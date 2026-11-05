Colin Farrell: Từ trai hư Hollywood đến người cha tận tụy

Tài tử Colin Farrell. Ảnh: FilmMagic

Colin Farrell chào đón con trai đầu lòng James với bạn gái cũ Kim Bordenave năm 2003. Khi James khoảng hai tuổi, cậu được xác định mắc hội chứng Angelman (hội chứng thiên thần) - một rối loạn di truyền thần kinh hiếm gặp, ảnh hưởng đến khả năng vận động, ngôn ngữ và phát triển trí tuệ, đồng thời có thể gây co giật.

Thời điểm đó, Colin đang là một trong những tay chơi khét tiếng Hollywood, thường xuyên tiệc tùng, vướng vào những cuộc tình ồn ào và chìm đắm trong rượu, ma túy. Tuy nhiên, việc làm cha, cùng nhận thức rằng James cần được chăm sóc và hỗ trợ đặc biệt, đã trở thành động lực quan trọng giúp diễn viên thay đổi.

Tháng 12/2005, sau khi hoàn tất ghi hình bộ phim Miami Vice, Colin chủ động vào trung tâm cai nghiện để giải quyết tình trạng lệ thuộc vào chất kích thích và thuốc giảm đau kê đơn. Anh hoàn tất đợt điều trị vào tháng 1/2006, sau đó duy trì cuộc sống tỉnh táo.

Colin Farrell và James khi còn bé. Ảnh: Colin Farrell

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí People năm 2024, Colin tiết lộ James là một trong những lý do lớn nhất khiến anh quyết tâm từ bỏ rượu và ma túy. "James khoảng hai tuổi khi tôi cai nghiện và ngừng uống rượu. Con là động lực rất lớn khiến tôi quyết định bỏ rượu, bởi khi đó tôi không đủ khả năng làm cha của một đứa trẻ có những nhu cầu chăm sóc đặc biệt như vậy. Nếu không giữ được sự tỉnh táo, tôi đã không thể ở bên James, chứng kiến những điều kỳ diệu trong cuộc đời con và hỗ trợ con như cách tôi mong muốn", anh bày tỏ.

Tài tử cũng nói James đã "cứu mạng" mình. "Con trai đầu lòng giúp tôi biết quan tâm, chăm sóc một điều gì đó trên thế giới này, trong khi trước đó tôi không thể chăm sóc chính mình", anh chia sẻ với tạp chí Men's Health.

James ban đầu được chẩn đoán mắc chứng bại não do có những biểu hiện chậm phát triển. Tuy nhiên, sau các xét nghiệm chuyên sâu, bác sĩ xác định cậu mắc hội chứng Angelman. Colin cho biết con trai có những dấu hiệu điển hình của hội chứng này như gặp khó khăn trong việc giữ thăng bằng, không thể nói chuyện, cười mất kiểm soát và thường xuyên có những cơn co giật. "Tôi từng bế James chạy khắp bệnh viện khi con bị co giật", anh kể với nhà báo Gabrielle Donnelly của Daily Mail năm 2024.

Colin lần đầu công khai chia sẻ về tình trạng của James tại Thế vận hội Đặc biệt ở Thượng Hải, Trung Quốc, tháng 10/2007. Khi ấy, anh bày tỏ niềm tự hào về con trai, đồng thời nhấn mạnh những khó khăn mà các gia đình có con mắc bệnh phải đối mặt. Nam diễn viên cũng mong mọi người đối xử tử tế với James và những người có hoàn cảnh tương tự.

Colin mô tả con trai là cậu bé mạnh mẽ, nghị lực, hài hước và đáng yêu. Anh luôn dõi theo và trân trọng từng bước tiến của con, từ những bước đi đầu tiên khi lên bốn tuổi, nói được những từ đầu tiên ở tuổi lên sáu, đến việc tự ăn uống khi 19 tuổi và dần kiểm soát các cơn co giật.

Colin cho biết đã trở thành người tốt hơn nhờ con trai. Ảnh: People

Khi James bước vào tuổi trưởng thành, Colin và Kim bắt đầu tìm kiếm một cơ sở lưu trú có đội ngũ chuyên môn phù hợp để con được chăm sóc, đồng thời có cơ hội xây dựng cuộc sống và kết nối cộng đồng. Những khó khăn trong quá trình tìm kiếm nơi ở phù hợp cho con đã thôi thúc Colin thành lập quỹ từ thiện. Tháng 8/2024, diễn viên công bố Colin Farrell Foundation tại California, với mục tiêu hỗ trợ người trưởng thành bị khuyết tật trí tuệ và gia đình họ thông qua các chương trình giáo dục, vận động chính sách và mở rộng cơ hội hòa nhập cộng đồng.

Mới đây, James, 23 tuổi, hiếm hoi xuất hiện bên cha trong trailer bộ phim tài liệu The Slightest Touch. Tác phẩm ghi lại hành trình Colin cùng người bạn lâu năm Emma Fogarty, một nhà hoạt động vì quyền của người khuyết tật, tập luyện và tham gia giải chạy marathon ở Dublin.

Collin Farrel và con trai James trong phim tài liệu The Slightest Touch sắp phát hành. Ảnh: HBO

Ngoài James, Colin còn có con trai Henry, sinh năm 2009, với bạn gái cũ, diễn viên người Ba Lan Alicja Bachleda-Curuś. Tài tử nói cả hai con đã góp phần tạo nên con người anh hiện tại. "Tôi thực sự cảm thấy hai con trai dạy tôi nhiều hơn những gì tôi có thể làm cho chúng. Nghe có vẻ sáo rỗng nhưng đó là sự thật", anh chia sẻ trên Daily Mail.

Colin Farrell sinh năm 1976 tại Ireland, nổi tiếng từ đầu những năm 2000 qua các phim Minority Report (2002), Phone Booth (2002), Daredevil (2003), S.W.A.T. (2003)... Anh dần khẳng định tài năng diễn xuất qua In Bruges (2008), The Lobster (2015) và The Banshees of Inisherin (2022) - tác phẩm mang về cho anh Quả cầu vàng thứ hai và đề cử Oscar năm 2023. Năm 2024, Colin tiếp tục gây chú ý với vai Penguin trong loạt phim cùng tên của HBO. Gần đây, tài tử gây ấn tượng khi đóng cùng Dakota Johnson trong MV Patient Zero của Taylor Swift, ra mắt tháng 9.