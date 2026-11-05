Bí mật đằng sau tiếng đàn định mệnh của nhạc sĩ Trần Tiến

Nhạc sĩ Trần Tiến: Gã du ca lãng bạt và những góc khuất đời thường dung dị

Bí mật đằng sau tiếng đàn định mệnh: Góc khuất đời thường và âm hưởng sinh tử của nhạc sĩ Trần Tiến. (Ảnh: FBNV)

Đọc những trang viết của Tiến sĩ Mỹ học Phạm Thế Hùng, người ta dễ dàng bắt gặp một Trần Tiến rất khác so với trí tưởng tượng của công chúng – không hào nhoáng, không khuôn thước, mà là một gã du ca trọn đời rong ruổi với cõi người. Trong cuộc sống đời thường, Trần Tiến sống rất bản năng, phóng khoáng và chân thật đến mức trần trụi. Giữa hai người bạn tri kỷ – một nhà mỹ học đĩnh đạc, mực thước và một gã nhạc sĩ bụi bặm, ngang tàng – là sự thấu hiểu sâu sắc vượt qua mọi khuôn khổ giao tế thông thường.

Họ có thể ngồi bên nhau hàng giờ trong những căn phòng nhỏ hẹp, nhấp chén rượu nồng, thả hồn vào khói thuốc và bàn đủ thứ chuyện trên đời. Trần Tiến thích la cà, thích quan sát từng mảnh đời nhỏ bé lầm lũi góc phố, thích lắng nghe tiếng thở dài của những con người gánh gồng mưu sinh.

Đối với ông, chất liệu âm nhạc chưa bao giờ nằm ở những lý thuyết cao siêu sách vở, mà nó chắt chiu từ chính hơi thở nóng hổi của cuộc sống đời thường, từ giọt mồ hôi của người lao động nghèo cho đến những trăn trở rất đỗi con người.

Là người bạn thân, người bạn tri kỷ, Tiến sĩ Mỹ học Phạm Thế Hùng tiết lộ trong "Hồi ức Thế Hùng" cả hai ngồi uống rượu khi nào cũng "chửi" nhau ra trò. (Ảnh: FBNV)

Cái chất "ngông" của Trần Tiến trong đời sống sinh hoạt hàng ngày không hề gây khó chịu, mà ngược lại, nó toát lên sự chân thành, nghĩa khí. Ông ghét sự giả tạo, ghét những lời tâng bốc xã giao và luôn giữ cho mình một tấm lòng thuần phuơng, rộng mở. Bất cứ nơi nào ông đặt chân tới, dù là góc quán cóc ven đường hay không gian sum họp bạn bè ấm cúng, chiếc đàn guitar bên người lại cất lên như một lẽ sống tự nhiên. Ở đó, không có khoảng cách giữa nghệ sĩ và công chúng, chỉ có những trái tim hòa chung nhịp đập thổn thức.

Nhạc sĩ Trần Tiến: Sáng tác ca khúc dành cho người "sắp chết" – Khi âm nhạc chạm đến ranh giới sinh tử

Những người bạn thân cùng tuổi Hợi, từ trái qua phải, nhạc sĩ Trần Tiến, Tiến sĩ Mỹ học Phạm Thế Hùng, nhà sử học Dương Trung Quốc. (Ảnh: FBNV)

Một trong những chi tiết ám ảnh, đắt giá và đầy tính nhân văn nhất được Tiến sĩ Phạm Thế Hùng ghi lại trong hồi ức chính là những tâm sự của Trần Tiến về việc sáng tác những ca khúc dành cho người "sắp chết". Trong đời sống muôn màu, có những góc khuất ít ai dám chạm tới, nhưng Trần Tiến – với sự nhạy cảm tận cùng của một linh hồn nghệ sĩ – đã dũng cảm bước qua ranh giới ấy.

Khi chứng kiến những người bạn thân thiết, những phận đời kém may mắn hay những bệnh nhân đang chập chờn đối diện với bản án tử thần của số phận, Trần Tiến không chọn cách né tránh hayùi thủ tiếc thương trong im lặng.

Ông chọn cách ngồi xuống bên giường bệnh, ôm cây đàn và cất tiếng hát. Những ca khúc ông viết cho những người đang ở ranh giới cuối cùng của cuộc đời không hề mang màu sắc u uất, bi lụy hay tiếng khóc than oán hờn. Ngược lại, đó là những giai điệu ấm áp, dịu dàng như một lời thì thầm vỗ về từ cõi người gửi đến cõi vĩnh hằng.

Tình bạn 40 năm của nhạc sĩ Trần Tiến và Tiến sĩ Mỹ học Phạm Thế Hùng. (Ảnh: FBNV)

Trần Tiến từng chia sẻ với người bạn tri kỷ Thế Hùng rằng, khi con người ta đối diện với giây phút tàn hơi, điều họ cần nhất không phải là những giáo điều hay sự thương hại xót xa, mà là một cái ôm tinh thần, một sự công nhận rằng họ đã sống một cuộc đời trọn vẹn. Những nốt nhạc ông gảy lên lúc ấy mang sức mạnh xoa dịu kỳ diệu, giúp trút bỏ mọi gánh nặng trần ai, buông xuống những nỗi đau đớn thể xác để nhẹ nhàng bước qua bên kia thế giới với nụ cười bình thản. Chính khoảnh khắc ấy đã nâng tầm người nhạc sĩ du ca thành một người "vực dậy tâm hồn", dùng âm nhạc làm chiếc cầu nối thiêng liêng giữa sự sống và cái chết.

Khúc ca giã từ và tấm lòng son sắt với cõi tạm

Tiến sĩ Mỹ học Phạm Thế Hùng tặng nhạc sĩ Trần Tiến cuốn Sen. (Ảnh: FBNV)

Nhìn lại hành trình dài mà nhạc sĩ Trần Tiến đã đi qua, những trang hồi ức của Tiến sĩ Phạm Thế Hùng giống như một tấm gương phản chiếu trọn vẹn một nhân cách nghệ sĩ lớn. Ông không chỉ để lại cho đời những bản hit làm say đắm hàng triệu trái tim khán giả, mà còn để lại bài học lớn về tình người, về thái độ sống sòng phẳng, tận hiến và dấn thân.

Những ngày tháng rong ruổi, những cơn bạo bệnh hay quy luật nghiệt ngã của thời gian có thể làm vóc dáng gã du ca chùng xuống, nhưng ánh mắt lấp lánh tình yêu thương và ngọn lửa đam mê trong ông chưa bao giờ tắt. Những câu chuyện đời thường giản dị, những giọt nước mắt sẻ chia phía sau hậu trường, hay tiếng đàn bên những kiếp người sắp giã từ cõi tạm... tất cả đã nhào nặn nên một Trần Tiến rất đời, rất thực, đầy kiêu hãnh nhưng cũng tràn ngập trắc ẩn.

Qua ngòi bút tinh tế và đầy thâm tình của Tiến sĩ Phạm Thế Hùng, độc giả hôm nay không chỉ hiểu thêm về hoàn cảnh ra đời của những giai điệu bất hủ, mà còn cảm nhận sâu sắc hơn về trái tim một người nghệ sĩ lớn. Trần Tiến đã sống một cuộc đời rực rỡ, không uổng phí cho kiếp nhân sinh, để rồi mỗi khi âm nhạc của ông vang lên, người ta lại thấy ở đó hình bóng của một gã du ca nhân hậu, ôm trọn cả nhân gian vào lòng bằng những khúc ca không bao giờ cũ.

Theo: Trích trong "Hồi ức Thế Hùng"