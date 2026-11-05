Lưu Khải Uy quấn quýt bạn gái kém 20 tuổi

Hôm 3/11, Lê Kỷ Quân chia sẻ trên trang cá nhân loạt ảnh dự tiệc cùng bạn trai Lưu Khải Uy. Trong một khoảnh khắc, anh vòng tay ôm cổ cô từ phía sau khi cả hai ngồi ở góc phòng, cùng nở nụ cười rạng rỡ. Ở bức hình khác, cặp tình nhân ôm nhau trên ghế sofa, vừa chơi trò chơi vừa trò chuyện thân mật.

Lưu Khải Uy (ngoài cùng bên phải) ôm bạn gái. Ảnh: Weibo

Tuần trước, cả hai cùng dự tiệc hóa trang Halloween với bạn bè, được tổ chức tại sân pickleball Kwun Tong. Những người bạn thân của họ như Giang Nhược Lâm, Tiêu Nhuận Bang cũng có mặt. Mọi người đều chuẩn bị những bộ trang phục với tạo hình khác nhau, không khí buổi tiệc náo nhiệt.

Khải Uy và bạn gái dự Halloween. Ảnh: Weibo

Cặp sao xác nhận hẹn hò hôm 20/10, sau khi bị tạp chí East Week bắt gặp nắm tay nhau ở Cửu Long Loan. Lưu Khải Uy cho biết hai người quen nhau qua quần vợt và hợp nhau nhờ có chung sở thích. Lê Kỷ Quân nói mối quan hệ của họ diễn ra tự nhiên, vui vẻ. Theo East Week, mỗi khi nam diễn viên ở Hong Kong, họ chơi pickleball cùng nhau vài lần một tuần.

Theo Sinchew, sau hơn hai tháng tìm hiểu, cặp đôi ngày càng gần gũi, cởi mở và đã hòa nhập vào vòng tròn bạn bè của nhau. Từ khi yêu, Lưu Khải Uy trẻ trung, phong độ hơn. Anh thường xuyên tập luyện, giữ vóc dáng săn chắc.

Lê Kỷ Quân là người mẫu Hong Kong, nổi tiếng khi trở thành gương mặt quảng cáo thế hệ thứ tư của công ty tài chính PrimeCredit. Những năm gần đây, cô dẫn chương trình ẩm thực, kinh doanh thương hiệu bánh ngọt riêng và đóng phim Dạ Vương do Hoàng Tử Hoa, Trịnh Tú Văn đóng chính, ra rạp hồi đầu năm. QQ nhận xét cô trẻ trung, năng động, có sự nghiệp vững vàng. Hồi tháng 7, người đẹp kết thúc mối tình sáu năm với bạn trai ngoài làng giải trí.

Lưu Khải Uy...

... và Lê Kỷ Quân. Ảnh: Weibo

Lưu Khải Uy là người gốc Hong Kong, được biết đến với các phim Thiên sơn mộ tuyết, Nắm giữ tình yêu, Thiên kim nữ tặc... Anh và Dương Mịch gặp nhau trên phim trường, sau đó yêu nhau dù hoàn cảnh khác biệt: người ở Đại lục, người tại Hong Kong, tuổi Khải Uy lại hơn Dương Mịch khá nhiều. Họ kết hôn năm 2014 và sinh con gái hai năm sau đó. Cuộc hôn nhân kéo dài bốn năm, sau đó đường ai nấy đi. Con gái của cặp sao ở lại Hong Kong, do ông bà nội chăm sóc.