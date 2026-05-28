Lý do người Hàn vẫn phẫn nộ Kim Soo Hyun

YouTuber Kim Se Ui bị bắt giữ

Một năm sau khi Kim Soo Hyun khóc nức nở trong buổi họp báo liên quan đến các cáo buộc xoay quanh nữ diễn viên quá cố Kim Sae Ron, vụ bê bối rúng động showbiz Hàn Quốc lại có bước ngoặt đầy kịch tính khác.

Kim Se Ui, người đứng đầu kênh YouTube gây tranh cãi HoverLab, hay Viện Garo Sero, chính thức bị bắt giữ. Cảnh sát kết luận file ghi âm từng được đưa ra làm bằng chứng chống lại Kim Soo Hyun thực chất được tạo ra bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Kim Se Ui bị bắt giữ theo lệnh của tòa án.

Trong phiên tòa tại Tòa án Trung tâm quận Seoul vào ngày 26/5, thẩm phán Boo Dong Sik phê chuẩn lệnh bắt giữ Kim Se Ui với các cáo buộc bao gồm phỉ báng, cưỡng ép bất thành, đe dọa và vi phạm các quy định pháp luật liên quan đến việc phát tán nội dung được sản xuất trái phép. Ông Boo còn lưu ý về khả năng tiêu hủy chứng cứ và nguy cơ bỏ trốn.

Kim Se Ui bị cáo buộc lan truyền các thông tin sai sự thật thông qua các buổi phát sóng YouTube, cho rằng cái chết của Kim Sae Ron có liên quan đến Kim Soo Hyun. Đối tượng này cũng công khai cáo buộc tài tử sinh năm 1988 hẹn hò nữ diễn viên quá cố khi cô còn là trẻ vị thành niên. Kim Soo Hyun nhiều lần phủ nhận cáo buộc này.

Theo đơn đề nghị tạm giam từ Đồn cảnh sát Gangnam, Seoul, các điều tra viên tin rằng Kim Se Ui phát tán thông tin sai sự thật nhằm mục đích trục lợi tài chính, bao gồm doanh thu từ YouTube.

Phía cảnh sát kết luận Kim Se Ui biết Kim Soo Hyun không hẹn hò với người đã khuất khi cô ấy còn là trẻ vị thành niên, nhưng vẫn phát tán thông tin sai lệch. Ngoài file ghi âm, các điều tra viên còn phát hiện tin nhắn KakaoTalk từng được phía Kim Se Ui công bố cũng bị chỉnh sửa.

Trước tòa, Kim Se Ui phủ nhận toàn bộ các cáo buộc. Ông nói: "Lệnh bắt giữ này đầy rẫy những thông tin sai sự thật hiển nhiên. Nó cẩu thả và thậm chí còn không sắp xếp đúng các sự kiện cơ bản".

Về đoạn ghi âm gây tranh cãi, Kim Se Ui lập luận cơ quan pháp y cho biết không thể xác định liệu nó có bị chỉnh sửa bởi AI hay không, và việc chỉ dựa vào phân tích do công ty tư nhân được phía Kim Soo Hyun ủy nhiệm thực hiện là không hợp lý.

Ngày 27/5, công ty quản lý của Kim Soo Hyun là Gold Medalist ra thông báo chính thức về vụ việc.

Phía công ty khẳng định lại một lần nữa những đoạn hội thoại KakaoTalk của Kim Sae Ron đã được xác định bị làm giả và chỉnh sửa, giọng nói trong file ghi âm cũng là sản phẩm của AI.

Gold Medalist bày tỏ sự biết ơn sâu sắc trước nỗ lực của các cơ quan điều tra giúp làm sáng tỏ sự thật.

“Tại buổi họp báo cách đây một năm, Kim Soo Hyun từng nói, 'Tôi không yêu cầu mọi người tin tôi, nhưng tôi sẽ chứng minh điều đó". Một năm vừa qua của Kim Soo Hyun chỉ dành để thực hiện lời hứa ấy", công ty nhấn mạnh.

Thông báo kết thúc bằng lời cảm ơn tới tất cả người hâm mộ đã tin tưởng và chờ đợi Kim Soo Hyun trong suốt khoảng thời gian này.

Công ty quản lý khẳng định Kim Soo Hyun vô tội sau khi Kim Se Ui bị bắt.

Cộng đồng mạng tranh cãi

Ngay sau khi tuyên bố được đưa ra, nhìn tin nhắn KakaoTalk cũ giữa Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron được lan truyền trở lại trên mạng xã hội.

Trong tin nhắn gửi ngày 9/4/2018, chủ tài khoản được cho là Kim Soo Hyun đã gửi những dòng như "Anh nhớ em lắm" và "Anh yêu em"...

Một năm trước, phía Kim Soo Hyun giải thích những tin nhắn đó chỉ đơn thuần là “sự quan tâm theo thói quen giữa những người thân thiết”.

“Do tính cách và đặc thù nghề nghiệp, diễn viên thường xuyên thể hiện sự quan tâm và tình cảm với nhân viên, đồng nghiệp và đàn em. Không có đồng nghiệp nào hiểu lầm điều đó là mối quan hệ tình cảm. Người đã khuất khi đó cũng không hiểu lầm, nhưng phía gia quyến đang ép buộc liên hệ điều này với vụ việc hiện tại", đại diện pháp lý của nam diễn viên nói.

Tuy nhiên, một bộ phận khán giả khi đó và bây giờ không chấp nhận lời giải thích nêu trên. Họ để lại vô số bình luận thể hiện sự giận dữ: “Ai lại nói yêu một người chỉ vì thói quen chứ? Tin được không”, “Thật điên rồ”, “Chỉ những người đầu óc không bình thường mới gửi những tin nhắn như vậy cho đối tượng không hẹn hò”, “Không thể tin được. Anh ta tỏ ra như thể bị oan ức trong khi chính anh ta hẹn hò với trẻ vị thành niên”, “Đọc thôi cũng thấy sởn gai ốc. Đây là tình cảm bình thường sao?”, “Đây là những tin nhắn không bị chỉnh sửa đúng không? Phía Kim Soo Hyun thừa nhận đã gửi chúng rồi”…

Bên cạnh đó, những người khác tin tưởng vào kết quả điều tra từ phía cơ quan chức năng và gửi lời chúc mừng đến ngôi sao Nữ hoàng nước mắt. Họ còn kêu gọi cảnh sát xử lý cả phía gia đình Kim Sae Ron và những người khác đã tìm cách đổ lỗi cho Kim Soo Hyun.

“Việc ai đó bị bắt giữ vì tội phỉ báng là hiếm khi xảy ra. YouTuber này đã đi quá xa và gây ra thiệt hại nghiêm trọng, khó khắc phục đối với cuộc sống của người đàn ông vô tội. Tôi hy vọng hắn ta sẽ phải ngồi tù vì những tội ác của mình. Điều đó sẽ tạo ra tiền lệ ở Hàn Quốc”, “Kim Se Ui bị trừng phạt là đúng tội, nhưng lỗi không hoàn toàn ở ông ta. Mớ hỗn độn này có một phần do gia đình Kim Sae Ron đóng góp vào. Nếu không có gia đình đó, Kim Se Ui sẽ không có những bức ảnh hay tin nhắn và vụ việc không đi xa đến vậy. Ngay cả khi gia đình công khai cắt đứt quan hệ với Kim Se Ui, họ vẫn tiếp tục lan truyền những cáo buộc chống lại Kim Soo Hyun và không bao giờ đính chính lại thông tin”, “Còn cả bà dì giả mạo nữa, bà ta cũng cần phải bị trừng trị. Bà ta đã xóa những bài đăng liên quan đến Kim Sae Ron và Kim Soo Hyun. Thật nực cười khi điều đó xảy ra sau 15 tháng nói dối”, “Tôi không biết họ muốn có được lợi ích gì từ chuyện này. Kim Soo Hyun không bao giờ đưa tiền cho họ, nhất là khi không có bằng chứng buộc tội nào. Họ làm tất cả chuyện đó mà không nghĩ sẽ bị kiện hay sao?”… là những ý kiến bênh vực Kim Soo Hyun.

Mối quan hệ giữa Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron vẫn là chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Lý do Kim Soo Hyun vẫn bị tấn công

Bất chấp Kim Se Ui bị bắt và cảnh sát kết luận Kim Soo Hyun không hẹn hò Kim Sae Ron khi cô ở tuổi vị thành niên, làn sóng chỉ trích nhắm vào nam diễn viên Mặt trăng ôm Mặt trời vẫn không dừng lại. Bài đăng chỉ trích việc người hâm mộ chúc mừng Kim Soo Hyun được minh oan thu hút hơn 1,3 triệu lượt xem, với hàng trăm bình luận ủng hộ.

Điều này làm dấy lên cuộc thảo luận sôi nổi trên diễn đàn trực tuyến Hàn Quốc. Từ những ý kiến của cư dân mạng, có thể thấy được lý do nằm ở lý do nằm ở nhiều tầng tâm lý xã hội và văn hóa fandom (cộng đồng người hâm mộ) của Hàn Quốc.

Với một bộ phận công chúng, “được minh oan về pháp lý” không đồng nghĩa với “được tha thứ về mặt cảm xúc”. Vì vụ việc gắn với cái chết của Kim Sae Ron, cảm xúc dư luận đặc biệt gay gắt.

Dù chưa chứng minh được Kim Soo Hyun vi phạm pháp luật, nhiều người vẫn cho rằng anh “có trách nhiệm đạo đức nào đó” trong mối quan hệ cũ với Kim Sae Ron.

Khoảng cách tuổi tác lớn giữa hai diễn viên (12 tuổi) cũng là lý do khiến dư luận xứ kim chi khó chịu. Kim Soo Hyun phủ nhận chuyện hẹn hò khi Kim Sae Ron còn vị thành niên, nhưng thừa nhận có quan hệ tình cảm khi nữ diễn viên quá cố đã trưởng thành. Một số cư dân mạng rõ ràng phản cảm với điều này. Họ tin Kim Sae Ron vẫn quá non nớt trước Kim Soo Hyun.

Bên cạnh đó, vì scandal kéo dài quá lâu, hình ảnh về Kim Soo Hyun trong công chúng bị đóng đinh là tiêu cực. Trong hơn một năm, truyền thông lá cải và mạng xã hội liên tục gắn tên anh với những từ khóa như “grooming” (tạm hiểu là chăn dắt), “trẻ vị thành niên”, “Kim Sae Ron tự tử”… Khi hình ảnh tiêu cực đã ăn sâu, việc đảo ngược nhận thức chung rất khó, kể cả khi có kết luận điều tra mới.

Chưa kể, một nhóm người không tin tưởng vào kết luận của cảnh sát. Họ đặt nghi vấn liệu có tác động ngầm hay thao túng bằng quyền lực và tiền bạc vào kết quả điều tra. Có người lại cho rằng cảnh sát mới bác bỏ chuyện “hẹn hò lúc vị thành niên”, chứ chưa làm rõ toàn bộ mối quan hệ. Số khác tranh cãi về mức độ xác thực của các file ghi âm và kết quả giám định.

Ngoài ra, anti-fan và văn hóa “cancel (hủy bỏ)” ở Hàn Quốc nổi tiếng khắc nghiệt. Khi nghệ sĩ dính bê bối lớn, luôn có một nhóm người không chấp nhận sự trở lại của họ, bất kể đúng sai. Điều này từng xảy ra với nhiều ngôi sao khác của showbiz Hàn. Trên Reddit và các diễn đàn trực tuyến của Hàn Quốc, vẫn xuất hiện nhiều bình luận gọi Kim Soo Hyun là sao hết thời hoặc phản đối anh tái xuất.

Một bộ phận cư dân mạng Hàn Quốc đóng đinh Kim Soo Hyun với hình ảnh tiêu cực.

Cũng không thể loại trừ yếu tố truyền thông thương mại. Bê bối Kim Soo Hyun tạo ra lượng truy cập khổng lồ, dẫn đến nhiều kênh YouTube và trang tin tiếp tục khai thác theo hướng giật gân. Chính cảnh sát Hàn Quốc cũng cho rằng YouTuber Kim Se Ui phát tán thông tin sai lệch vì động cơ lợi nhuận và lượt xem.