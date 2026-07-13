Lời đề nghị bất ngờ của Đàm Vĩnh Hưng

Những ngày qua, thông tin, từ ngày 1/7/2026, các quán cà phê, karaoke, nhà hàng… mở nhạc của nghệ sĩ phải trả phí bản quyền được dư luận hết sức quan tâm. Bản thân các nhạc sĩ, ca sĩ, nhà sản xuất âm nhạc - chủ sở hữu của các tác phẩm âm nhạc trên nhiều nền tảng nhạc trực tuyến cũng rất băn khoăn trước câu chuyện này.

Mới đây, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã có những chia sẻ dài trên trang cá nhân, bày tỏ nhiều trăn trở về quyền lợi của nghệ sĩ cũng như đưa ra một đề nghị đáng chú ý.

Đàm Vĩnh Hưng bày tỏ sự trăn trở trước vấn đề thu phí tác quyền âm nhạc tại các cơ sở kinh doanh. Ảnh: FBNV

Theo nam ca sĩ, những ngày qua anh đã suy nghĩ rất nhiều trước những tranh luận xoay quanh việc thu phí tác quyền khi các cơ sở kinh doanh sử dụng bản ghi âm của nghệ sĩ.

Đàm Vĩnh Hưng cho biết, để hoàn thành một album, nghệ sĩ phải đầu tư khoản kinh phí rất lớn, từ tiền mua độc quyền ca khúc, hòa âm, thu âm, phối bè, mix nhạc, chụp ảnh, in ấn, quảng bá cho đến sản xuất MV. Theo anh, tổng chi phí cho một dự án âm nhạc có thể lên tới 1,5-2 tỷ đồng. Tuy nhiên, con đường thu hồi chi phí sản xuất lại ngày càng khó khăn.

“Đổ bao công sức, tài chính để làm ra một sản phẩm âm nhạc chỉn chu nhưng việc thu hồi chi phí lại rất mịt mờ. Dù có bán được cho nhạc số thì cũng chỉ như gãi ngứa mà thôi", Đàm Vĩnh Hưng bày tỏ.

Đàm Vĩnh Hưng cho biết, đã có một số quán cà phê, nhà hàng chủ động liên hệ xin phép sử dụng các bản ghi của mình. Dẫu vậy, đến nay anh vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Theo giọng ca Xin lỗi tình yêu, nhiều năm qua nghệ sĩ gần như không nghĩ đến việc thu phí khi các cơ sở kinh doanh mở nhạc của mình. Tuy nhiên, anh cũng tự đặt câu hỏi liệu việc tiếp tục duy trì cách làm cũ có đi ngược lại xu hướng phát triển của xã hội và sự công bằng đối với chính những khoản đầu tư của nghệ sĩ hay không.

Nam ca sĩ cho rằng, lâu nay nhiều người vẫn quan niệm nghệ sĩ phải chấp nhận hy sinh vì cần giữ sức nóng tên tuổi. Tuy nhiên, theo anh, đó là cách nghĩ đã cũ trong bối cảnh ngành công nghiệp âm nhạc đang thay đổi.

“Tôi nghĩ chúng ta đã tự buộc mình trong cái vòng cũ kỹ đó quá lâu, trong khi ngoài kia thế giới đã thay đổi và văn minh từ bao giờ rồi”, Đàm Vĩnh Hưng bày tỏ.

Đàm Vĩnh Hưng đưa ra đề nghị mới về thu phí tác quyền âm nhạc. Ảnh: FBNV

Giọng ca sinh năm 1971 cũng phản bác quan điểm cho rằng, nghệ sĩ có thể dễ dàng bù đắp chi phí nhờ chạy show nếu sở hữu ca khúc nổi tiếng.

Theo anh, hiện nay số lượng sân khấu ca nhạc, phòng trà ngày càng ít, không phải ca sĩ nào cũng đủ điều kiện biểu diễn liên tục nhiều giờ hay đủ sức hút để kéo khán giả. Trong khi đó, thị trường sự kiện cũng chủ yếu sôi động vào dịp cuối năm, còn số lượng ca sĩ ngày càng đông khiến cơ hội biểu diễn trở nên cạnh tranh hơn rất nhiều.

Sau những chia sẻ về thực trạng nghề nghiệp, Đàm Vĩnh Hưng muốn đưa ra một "lời đề nghị" thay vì chỉ nói về quyền lợi của bản thân.

Theo đó, công ty của anh sẽ xây dựng mức phí sử dụng bản ghi ở mức "dễ chịu nhất cho cả đôi bên". Đáng chú ý, toàn bộ số tiền thu được sau khi trừ các khoản phí quản lý (nếu có) sẽ được dành để hỗ trợ những trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

“Tôi muốn xem như cả hai bên cùng chung tay làm việc thiện”, nam ca sĩ chia sẻ.

Đàm Vĩnh Hưng cũng khẳng định sẽ công khai, minh bạch việc sử dụng nguồn tiền này để mọi người có thể theo dõi. Trước mắt, anh dự kiến phối hợp với Quỹ Mạch Sống của Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) trong thời gian còn đảm nhiệm vai trò đại sứ hình ảnh cùng công ty.

Bên cạnh đó, nam ca sĩ nhấn mạnh quán cà phê của mình cũng sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng phí bản quyền và không chọn cách chỉ phát các ca khúc do chính anh thể hiện để né tránh việc trả phí.

"Tôi chỉ mong nhận được sự hợp lý nhất trong vấn đề này. Tôi đã xem chuyện này như chưa từng tồn tại suốt bao nhiêu năm qua thì giờ phút này cũng không nghèo đến mức phải mừng rỡ bám vào nó", Đàm Vĩnh Hưng bày tỏ.

Nam ca sĩ nói rằng, những ý kiến anh đưa ra mới chỉ là những suy nghĩ ban đầu để tham khảo ý kiến công chúng. Anh và công ty sẽ tiếp tục bàn bạc trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về chính sách thu phí tác quyền trong thời gian tới.