinkPantheress and Zara Larsson - Stateside
Slayyyter - Dance
Tate McRae - Nobody’s Girl
*Best Latin
Anitta and Shakira - Choka Choka
Bad Bunny - NUEVAYoL
Fuerza Regida - Tu Sancho
Karol G - Papasito
Rosalía - La Perla
Ryan Castro, Kapo and Gangsta - La Villa
Shakira and Burna Boy - Dai Dai
*Best K-POP
Blackpink - Jump
BTS - Swim
Cortis - Redred
Katseye - Pinky Up
Le Sserafim - Spaghetti
Lisa – Dream
*Best Country
Ella Langley - Choosin’ Texas
Kacey Musgraves - Dry Spell
Lainey Wilson - Somewhere over Laredo
Luke Combs - Back in the Saddle
Shaboozey - Cowgirl
Stella Lefty - Boston
Tucker Wetmore - Brunette
*Chỉ đạo xuất sắc
Ariana Grande - Hate That I Made You Love me
Bruno Mars - I Just Might
Gener8ion - Storm
Madonna - Confessions II (The Film)
Sabrina Carpenter - House Tour
Taylor Swift - Opalite
*Quay phim xuất sắc
Ariana Grande - Hate That I Made You Love Me
A$AP Rocky - Punk Rocky
Lisa - Dream
Madonna - Confessions II (The Film)
Shaboozey - Cowgirl
Taylor Swift - The Fate of Ophelia
*Dựng phim xuất sắc
Ariana Grande - Hate That I Made You Love Me
Bruno Mars - I Just Might
Lisa - Dream
Madonna - Confessions II (The Film)
Sabrina Carpenter - House Tour
Taylor Swift - The Fate of Ophelia
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Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-19/08/2026 10:15 AM (GMT+7)