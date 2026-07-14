Hai con của Brad Pitt đăng thông báo bỏ họ bố

Maddox và Zahara. Ảnh: Invision/ FilmMagic

Theo hồ sơ tòa án mà Page Six tiếp cận ngày 13/7, Zahara, 21 tuổi, đăng tờ đơn xin đổi tên từ Zahara Marley Jolie-Pitt thành Zahara Marley Jolie trên nhật báo Los Angeles Daily Journal mỗi tuần một lần trong bốn tuần liên tiếp, vào các ngày 16/6, 23/6, 30/6 và 7/7.

Thông báo cũng yêu cầu bất kỳ ai phản đối việc đổi tên gửi ý kiến bằng văn bản trước phiên điều trần, dự kiến diễn ra ngày 28/9. Nếu không có ý kiến phản đối, thẩm phán có thể phê chuẩn yêu cầu.

Trong khi đó, Maddox, 24 tuổi, đăng thông báo trên cùng tờ báo vào các ngày 10/6, 17/6, 24/6 và 1/7 để đổi tên từ Maddox Chivan Jolie-Pitt thành Maddox Chivan Jolie. Phiên điều trần của anh được lên lịch vào ngày 14/9.

Theo quy định của bang California, người muốn đổi tên hợp pháp phải đăng công khai đơn xin đổi tên trên báo trong bốn tuần liên tiếp trước khi tòa án xem xét. Trước đây, Shiloh - con gái ruột của Brad Pitt và Angelina Jolie - cũng thực hiện quy trình này trước khi chính thức bỏ họ bố.

Diễn viên Brad Pitt. Ảnh: FilmMagic

Zahara nộp đơn xin đổi tên vào tháng 6, trong khi Maddox bắt đầu thủ tục từ cuối tháng 5. Trên thực tế, Zahara đã không còn sử dụng họ Pitt từ năm 2023, khi gia nhập hội nữ sinh tại Đại học Spelman và giới thiệu bản thân là Zahara Marley Jolie. Cô cũng dùng tên này trong lễ tốt nghiệp hồi tháng 5.

Không chỉ Zahara và Maddox, nhiều người con khác của Angelina Jolie và Brad Pitt cũng đã ngừng sử dụng họ Pitt trong đời sống công khai. Năm 2024, Shiloh hoàn tất thủ tục pháp lý để đổi tên thành Shiloh Jolie sau khi bước sang tuổi 18. Cùng năm, Vivienne được ghi là Vivienne Jolie trong chương trình vở nhạc kịch Broadway The Outsiders. Tháng trước, Knox, 18 tuổi, cũng chỉ sử dụng họ mẹ trên bằng tốt nghiệp trung học.

Hiện chỉ còn Pax Thiên, 22 tuổi, con nuôi gốc Việt của cặp sao, chưa công khai bất kỳ động thái nào liên quan đến việc đổi họ. Theo một số nguồn tin, Pax vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với gia đình bên nội dù không còn nhiều liên hệ với Brad Pitt.

Brad Pitt và Angelina Jolie bên các con khi còn nhỏ. Ảnh: GC

Brad Pitt và Angelina Jolie chia tay năm 2016 sau hai năm kết hôn. Kể từ đó, mối quan hệ giữa tài tử và một số người con được cho là ngày càng xa cách. Hai ngôi sao hoàn tất thủ tục ly hôn vào cuối năm 2024, nhưng vẫn tiếp tục tranh chấp pháp lý liên quan đến điền trang kiêm nhà máy rượu Château Miraval ở miền Nam nước Pháp.