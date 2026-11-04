Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Ảnh sao 4/11: Jennifer Phạm tạo dáng sexy trong phòng tắm

Sự kiện: Sao Việt

Jennifer Phạm kéo áo khoe khéo vòng một trong nhà tắm; 'dâu hào môn' Phương Nhi thăm bảo tàng của Xuân Hinh; Tăng Thanh Hà được khen thần thái.

Ảnh sao 4/11: Jennifer Phạm tạo dáng sexy trong phòng tắm - 1

NSƯT Xuân Hinh cho biết mới tiếp đón á hậu Phương Nhi (trái) - con dâu tỷ phú Phạm Nhật Vượng - tại Bảo tàng Đạo Mẫu của ông.

Ảnh sao 4/11: Jennifer Phạm tạo dáng sexy trong phòng tắm - 2

Diễn viên Lê Phương đăng ảnh cười thả ga bên NSƯT Thành Lộc để "mừng sinh nhật người anh đáng kính".

Ảnh sao 4/11: Jennifer Phạm tạo dáng sexy trong phòng tắm - 3

Diễn viên Thu Quỳnh phối trang phục trẻ trung trong chuyến du lịch Hàn Quốc.

Ảnh sao 4/11: Jennifer Phạm tạo dáng sexy trong phòng tắm - 4

Ca sĩ Đoan Trang nhận xét con gái "bây giờ cao lớn, kẹp cổ mẹ được rồi".

Ảnh sao 4/11: Jennifer Phạm tạo dáng sexy trong phòng tắm - 5

Hoa hậu Jennifer Phạm chia sẻ tấm hình mặc áo choàng tắm trễ nải và chú thích: "Chậm một chút, lười một chút, chiều chuộng bản thân nhiều chút".

Ảnh sao 4/11: Jennifer Phạm tạo dáng sexy trong phòng tắm - 6

Diễn viên Tăng Thanh Hà được khán giả nhận xét dễ dàng ghi điểm dù mặc đồ đơn giản.

Ảnh sao 4/11: Jennifer Phạm tạo dáng sexy trong phòng tắm - 7

Con gái cựu người mẫu Mạc Anh Thư và chồng cũ - diễn viên Huy Khánh - chững chạc ở tuổi 14.

Ảnh sao 4/11: Jennifer Phạm tạo dáng sexy trong phòng tắm - 8

Á hậu Phương Nga hào hứng check-in tại tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa ở Dubai.

Ảnh sao 4/11: Jennifer Phạm tạo dáng sexy trong phòng tắm - 9

Diễn viên Tiến Luật cho biết bị vợ mắng bởi cách dạy con gái tập bơi.

Ảnh sao 4/11: Jennifer Phạm tạo dáng sexy trong phòng tắm - 10

Chi Pu, Kỳ Duyên, Lan Ngọc (từ trái qua) ghi lại kỷ niệm bên nhau khi tham gia buổi cinetour cùng đoàn phim Chị chị em em 3.

Ảnh: FBNV

Cuộc sống sau khi rời showbiz của 'tình đầu quốc dân' màn ảnh Việt
Cuộc sống sau khi rời showbiz của 'tình đầu quốc dân' màn ảnh Việt

Từng được mệnh danh là "tình đầu quốc dân", diễn viên Ngân Khánh bất ngờ tạm ngưng hoạt động nghệ thuật suốt hơn 1 thập kỷ qua.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Zimi ([Tên nguồn])

Nguồn: https://ngoisao.vnexpress.net/anh-sao-4-11-jennifer-pham-tao-dang-sexy-tron...

-03/11/2026 23:00 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Sao Việt Xem thêm
Tin đọc nhiều
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN