Lisa trở thành nghệ sĩ solo K-Pop được đề cử nhiều nhất lịch sử MTV VMAs

Danh sách đề cử MTV VMAs 2026 vừa được chính thức công bố, trong đó Lisa của BLACKPINK nổi lên như một trong những đại diện K-pop nổi bật nhất. Cô nhận được 4 đề cử cho hạng mục Nhạc Pop xuất sắc nhất, Nhạc K-Pop xuất sắc nhất, Quay phim xuất sắc nhất và Biên tập xuất sắc nhất. Tất cả các đề cử đều đến từ bộ phim DREAM có sự tham gia của nam diễn viên người Nhật Bản Kentaro Sakaguchi.

Với bốn đề cử trong năm nay, tổng số đề cử MTV VMAs trong sự nghiệp của Lisa đã đạt con số 10, lập kỷ lục mới trong số các nghệ sĩ solo K-pop. Cô hiện đứng trước Rose với 8 đề cử, tiếp theo là Jungkook với 4 đề cử và Jisoo với 2 đề cử.

Lisa nhận được 4 đề cử tại MTV VMAs 2026. (Ảnh: Kbizoom)

Cột mốc này bổ sung thêm một thành tựu đáng chú ý nữa vào sự nghiệp solo ngày càng phát triển của Lisa và càng làm nổi bật sự khác biệt của cô so với sự nghiệp trong nhóm BLACKPINK.

Lịch sử của Lisa tại các lễ trao giải MTV VMAs đặc biệt ấn tượng bởi cô ấy luôn chuyển hóa các đề cử hạng mục Nghệ sĩ K-pop xuất sắc nhất thành chiến thắng. Năm 2022, Lisa đã làm nên lịch sử với LALISA, trở thành nghệ sĩ solo K-pop đầu tiên và là nữ nghệ sĩ solo K-pop đầu tiên giành giải Nghệ sĩ K-pop xuất sắc nhất tại VMAs. Cô trở lại lễ trao giải hai năm sau đó với ROCKSTAR. Ca khúc này nhận được 4 đề cử và mang về cho Lisa thêm một chiến thắng hạng mục Nghệ sĩ K-pop xuất sắc nhất, giúp cô trở thành nghệ sĩ solo đầu tiên giành chiến thắng 2 lần ở hạng mục này.

Sản phẩm hợp tác của Lisa vào năm 2025, Born Again, với sự góp mặt của Doja Cat và RAYE, đã kéo dài chuỗi thành tích đó hơn nữa. Lisa đã giành giải Nghệ sĩ K-Pop xuất sắc nhất lần thứ 3, sánh ngang với BTS về số lần chiến thắng nhiều nhất ở hạng mục này. Điều đó mang lại cho Lisa một kỷ lục VMAs hiếm có: Chưa bao giờ thua ở hạng mục Nghệ sĩ K-Pop xuất sắc nhất khi được đề cử.

Lịch sử của Lisa tại các lễ trao giải MTV VMAs đặc biệt ấn tượng bởi cô ấy luôn chuyển hóa các đề cử hạng mục Nghệ sĩ K-pop xuất sắc nhất thành chiến thắng. (Ảnh: Kbizoom)

Tầm ảnh hưởng của Lisa tại VMAs không chỉ dừng lại ở các đề cử và giải thưởng. Năm 2024, cô có màn trình diễn solo đầu tiên tại MTV VMAs, kết hợp giữa hai ca khúc ROCKSTAR và New Woman. Sự xuất hiện này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình chuyển mình của Lisa từ thành viên BLACKPINK trở thành một nghệ sĩ solo ngày càng khẳng định vị thế trên sân khấu toàn cầu. Việc cô liên tục góp mặt tại một trong những lễ trao giải âm nhạc lớn nhất nước Mỹ cũng góp phần củng cố vị thế của cô như một trong những nghệ sĩ solo nổi tiếng nhất của K-pop.

Những thành tựu cá nhân của Lisa cũng gắn liền mật thiết với lịch sử mà BLACKPINK đã tạo nên tại MTV VMAs. Trước khi các thành viên khẳng định tên tuổi cá nhân, BLACKPINK đã lập nên nhiều cột mốc quan trọng tại lễ trao giải này. Nhóm đã trở thành nhóm nhạc nữ K-pop đầu tiên giành được giải VMAs Moon Person năm 2020 với bài hát How You Like That.

Năm 2022, BLACKPINK đã tạo nên một dấu ấn lịch sử khác khi trở thành nhóm nhạc nữ K-pop đầu tiên biểu diễn trên sân khấu MTV VMAs với ca khúc Pink Venom. Kể từ đó, Lisa đã xây dựng nền tảng này thông qua sự nghiệp solo của mình, dần dần khẳng định bản sắc riêng trong ngành công nghiệp âm nhạc quốc tế.

Lễ trao giải MTV Video Music Awards 2026 sẽ diễn ra vào ngày 27/9 tại Los Angeles. (Ảnh: Kbizoom)

Bốn đề cử năm nay giúp Lisa trở thành nghệ sĩ K-pop được đề cử nhiều nhất tại lễ trao giải VMAs 2026, theo các báo cáo sau khi công bố. Những đề cử này cũng đưa cô vào danh sách những nghệ sĩ quốc tế nổi tiếng được vinh danh tại lễ trao giải năm nay. Madonna dẫn đầu tổng số đề cử VMAs 2026 với 11 hạng mục, tiếp theo là Taylor Swift với 9 hạng mục. Ariana Grande và Sabrina Carpenter mỗi người nhận được 7 hạng mục, trong khi Bruno Mars, Pink Pantheress và Zara Larsson mỗi người nhận được 5 hạng mục.

Lễ trao giải MTV Video Music Awards 2026 sẽ diễn ra vào ngày 27/9 tại Los Angeles. Lisa hiện có bốn cơ hội để bổ sung thêm một chiếc cúp vào bộ sưu tập của mình. Bất kể kết quả thế nào, những đề cử mới nhất đã giúp cô ấy ghi thêm một vị trí nữa trong lịch sử VMAs. Với 10 đề cử trong sự nghiệp đến thời điểm này, Lisa ấy chính thức trở thành nghệ sĩ solo K-pop được đề cử nhiều nhất trong lịch sử giải thưởng, vượt qua thành viên cùng nhóm BLACKPINK là Rose.

Đối với Lisa, lễ trao giải MTV VMAs 2026 đánh dấu một chương mới trong sự nghiệp solo của cô, một sự nghiệp đang tiếp tục phát triển vượt bậc so với những thành tựu đạt được khi còn là thành viên của BLACKPINK.