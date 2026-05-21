Kết quả gây sốc vụ Kim Soo Hyun

Ngày 21/5, Nhật Báo Joong Ang đưa tin Văn phòng Công tố Quận Trung tâm Seoul đã xin lệnh bắt giữ đối với YouTuber Kim Se Ui - người đứng đầu kênh YouTube Viện Garo Sero với các cáo buộc vi phạm Đạo luật đặc biệt về Trừng phạt tội phạm tình dục (phát tán hình ảnh video quay bằng camera...) và tội phỉ báng.

Kim Se Ui bị tố cáo có hành vi tung tin đồn sai sự thật, làm ảnh hưởng tới danh dự của nam diễn viên Kim Soo Hyun vì động cơ kinh tế, bao gồm cả việc thu lợi từ YouTube. Đồng thời, cảnh sát Hàn Quốc cũng đưa ra một số kết luận về việc ngôi sao Nữ hoàng nước mắt có quan hệ tình cảm với nữ diễn viên Kim Sae Ron khi cô còn đang ở độ tuổi vị thành niên.

Kim Soo Hyun bị oan, chứng cứ bị ngụy tạo?

Theo kết luận của cảnh sát Gangnam (Seoul), Kim Se Ui đã đưa ra những lời tố cáo sai sự thật thông qua buổi phát sóng của mình. Trong lệnh bắt giữ, cảnh sát ghi rõ: "Nghi phạm biết rõ việc diễn viên Kim Soo Hyun không hề hẹn hò với người quá cố khi cô còn là trẻ vị thành niên, nhưng vẫn phát tán thông tin sai sự thật nhằm bôi nhọ vu khống anh".

Bên cạnh đó, nội dung tin nhắn KakaoTalk mà ông Kim Se Ui công bố vào tháng 3 năm ngoái như một bằng chứng cho việc hẹn hò đã được xác định là ngụy tạo. "Sau khi nhận được 11 ảnh chụp màn hình từ phía gia quyến, Kim Se Ui đã chỉnh sửa tổng cộng 7 vị trí, bao gồm việc thay tên người đối thoại thành 'Kim Soo Hyun'".

Vì vậy, cảnh sát kết luận: "Nghi phạm đã đăng tải tài liệu giả mạo để khiến công chúng tin rằng đây là cuộc trò chuyện thật giữa hai người, dù biết rõ danh tính người còn lại chưa được xác nhận". Đoạn ghi âm có tiếng của Kim Sae Ron do phía Kim Se Ui công bố cũng là bằng chứng giả mạo làm bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Nói cách khác, một trong những "chứng cứ trọng tâm" từng được dùng để công kích Kim Soo Hyun hiện đã bị cơ quan điều tra kết luận là sản phẩm bị can thiệp công nghệ.

Gia đình của nữ diễn viên quá cố Kim Sae Ron cũng bị triệu tập để điều tra với nghi vấn đưa cho Kim Se Ui những bằng chứng giả mạo, tiếp tay cho YouTuber này tung tin thất thiệt hạ bệ Kim Soo Hyun. Theo phía cảnh sát, bố của Kim Sae Ron đã từ chối giao nộp chiếc điện thoại di động nữ diễn viên sử dụng lần cuối trước khi qua đời. Đây cũng trở thành một trong những căn cứ để yêu cầu bắt giữ Kim Se Ui.

Cảnh sát nêu rõ: "Nghi phạm đã thực hiện hành vi phạm tội một cách có tổ chức và có kế hoạch, không chỉ cung cấp tài liệu cho Kim Se Ui mà còn góp phần khuếch đại và tái sản xuất thông tin giả".

Như vậy theo kết luận của cảnh sát: Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron không có quan hệ tình ái, nam diễn viên không phải chịu trách nhiệm cho cái chết của cô.

Đáp lại những cáo buộc của cảnh sát, phía Kim Se Ui cho biết Viện pháp y Quốc gia Hàn Quốc từng tuyên bố: "Không thể xác định liệu file ghi âm có bị AI can thiệp hay không" nhưng giờ đây cảnh sát lại kết luận rằng tập tin được làm bởi AI.

Phía Kim Se Ui thừa nhận việc sao chép và chỉnh sửa lại các ảnh chụp cuộc nói chuyện giữa Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron nhưng chỉ để phục vụ buổi phát sóng.

Phản ứng của công chúng

Việc Kim Soo Hyun được cảnh sát xác nhận trong sạch trong vụ scandal với Kim Sae Ron khiến người hâm mộ của nam diễn viên mừng rỡ. Kim Soo Hyun đã bị dồn vào bước đường cùng, đánh mất sự nghiệp vì tai tiếng này. Anh thậm chí còn bị các đối tác đòi bồi thường và rơi vào cảnh phải siết chặt chi tiêu, bán bất động sản để chi trả sinh hoạt phí.

Thế nhưng, sau khi cảnh sát yêu cầu lệnh bắt giữ với Kim Se Ui, vẫn có những người không tin vào kết luận của phía cảnh sát vì cho rằng họ đang mập mờ, đưa ra những kết luận mang tính suy diễn nhằm giúp Kim Soo Hyun tẩy sạch tội danh, lấy lại danh tiếng.

"Trong mấy kết luận cảnh sát đưa ra trong lệnh yêu cầu bắt giữ, chỉ có việc 'bố Kim Sae Ron không giao nộp điện thoại' là sự thật, những kết luận khác đều không có chứng cứ xác thực, Kim Sae Ron chết rồi, làm sao cô ấy đứng dậy cãi lại được nữa", "Ở Hàn còn có cả "phỉ báng bằng sự thật", vì Kim Se Ui có khả năng tiếp tục phát tán ác ý nên mới xin bắt giữ thôi. Nếu Kim Soo Hyun vô tội thì hôm nay anh ta phải mở họp báo rồi", "Thế thư gửi lúc đi quân đội là gì? Cái đó chẳng phải thật à?", "Vốn dĩ cảnh sát và công tố đều hành động dựa trên lập luận của bên tố cáo thôi. Một số kết luận là nội dung không thể xác minh vì người trực tiếp liên quan đã mất rồi, mà họ lại tự kết luận như thể là sự thật nên mới buồn cười", ý kiến của khán giả cho rằng cảnh sát vội vã kết luận về mối quan hệ giữa Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron.

Tuy nhiên, những người ủng hộ Kim Soo Hyun lại cho rằng "Chỉ cần có một tài liệu bị làm giả thôi là đã chứng minh có ai đó cố tình thao túng rồi", "Trước khi có phán quyết, mọi người đã liên tục chửi bới Kim Soo Hyun? Giờ cảnh sát đã ra kết quả điều tra nhưng mọi người lại không tin, giờ còn đòi bản án nữa", "Vì phía gia đình từ chối nộp điện thoại rồi còn khai gian nên mới bị cho là làm giả chứng cứ. Nếu nộp thì sự việc đã được giải quyết dễ dàng rồi", "Báo chí đã đăng việc cảnh sát xin lệnh bắt giam rồi mà sao cứ không tin thế?".

