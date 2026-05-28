Làm rõ tin IU giới thiệu bác sĩ tâm lý "xúi giục" Sulli, Goo Hara, Jonghyun tự sát

Tóm tắt nhanh: - Sulli, Kim Jonghyun, Goo Hara, Kim Sae Ron - những ngôi sao trẻ qua đời do tự sát được cho là tiếp nhận điều trị bởi cùng một bác sĩ tâm lý. - Bác sĩ tâm lý này bị “bóc phốt” là có phương pháp điều trị độc hại, cực đoan, xúi giục bệnh nhân tự tử. - Tin đồn này có từ năm ngoái, bất ngờ được đào lại. - Knet dựa theo phát ngôn cũ thiếu bằng chứng của anh trai Sulli, tung tin IU là người giới thiệu vị bác sĩ này cho bạn bè, chỉ trích cô vì gián tiếp gây nên cái chết của họ.

Bình luận "bóc phốt" bác sĩ tâm lý được cho là từng điều trị cho nhiều ngôi sao đã qua đời do tự sát

Trên X, dân mạng "đào lại" một đoạn bình luận cũ "bóc phốt" bác sĩ tâm lý Kim Jong Il. Người này được ông Kim điều trị trong gần 2 năm khi tinh thần suy sụp nghiêm trọng.

Bác sĩ Kim kê cho người này lượng thuốc cực lớn, phải uống 10 - 15 viên mỗi ngày (mỗi triệu chứng được đề cập, ông ta sẽ kê thêm thuốc, dẫn đến số lượng vượt mức cần thiết).

Người này kể, Kim Jong Il thường nói rằng "cuộc truy đuổi chỉ kết thúc khi một trong hai chết đi", hoặc ông ta kể về những bệnh nhân của mình đã lén ra nước ngoài và bí mật tự tử. Người này cho rằng, lời khuyên của bác sĩ Kim Jong Il khiến bản thân bị tác động tiêu cực và tổn thương nghiêm trọng trong khi vốn đã trầm cảm và có ý nghĩ tự vẫn.

Sau khi tìm bác sĩ điều trị mới, người này mới nhận ra phương pháp của Kim Jong Il là nỗi kinh hoàng.

Từ "nghe nói" Kim Jong Il là người đã tư vấn tâm lý cho Sulli, Goo Hara, Jonghyun và Kim Sae Ron - loạt nghệ sĩ trẻ qua đời do tự sát, Knet suy đoán chính bác sĩ Kim là người "xúi giục" họ kết liễu đời mình.

Đoạn bình luận "bóc phốt" này từng rộ lên vào đầu năm ngoái, đến nay lại một lần nữa bị đào lại, phải chăng vì có liên quan đến Kim Sae Ron - người trực tiếp liên quan đến vụ đấu tố giữa Kim Soo Hyun và Viện Garo Sero đang chiếm truyền thông những ngày gần đây.

Không có bằng chứng nào cụ thể chỉ ra Kim Jong Il có phương pháp điều trị sai hay cực đoan. Khi một bộ phận dân mạng nửa tin nửa ngờ thì một số netizen dẫn lại một đoạn trong thư tuyệt mệnh của Jonghyun (SHINee).

Thư viết rằng: "Tôi tổn thương vì chính tôi. Tất cả đều là lỗi của tôi và vì tôi tồi tệ. Bác sĩ à, đó có phải là những gì ông muốn nghe? Không, tôi không làm điều gì sai cả. Khi bác sĩ nói thầm rằng đó là do tính cách của tôi, tôi nghĩ rằng làm bác sĩ thật dễ dàng". Dân mạng suy đoán "bác sĩ" mà Jonghyun viết chính là Kim Jong Il - người chỉ gây thêm đau khổ cho anh hơn là chữa trị.

Trước những đồn đoán thiếu bằng chứng và chưa được cơ quan điều tra xác thực, dân mạng "hóng drama" cần giữ thái độ tỉnh táo.

IU bị dân mạng xứ Hàn mạt sát

Từ đoạn "bóc phốt" bị "đào lại" kia, Knet bắt đầu lan truyền tin đồn IU chính là người giới thiệu "bác sĩ tâm lý ác ma" cho Sulli, Goo Hara, Jonghyun, Kim Sae Ron.

Anti-fan nhân cơ hội khui lại phát ngôn cô từng nói "2019 là năm tôi có mọi thứ" được đăng trên tạp chí chỉ vài tháng sau khi Sulli, Goo Hara qua đời.

Họ mạt sát IU là "kẻ sát nhân" gián tiếp, chỉ trích nhân cách IU phải tồi tệ cỡ nào khi những người chị em thân thiết đều tự sát bởi bác sĩ do "em gái quốc dân" giới thiệu.

Tuy nhiên, những chỉ trích, mạt sát này là độc hại và vô căn cứ.

Tin đồn IU là "kẻ đứng sau" vụ "bác sĩ tâm lý ác ma" lan truyền mạnh trên cả X.

Lời đồn này dựa theo bài đăng hồi đầu tháng 4/2025 của anh trai Sulli - Choi Gun Hee trong loạt bài tố Kim Soo Hyun và đoàn phim Real ép em gái mình đóng cảnh nóng. Bài viết này "thổi lửa" cho tranh cãi đời tư của nam diễn viên với Kim Sae Ron.

Choi Gun Hee viết rằng Sulli, Goo Hara và Kim Sae Ron đều từng điều trị tâm lý tại cùng một bệnh viện. Nơi này ban đầu do IU giới thiệu cho Sulli.

Dựa vào điều này, chưa đủ căn cứ để suy diễn IU là người giới thiệu bác sĩ tâm lý bị gán tin đồn "ác ma" cho Sulli vì nơi cô giới thiệu là bệnh viện/ nơi điều trị, không chỉ đích danh bác sĩ. Choi Gun Hee không nhắc đến việc IU cũng giới thiệu cho Goo Hara, Kim Sae Ron, Jonghyun.

Fan cho rằng IU đang bị vạ lây vì "Perfect Crown" bị "tẩy chay" nên anti-fan lợi dụng tung thêm tin tiêu cực để bôi nhọ cô.

Nhiều người hâm mộ của IU còn chỉ ra rằng, việc dựa theo một phần lời nói của anh trai Sulli để đơm đặt là vô đạo đức. Đó là chưa kể đến Choi Gun Hee từng nhiều lần bị Knet chỉ trích vì phát ngôn ngông cuồng, thiếu căn cứ, gây ảnh hưởng xấu đến danh tiếng những người nổi tiếng không liên quan. Choi Gun Hee cùng những người thân khác của Sulli còn từng vướng vào tranh cãi "bào tiền" và bất chấp mọi thứ để tranh quyền thừa kế tài sản cố idol để lại.