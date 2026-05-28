Kim Soo Hyun: 'Cảm ơn những người tin tưởng tôi'

Theo Nate, trong thông cáo, Gold Medalist cho biết, kết quả điều tra của cơ quan chức năng đã xác nhận, các bằng chứng do kênh YouTube Viện Nghiên cứu Garo Sero đưa ra chống lại Kim So Hyun đều không đúng sự thật. Đặc biệt, đoạn hội thoại KakaoTalk của người quá cố, được công bố thông qua một cuộc họp báo, bị phát hiện là giả mạo. Giọng nói của người quá cố cũng được xác nhận là được làm bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo.

Diễn viên Kim Soo Hyun, ảnh năm 2025. Ảnh: MK

Phía Gold Medalist tuyên bố: "Tòa án đã ban hành lệnh bắt giữ đối với Kim Se Ui do sai phạm quy định về sử dụng mạng thông tin và truyền thông, bảo vệ thông tin, vi phạm luật đặc biệt về xử phạt tội quấy rối, vi phạm luật đặc biệt về xử phạt tội phạm bạo lực tình dục".

Đơn vị quản lý nhấn mạnh: "Kim Soo Hyun đã nói trong một cuộc họp báo cách đây một năm rằng 'Tôi sẽ không yêu cầu các bạn tin tôi nhưng tôi đảm bảo chứng minh điều đó'. Một năm qua là khoảng thời gian để anh ấy giữ lời hứa đó. Cuối cùng, sự thật đã được chứng minh thông qua các thủ tục và cuộc điều tra kỹ lưỡng theo quy định pháp luật. Chúng tôi vô cùng biết ơn những người đã tin tưởng và chờ đợi".

Theo MK, ngày 26/5, Kim Se Ui, chủ kênh YouTube Viện nghiên cứu Garo Sero bị triệu tập tại tòa. Thẩm phán Yoo Dong Sik của Tòa án Quận Trung tâm Seoul đã thẩm vấn ông, sau cáo buộc vi phạm Luật đặc biệt về trừng phạt tội phạm bạo lực tình dục, phỉ báng, đe dọa... Sau đó, lệnh bắt giữ đã được ban hành, với lý do "bị cáo có nguy cơ tiêu hủy bằng chứng và bỏ trốn".

Trong khi đó, sau phiên điều trần, Kim Se Ui vẫn tiếp tục phủ nhận các cáo buộc, tuyên bố: "Tôi không thừa nhận bất kỳ cáo buộc nào".

Ông Kim Se Ui, Giám đốc điều hành kênh YouTube Viện Nghiên cứu Garo Sero, đang trả lời câu hỏi của phóng viên khi ông xuất hiện tại phiên thẩm vấn nghi phạm trước khi bắt giữ tại Tòa án Quận Trung tâm Seoul ở Seocho-gu, Seoul, ngày 26/5. Ảnh: Starnews

Kim Soo Hyun được xem là gương mặt bảo chứng chất lượng cho các dự án phim truyền hình. Anh đóng không quá nhiều phim nhưng đều đạt thành công vang dội. Tài tử tạo dựng tên tuổi qua loạt tác phẩm tiêu biểu như Dream High (2011), Mặt trăng ôm mặt trời (2012), Vì sao đưa anh tới (2013). Anh cũng làm khách mời trong một số series đình đám như Khách sạn ma quái (2020), Hạ cánh nơi anh (2020), sau đó đóng Điên thì có sao (năm 2020), Một ngày bình thường (năm 2021), Nữ hoàng nước mắt (năm 2024)...

Trước bê bối, tài tử Kim Soo Hyun là sao đắt giá nhất Hàn Quốc. Anh đứng đầu danh sách nam diễn viên phim truyền hình có cát-xê cao nhất xứ kim chi suốt nhiều năm, với trung bình 165.000 USD mỗi tập phim truyền hình. Tài tử sở hữu tài sản ròng khoảng 117 triệu USD, gồm nhiều bất động sản, xe sang, cổ phần công ty.

Diễn biến "bê bối Kim Soo Hyun":

16/2/2025: Diễn viên Kim Sae Ron qua đời ở Seoul ở tuổi 24, làm dư luận Hàn Quốc chấn động.

10/3/2025: Kênh YouTube Học viện Garo Sero tung cáo buộc Kim Soo Hyun từng hẹn hò Kim Sae Ron suốt 6 năm từ khi cô 15 tuổi, sau đó lạnh nhạt với cô vào thời điểm sự nghiệp của cô "trũng", là tác nhân khiến cô chết. Công ty Gold Medalist của Kim Soo Hyun lập tức phủ nhận.

13-14/3/2025: Phía Kim Soo Hyun thừa nhận hai người từng yêu nhau nhưng nói mối quan hệ chỉ diễn ra giai đoạn 2019-2020, khi Kim Sae Ron đã trưởng thành.

17/3/2025: Nhiều thương hiệu như Prada và Dinto bắt đầu chấm dứt hoặc tạm dừng hợp tác với Kim Soo Hyun vì làn sóng tẩy chay.

27/3/2025: gia đình Kim Sae Ron họp báo, công bố tin nhắn KakaoTalk năm 2016 và ảnh riêng tư để chứng minh cáo buộc Kim Soo Hyun hẹn hò Sae Ron khi còn vị thành niên.

31/3/2025: Kim Soo Hyun mở họp báo khẩn, bật khóc phủ nhận chuyện quan hệ với trẻ vị thành niên và tuyên bố kiện những người phát tán cáo buộc, đòi bồi thường khoảng 12 tỷ won.

Tháng 5/2025: Kênh YouTube Học viện Garo Sero tung ra nhiều video, ảnh, khẳng định Kim Soo Hyun nhắn tin yêu đương trẻ vị thành niên. Cảnh sát sau đó vào cuộc điều tra.