Song Joong Ki cùng vợ con dạo phố Seoul

Newsis cho hay gia đình 4 người của Song Joong Ki vừa đoàn tụ sau thời gian xa nhau, khi tài tử làm việc ở quê nhà còn vợ con sống tại châu Âu.

Một buổi tối đầu tháng 11, cặp sao được trông thấy đưa các con dạo phố Seoul. Theo người chụp ảnh, con trai 3 tuổi vừa đi bên bố mẹ vừa nhảy nhót. Cậu bé được mô tả có gương mặt rất giống bố và "đậm nét Hàn Quốc". Con gái lên hai ngồi xe nôi do bố đẩy, Katy sóng bước cạnh chồng. Cả nhà cùng dừng lại ngắm một bức tranh tường ven đường.

Vài ngày trước đó, cặp sao cũng được bắt gặp đi chơi cùng các con tại công viên và khu giải trí ở Seoul.

Gia đình 4 người của Song Joong Ki ở Seoul. Ảnh: Instagram

Theo Nate, Song Joong Ki và Katy quen nhau qua sự giới thiệu của bạn bè vào năm 2021. Thời điểm đó, nam diễn viên đang học tiếng Italy để chuẩn bị cho nhân vật trong phim Vincenzo, còn Katy là giáo viên của anh. Hai người dần phát triển tình cảm và công khai mối quan hệ vào cuối năm 2022.

Tháng 1/2023, Song Joong Ki thông báo đã đăng ký kết hôn với Katy, đồng thời tiết lộ vợ mang thai. Tháng 6 cùng năm, hai người đón con trai đầu lòng tại Rome (Italy), quê hương của Katy. Tháng 11/2024, gia đình tiếp tục chào đón con gái thứ hai, cũng tại Rome.

Trong cuộc phỏng vấn với Osen năm 2024, Song Joong Ki không giấu niềm hạnh phúc được làm cha. Anh chủ động cho phóng viên xem ảnh con gái, tự nhận là ông bố mê con.

Vì công việc, Song Joong Ki đi lại giữa Italy và Hàn. Anh cho hay ở quê hương vợ, cuộc sống khá thú vị. Điều này cũng được MC Choi Hwa Jung tiết lộ trong một show phát sóng ngày 15/10, khi cô khoe chai dầu olive được nhận từ Song Joong Ki. MC tiết lộ đây là sản phẩm do nam diễn viên và vợ tự thu hoạch trong chuyến trở về Italy. Trên bao bì chai dầu còn có hình vẽ hai đứa trẻ đang đứng trên thang, được Song Joong Ki hé lộ là hai con anh.

Song Joong Ki và vợ, Katy. Ảnh: Instagram Song Joong Ki

Song Joong Ki sinh năm 1985, là sao nam có lượng fan đông đảo hàng đầu châu Á. Anh ghi dấu với Chuyện tình Sungkyunkwan, Sói, Nice Guy, Đảo địa ngục, Asadal Chronicles, Hậu duệ mặt trời, Vincenzo. Anh kết hôn với diễn viên Song Hye Kyo năm 2017, ly hôn hai năm sau đó.

Louise Saunders sinh năm 1984, là cựu diễn viên người Anh, có cha là người Anh và mẹ là người Colombia. Cô từng hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh Italy, tham gia một số bộ phim như Los Borgia (2006), The Lizzie McGuire Movie (2003) và Third Person (2013). Sau khi kết hôn với Song Joong Ki vào năm 2023, Katy chủ yếu dành thời gian chăm sóc gia đình và hai con. Cô kín tiếng, ít tham gia các hoạt động giải trí và xuất hiện trước truyền thông.