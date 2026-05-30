Tương lai mịt mờ của Kim Soo Hyun

Cơ quan chức năng Hàn Quốc đã đưa ra quyết định bắt tạm giam YouTuber Kim Se Ui vào ngày 26/5 vì tội danh phát tán thông tin sai lệch nhằm bôi nhọ Kim Soo Hyun. Chủ kênh Viện Garo Sero này còn phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng khác như vi phạm đạo luật tội phạm tình dục, cưỡng đoạt tài sản, đe dọa người khác. Thẩm phán ra lệnh bắt giữ dựa trên nguy cơ nghi phạm có thể bỏ trốn hoặc tiêu hủy chứng cứ, mặc cho người này liên tục kêu oan.

Ngay sau động thái quyết liệt của pháp luật, công ty quản lý Gold Medalist đã nhanh chóng lên tiếng bảo vệ nghệ sĩ trực thuộc. Phía công ty khẳng định toàn bộ những thông tin tiêu cực do YouTuber họ Kim lan truyền đều hoàn toàn vô căn cứ. Cụ thể, các đoạn chat KakaoTalk từng gây rúng động dư luận trong buổi họp báo năm 2025 đã bị xác định là sản phẩm cắt ghép tinh vi. Thậm chí, cơ quan điều tra còn phát hiện nghi phạm lạm dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để giả mạo giọng nói của nữ diễn viên quá cố Kim Sae Ron nhằm đánh lừa dư luận.

Kim Soo Hyun từng bật khóc trong cuộc họp báo vào năm 2025. Newsen.

Đại diện Gold Medalist bày tỏ sự tri ân sâu sắc tới giới chức trách vì đã làm sáng tỏ sự việc bằng những chứng cứ khách quan nhất. Suốt thời gian dài chịu hàm oan, nam chính "Nữ hoàng nước mắt" luôn cố gắng dùng các thủ tục pháp luật để chứng minh sự trong sạch. Anh từng kiên quyết khẳng định bản thân sẽ tự đi tìm công lý thay vì ép buộc khán giả phải nhắm mắt tin tưởng mình. Nhờ đó, một bộ phận người hâm mộ đã bắt đầu lên tiếng bảo vệ Kim Soo Hyun, yêu cầu trừng trị thích đáng những kẻ dùng tin giả để hủy hoại danh tiếng người khác, coi đây là án lệ nhằm làm sạch môi trường mạng xã hội.

Khủng hoảng dư luận bủa vây Kim Soo Hyun

Sự việc chấn động bắt nguồn vào năm 2025 khi một người tự xưng là người nhà của Kim Sae Ron lên sóng Viện Garo Sero tố cáo hai diễn viên từng hẹn hò trong giai đoạn 2015 kéo dài tới năm 2021. Đáng chú ý, người này cáo buộc Kim Soo Hyun đã thao túng tâm lý lúc nữ nghệ sĩ chưa đủ 18 tuổi. Mặc dù nam diễn viên đã đệ đơn kiện tội phỉ báng, đính chính chỉ phát sinh tình cảm lúc đối phương đã trưởng thành, dư luận vẫn không ngừng phán xét anh.

Cho dù hiện tại pháp luật đã chứng minh sự vô tội của Kim Soo Hyun, sự phẫn nộ của một bộ phận khán giả Hàn Quốc vẫn râm ran trên khắp các diễn đàn mạng. Họ cho rằng tài tử sinh năm 1988 khó trốn tránh trách nhiệm đạo đức khi vướng vào mối quan hệ cách biệt 12 tuổi với một cô gái đã ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Yếu tố cảm xúc xót thương dành cho người đã khuất khiến câu chuyện vượt ra khỏi những ranh giới đúng sai của luật pháp, biến thành một chủ đề nhạy cảm chạm đến văn hóa thần tượng khắt khe. Nhiều bình luận khẳng định việc trắng án không thể tự động đổi lấy sự tha thứ hoàn toàn từ công chúng.

Scandal nổ ra đã cuốn phăng mọi thành tựu rực rỡ của Kim Soo Hyun. Từ vị thế ngôi sao nhận thù lao cao top đầu châu Á, anh bị hàng loạt nhãn hàng quay lưng, các dự án phim ảnh rơi vào trạng thái đóng băng vô thời hạn. Khối tiền đền bù thiệt hại hợp đồng quảng cáo ước tính lên mức hàng triệu USD đè nặng lên vai nam diễn viên. Con đường quay lại màn ảnh của anh hiện vẫn là một dấu hỏi lớn khi chưa có bất kỳ kế hoạch tái xuất nào được công bố. Giới chuyên môn nhận định, anh sẽ cần một khoảng thời gian rất dài để chữa lành tổn thương danh tiếng, từng bước giành lại niềm tin của khán giả.