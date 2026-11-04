Ảnh sao 4/11: Jennifer Phạm tạo dáng sexy trong phòng tắm

NSƯT Xuân Hinh cho biết mới tiếp đón á hậu Phương Nhi (trái) - con dâu tỷ phú Phạm Nhật Vượng - tại Bảo tàng Đạo Mẫu của ông.

Diễn viên Lê Phương đăng ảnh cười thả ga bên NSƯT Thành Lộc để "mừng sinh nhật người anh đáng kính".

Diễn viên Thu Quỳnh phối trang phục trẻ trung trong chuyến du lịch Hàn Quốc.

Ca sĩ Đoan Trang nhận xét con gái "bây giờ cao lớn, kẹp cổ mẹ được rồi".

Hoa hậu Jennifer Phạm chia sẻ tấm hình mặc áo choàng tắm trễ nải và chú thích: "Chậm một chút, lười một chút, chiều chuộng bản thân nhiều chút".

Diễn viên Tăng Thanh Hà được khán giả nhận xét dễ dàng ghi điểm dù mặc đồ đơn giản.

Con gái cựu người mẫu Mạc Anh Thư và chồng cũ - diễn viên Huy Khánh - chững chạc ở tuổi 14.

Á hậu Phương Nga hào hứng check-in tại tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa ở Dubai.

Diễn viên Tiến Luật cho biết bị vợ mắng bởi cách dạy con gái tập bơi.

Chi Pu, Kỳ Duyên, Lan Ngọc (từ trái qua) ghi lại kỷ niệm bên nhau khi tham gia buổi cinetour cùng đoàn phim Chị chị em em 3.

Ảnh: FBNV