Sam Neill - Tiến sĩ Alan Grant của "Công viên kỷ Jura" qua đời

Diễn viên Sam Neill, gương mặt gắn liền với loạt phim đình đám "Công viên kỷ Jura" và "Jurassic World", đã qua đời hôm 13/7 tại Sydney (Australia), hưởng thọ 78 tuổi. Thông tin được gia đình nam diễn viên xác nhận trong một tuyên bố đăng trên Instagram.

"Với nỗi buồn vô hạn, gia đình của Sam Neill xin thông báo tin ông đã qua đời vào thứ Hai, ngày 13 tháng 7, tại Sydney, Australia. Sam đã ra đi trong vòng tay gia đình và với phẩm giá cao quý vốn đã thể hiện suốt cuộc đời ông", gia đình cho biết.

Diễn viên Sam Neill qua đời tại Sydney, Australia, hưởng thọ 78 tuổi.

Thông báo cũng cho biết sự ra đi của nam diễn viên diễn ra "đột ngột và bất ngờ". Gia đình gửi lời cảm ơn đội ngũ nhân viên tại Bệnh viện tư nhân St Vincent vì sự chăm sóc tận tình dành cho ông, đồng thời mong công chúng tôn trọng sự riêng tư trong thời điểm khó khăn này.

Trước đó, sau khi hoàn thành quá trình ghi hình "Jurassic World Dominion" (2022), Sam Neill tiết lộ ông được chẩn đoán mắc u lympho tế bào T thể angioimmunoblastic giai đoạn 3 - một dạng ung thư máu - và phải điều trị hóa trị suốt đời.

Trong hơn nửa thế kỷ hoạt động nghệ thuật, Sam Neill được xem là một trong những gương mặt tiêu biểu của điện ảnh Australia và New Zealand. Giám đốc điều hành Hiệp hội các nhà sản xuất phim Australia, Matthew Deaner, nhận định: "Sam Neill là một trong những nhân vật vĩ đại của điện ảnh Australia và New Zealand. Tài năng và sự chuyên nghiệp phi thường của ông đã làm phong phú thêm vô số tác phẩm và truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ nhà làm phim và diễn viên".

Ông nói thêm rằng những đóng góp của Sam Neill đối với nghệ thuật kể chuyện và văn hóa điện ảnh sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho khán giả cũng như ngành công nghiệp điện ảnh trong nhiều thế hệ.

Nam diễn viên Sam Neill từng tham gia ba phần phim thuộc thương hiệu "Công viên kỷ Jura" và "Jurassic World".

Trong cuốn "Từ điển tiểu sử điện ảnh mới", nhà phê bình David Thomson cũng dành nhiều lời đánh giá cho Sam Neill, gọi ông là một diễn viên "sắc sảo, tinh ý và vô cùng thông minh", luôn hiện diện trong nhiều bộ phim lớn suốt sự nghiệp.

Sinh tại Bắc Ireland và lớn lên ở New Zealand, Sam Neill là một trong những gương mặt tiên phong của điện ảnh khu vực châu Đại Dương. Ông gây chú ý với "Sleeping Dogs" (1977), bộ phim điện ảnh đầu tiên được quay bằng phim 35mm tại New Zealand, trước khi tiếp tục khẳng định tên tuổi qua "My Brilliant Career", "Omen III: The Final Conflict", "Possession", "Reilly: Ace of Spies", "Plenty", "A Cry in the Dark", "Dead Calm" hay "Cuộc săn lùng tàu ngầm Red October".

Dấu mốc lớn nhất trong sự nghiệp của ông đến vào năm 1993 với hai bộ phim nổi bật. Trong "The Piano", Sam Neill vào vai người chồng của nhân vật do Holly Hunter thể hiện. Bộ phim thành công cả về doanh thu lẫn giải thưởng, mang về các tượng vàng Oscar cho Holly Hunter, Anna Paquin và biên kịch Jane Campion.

Cũng trong năm đó, Sam Neill trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả toàn cầu khi hóa thân thành nhà cổ sinh vật học Tiến sĩ Alan Grant trong "Công viên kỷ Jura" của Steven Spielberg. Bộ phim thu về 914 triệu USD trong lần phát hành đầu tiên và trở thành một trong những tác phẩm thành công nhất của điện ảnh thế giới.

Ông tiếp tục trở lại với vai Alan Grant trong "Jurassic Park III" (2001) và "Jurassic World Dominion". Chia sẻ với Forbes về nhân vật gắn bó suốt nhiều thập kỷ, Sam Neill từng ví Alan Grant như "một đôi ủng cũ thoải mái" mà ông luôn sẵn sàng mang trở lại mỗi khi hóa thân vào vai diễn.

Nam diễn viên cũng cho rằng sức hấp dẫn của loạt phim không nằm ở khủng long mà ở con người. Ông nói: "Điều quen thuộc và cũng là điều đúng với tất cả các phim 'Kỷ Jura' là chúng không phải là phim về khủng long. Đây là những bộ phim về con người... Chính con người tạo nên những bộ phim này".

Ngoài loạt phim "Công viên kỷ Jura", Sam Neill còn góp mặt trong nhiều dự án như "Event Horizon", "The Horse Whisperer", "Merlin", "The Dish", "Hunt for the Wilderpeople", "Thor: Ragnarok", "Thor: Love and Thunder", cùng các tác phẩm gần đây như "Untamed" và "The Twelve".

Bên cạnh diễn xuất, Sam Neill còn điều hành nhà máy rượu vang Two Paddocks tại Central Otago và xuất bản cuốn hồi ký "Did I Ever Tell You This?" vào năm 2023, được ông viết sau khi biết mình mắc bệnh ung thư.

Nam diễn viên từng kết hôn hai lần và có các con Tim, Elena cùng một con gái riêng của người vợ sau mà ông nhận làm con nuôi. Ông cũng đoàn tụ với người con trai đã được cho làm con nuôi khi còn trẻ vào năm 1994.

Sự ra đi của Sam Neill khép lại hành trình hơn 50 năm cống hiến cho nghệ thuật, với nhiều vai diễn trải dài từ điện ảnh Australia, New Zealand đến Hollywood, trong đó hình ảnh Tiến sĩ Alan Grant của "Công viên kỷ Jura" vẫn là dấu ấn sâu đậm nhất trong lòng nhiều thế hệ khán giả.