Từ vụ diễn viên Ngọc Thủy, luật sư chỉ rõ “ranh giới” khi công khai sự việc trên mạng

Ngọc Thủy lên tiếng sau thời gian dài im lặng

Theo nữ diễn viên, sự việc xảy ra khoảng tháng 10/2025. Thời điểm đó, người này có những lời nói mang tính trêu đùa khiếm nhã và một số hành động tiếp xúc cơ thể khiến cô không thoải mái, trong đó có việc nhiều lần vỗ vào vùng mông.

“Đến khoảng đầu năm 2026, xảy ra một sự việc nghiêm trọng hơn, anh ấy có hành động chạm vào vùng ngực của tôi khi tôi không đồng ý. Sự việc đó khiến tôi rất hoảng sợ và bất an”, Ngọc Thủy chia sẻ.

Sau đó, nữ diễn viên vẫn có vài lần làm việc cùng người này nhưng chủ động đưa bạn đi cùng để cảm thấy an toàn. Cô cho biết không muốn nêu tên người liên quan vì vẫn muốn dành cho người này “sự tôn trọng cuối cùng”.

Ngọc Thủy lên tiếng sau thời gian dài im lặng. Ảnh: NVCC

Khi được PV hỏi có tiến hành các bước pháp lý hoặc nhờ luật sư can thiệp, Ngọc Thủy cho biết không mong sự việc đi quá xa mà chỉ muốn người cô nhắc đến nhận ra điều chưa đúng và thay đổi.

“Tôi lên tiếng không phải để trả đũa, mà chỉ mong những chuyện như vậy sẽ không xảy ra với bất kỳ ai khác”, nữ diễn viên nói.

Trước đó, trên trang cá nhân, Ngọc Thủy cho biết cô từng chọn im lặng vì người liên quan có vị trí và nhiều mối quan hệ trong nghề, lo ngại việc lên tiếng có thể ảnh hưởng công việc. Cô hạn chế nhận lịch quay tại công ty nơi người này làm việc, tránh gặp mặt và nhờ bạn bè đi cùng.

Theo Ngọc Thủy, im lặng không đồng nghĩa với chấp nhận hay cho phép người khác vượt qua ranh giới cá nhân. Cô quyết định lên tiếng sau khi câu chuyện được nhắc lại theo cách mà cô cho là mang tính trêu đùa.

“Đừng biến sự im lặng của người khác thành sự cho phép của mình”, cô viết.

Sau bài đăng, Ngọc Thủy công khai một số tin nhắn được cho là của người đàn ông liên quan. Người này nhiều lần xin lỗi và đề nghị gặp trực tiếp. Tuy nhiên, theo nữ diễn viên, lời xin lỗi chủ yếu xoay quanh những câu nói “trêu đùa”, chưa đề cập rõ hành vi tiếp xúc cơ thể mà cô phản ánh. Ngọc Thủy khẳng định sẽ không xóa bài viết.

Nguyễn Ngọc Thủy sinh năm 2001, tốt nghiệp loại giỏi Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội năm 2023. Cô được chú ý qua các vai diễn trên sóng giờ vàng VTV, trong đó có vai Trang trong Bước chân vào đời, phát sóng trên VTV3 tháng 2-2026.

Việc các nghệ sĩ lên tiếng về những hành vi bị cho là vượt quá giới hạn cá nhân không phải chuyện mới trong showbiz Việt. Năm 2021, ca sĩ Thái Trinh từng chia sẻ về việc bị một nhân viên quay phim có những lời bình phẩm ngoại hình và so sánh một động tác của cô với hành động nhạy cảm.

Hay năm 2018, vũ công Phạm Lịch cũng lên tiếng về những trải nghiệm cô cho là bị quấy rối tình dục liên quan một rocker. Vụ việc khi đó gây chú ý trong dư luận.

Từ sự việc Ngọc Thủy, luật sư cảnh báo nguyên tắc quan trọng khi nội công khai nội dung

Trao đổi với Dân Việt, luật sư Trần Minh Hùng (Đoàn luật sư TP.HCM) cho rằng hành vi được gọi là “trêu đùa” không phải lý do để một người tự ý tác động vào cơ thể người khác khi chưa được đồng ý.

Theo luật sư, quyền bất khả xâm phạm về thân thể được pháp luật bảo vệ. Việc một hành động là trêu đùa hay có tính chất xâm phạm cần được xem xét dựa trên tính chất, mức độ và đặc biệt là sự đồng thuận của người bị tác động.

Diễn viên Ngọc Thủy (trái) cùng Quỳnh Kool trong phim Bước chân vào đời của đạo diễn, NSUT Nguyễn Danh Dũng. Ảnh: Chụp màn hình.

Từ câu chuyện của Ngọc Thủy, luật sư Trần Minh Hùng cho rằng tùy tính chất, mức độ, hành vi có thể được xem xét ở các góc độ hành chính, dân sự hoặc hình sự. Do mỗi trường hợp có căn cứ pháp lý và cách xử lý khác nhau, người trong cuộc cần có những bước cụ thể để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Trước hết, cần thu thập và bảo quản các chứng cứ liên quan như tin nhắn, thư điện tử, hình ảnh, video, ghi âm, dữ liệu điện tử, lời khai của người chứng kiến hoặc tài liệu y tế nếu có.

“Các hành vi xảy ra càng lâu thì chứng cứ càng dễ mất đi. Việc sao lưu, lập danh sách và trình bày sự việc theo trình tự thời gian sẽ hỗ trợ nhiều cho quá trình pháp lý sau này”, luật sư nói.

Bên cạnh đó, người bị ảnh hưởng cần lưu ý về thời hiệu, bởi mỗi loại trách nhiệm dân sự, hành chính hoặc hình sự có quy định khác nhau.

Theo luật sư Trần Minh Hùng, việc sự việc xảy ra từ lâu không đồng nghĩa người bị ảnh hưởng mất quyền yêu cầu pháp luật bảo vệ. Tùy tính chất vụ việc, người bị xâm phạm có thể yêu cầu chấm dứt hành vi, xin lỗi, cải chính, bồi thường hoặc sử dụng các cơ chế pháp lý khác theo quy định. Nếu hành vi có dấu hiệu tội phạm, cần tiếp tục đối chiếu với quy định của Bộ luật Hình sự, trong đó có quy định về tội danh và thời hiệu.

Luật sư Trần Minh Hùng cũng lưu ý người trong cuộc nếu lựa chọn chia sẻ câu chuyện trên mạng xã hội cần cân nhắc kỹ nội dung công khai. Việc chia sẻ trải nghiệm cá nhân nhằm cảnh báo người khác là một vấn đề khác với việc khẳng định một người đã phạm tội khi chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

“Thông tin đưa ra cần đúng sự thật, khách quan, có căn cứ; hạn chế công khai thông tin cá nhân không cần thiết và không sử dụng mạng xã hội để tấn công người bị phản ánh”, luật sư khuyến cáo.

Theo ông, người chia sẻ cũng cần giữ nguyên chứng cứ gốc, tránh đưa thêm những thông tin chưa được kiểm chứng hoặc suy đoán. Việc cung cấp thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm hoặc xâm phạm đời tư có thể phát sinh những vấn đề pháp lý khác.

“Tóm lại, nếu lựa chọn chia sẻ trên mạng xã hội, người trong cuộc cần thực hiện quyền lên tiếng trong giới hạn pháp luật cho phép; phân biệt rõ giữa việc thuật lại trải nghiệm, cung cấp chứng cứ với việc khẳng định một người đã phạm tội. Nguyên tắc an toàn là chỉ công khai những nội dung có căn cứ, giữ nguyên chứng cứ gốc và tránh thông tin đời tư không cần thiết”, luật sư Trần Minh Hùng nói.