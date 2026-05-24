Tài tử Kim Soo Hyun tiếp tục "dính" scandal

Sáng ngày 21/5, truyền thông Hàn đồng loạt đăng tải thông tin có lợi cho Kim Soo Hyun. Cảnh sát xác nhận anh không hề qua lại với Kim Sae Ron lúc cô nàng còn ở độ tuổi vị thành niên. Nhờ kết luận này, nam diễn viên bỗng chốc nắm giữ thế thượng phong trong cuộc đối đầu với Viện Garo Sero cùng gia đình Kim Sae Ron.

Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Đúng sáng ngày 22/5, Choi Gun Hee - anh ruột cố nghệ sĩ Sulli - bất ngờ châm ngòi nổ cho một cuộc chiến mới. Trên nền tảng mạng xã hội cá nhân, người đàn ông này tung ra tối hậu thư nhắm thẳng vào nam chính "Vì sao đưa anh tới". Anh viết lời đe dọa gay gắt rằng ngay lúc người kia dám thò mặt ra một lần nữa, hiệp hai sẽ chính thức bắt đầu. Đi kèm theo đó là câu chốt hạ trao quyền lựa chọn cho chính nam tài tử.

Tài tử Kim Soo Hyun và Sulli. Naver

Lúc cư dân mạng tò mò gặng hỏi danh tính nhân vật bí ẩn bị nhắc tới, Choi Gun Hee không ngần ngại đáp trả bằng cụm từ ám chỉ kẻ đến từ vì sao ở đằng kia. Dư luận ngay lập tức nhận ra mục tiêu công kích chính là Kim Soo Hyun. Động thái này gợi nhắc lại sự việc xảy ra cách đây đúng một năm. Khi đó, anh trai Sulli cũng từng đăng đàn chất vấn đạo diễn Lee Sarang cùng nam tài tử họ Kim về những khuất tất xoay quanh dự án điện ảnh "Real" phát hành năm 2017.

Nỗi ám ảnh dai dẳng sau những thước phim tai tiếng

Theo lời kể của Choi Gun Hee, thông qua chia sẻ từ nhân viên đoàn làm phim góp mặt tại đám tang Sulli, phân đoạn nhạy cảm hoàn toàn không tồn tại trong kịch bản gốc. Mặc dù ê-kíp "Real" đã chuẩn bị sẵn người đóng thế, họ vẫn ép buộc nữ thần tượng tự mình thực hiện những cảnh quay táo bạo đó. Lời giải thích được đưa ra lúc bấy giờ là người đóng thế đột nhiên đổ bệnh. Tuy nhiên, nhiều nhân chứng tham dự tang lễ lại khẳng định diễn viên đóng thế vẫn có mặt bình thường tại phim trường hôm ấy.

Trước sức ép dư luận, đại diện của Kim Soo Hyun lập tức lên tiếng phản bác. Họ khẳng định toàn bộ ê-kíp đã trao đổi vô cùng kỹ lưỡng với Sulli trước khi cô gật đầu tham gia dự án. Phía nam tài tử kịch liệt phủ nhận chuyện ép buộc nữ ca sĩ. Đồng thời, họ đính chính rằng đoàn phim "Real" không sử dụng diễn viên đóng thế cho những phân đoạn nhạy cảm, mà chỉ thuê diễn viên đứng thế để hỗ trợ canh chỉnh vị trí ánh sáng nhằm chuẩn bị máy quay.

Sự việc từng tạo ra làn sóng phẫn nộ dữ dội hồi đầu tháng 11/2016. Hàng loạt bài báo giật tít về việc Sulli tự đóng cảnh nhạy cảm đã châm ngòi cho vô số lời miệt thị ác ý. Khán giả Hàn liên tục công kích khiến cô gái sinh năm 1994 rơi vào trạng thái hoảng loạn. Cuối tháng 11/2016, Sulli từng cố gắng kết liễu cuộc đời sau nhiều tuần hứng chịu bạo lực mạng. Dư luận khi ấy râm ran tin đồn nguyên nhân bắt nguồn bởi những áp lực khủng khiếp của dự án điện ảnh này.

Bản thân tác phẩm "Real" cũng bị giới chuyên môn đánh giá là một kế hoạch gia đình trị thất bại thảm hại của bộ đôi Kim Soo Hyun cùng anh họ đạo diễn Lee Sarang. Kịch bản tồi tệ cộng thêm việc lạm dụng hình ảnh phụ nữ trong các phân cảnh bạo lực hay sòng bạc đã kéo tuột danh tiếng của bộ phim. Thêm vào đó, chiến lược PR tận dụng cảnh quay thật của Sulli càng đẩy cô vào hố sâu tuyệt vọng. Gia đình nữ nghệ sĩ nghẹn ngào tiết lộ cô đã suy sụp tinh thần trầm trọng sau khi hoàn thành vai diễn. Cô gái trẻ phải tìm đến các phương pháp điều trị tâm lý, đồng thời quả quyết tuyên bố không bao giờ muốn tham gia thêm bất kỳ bộ phim nào nữa.

