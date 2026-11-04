Nữ diễn viên 'con gái' NSƯT Hoàng Hải trong 'Xóm nhỏ' là ai?

Trong bộ phim "Xóm nhỏ" đang phát sóng trên VTV1, Lê Lưu Ly gây chú ý với nhân vật nữ chính Trâm - một cô gái 19 tuổi mang tính cách bướng bỉnh, nổi loạn và không ít lần khiến bố của cô là ông Đô (NSƯT Hoàng Hải) phải "đau đầu". Với lối diễn xuất tự nhiên, nữ diễn viên nhanh chóng nhận được sự chú ý của khán giả sau khi bộ phim lên sóng.

Trong phim, Trâm vì bức xúc với bố nên đã bỏ nhà lên xóm trọ ven nội thành Hà Nội, bắt đầu dấn thân vào hành trình tự lập và trải qua nhiều thăng trầm cuộc đời.

Vai Trâm của Lưu Ly từng bước gây ấn tượng với khán giả khi lột tả được diễn biến tâm lý của một cô gái trẻ, thích thể hiện cái tôi của bản thân nên đã bất hòa với bố, nhất là giai đoạn Trâm tới sống ở khu xóm trọ, trải qua mưu sinh và đối diện với cạm bẫy ngoài xã hội...

Trước khi đảm nhận vai nữ chính trong "Xóm nhỏ", Lưu Ly từng có vai diễn thành công trong "Mùa hè năm ấy", đây cũng là bộ phim truyền hình giờ vàng đầu tiên Lưu Ly đảm nhận một vai diễn dài hơi.

Vào vai Phương thời niên thiếu trong "Mùa hè năm ấy", Lưu Ly đóng cùng các diễn viên trẻ như Long Vũ, Hà Thành và nghệ sĩ kỳ cựu Vân Dung. Nhờ ngoại hình phù hợp và nét diễn tự nhiên, cô đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả.

Diễn viên Lưu Ly sinh năm 2004, tốt nghiệp ngành truyền thông. Trước khi được khán giả truyền hình biết đến rộng rãi, Lưu Ly từng có nền tảng hoạt động nghệ thuật thông qua các công việc như làm mẫu ảnh, đóng quảng cáo và tham gia MV.

Cô sở hữu nhan sắc ngọt ngào, trong trẻo, gương mặt sáng với nụ cười tỏa nắng, có gu thời trang trẻ trung, linh hoạt biến hóa nhiều phong cách.

Bản thân nữ diễn viên cũng chia sẻ mong muốn được thử sức với nhiều dạng vai đa dạng hơn trong tương lai, không muốn chỉ bị đóng khung trong hình tượng nữ sinh trong trẻo.

(Ảnh: VTV, FBNV)