Cuộc sống sau khi rời showbiz của 'tình đầu quốc dân' màn ảnh Việt

Sinh năm 1985, Ngân Khánh từng được đánh giá là “ngọc nữ” của màn ảnh Việt khi sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng khả năng diễn xuất tốt. Cô được khán giả biết đến qua bộ phim Gọi giấc mơ về đóng cùng Minh Hằng, Huỳnh Đông và Tấn Phát.

Sau thành công của tác phẩm, cô tiếp tục ghi dấu ấn qua nhiều dự án truyền hình và điện ảnh như Tường Vy cánh mỏng, Mây trắng ngang trời, Cô dâu đại chiến và Ma Dai… Nhờ vẻ ngoài trong sáng cùng diễn xuất tự nhiên, Ngân Khánh được nhiều người hâm mộ đặt cho danh xưng là “tình đầu quốc dân”.

Ngân Khánh được đánh giá là “ngọc nữ” của màn ảnh Việt.

Năm 2015, Ngân Khánh lên xe hoa với doanh nhân Đỗ Thiếu Quân khi sự nghiệp đang trên đà phát triển. Sau khi kết hôn, Ngân Khánh tạm ngừng hoạt động giải trí để sang Singapore du học 5 năm ngành sản xuất phim. Do theo học tại nước ngoài, nữ diễn viên từng có thời gian dài sống xa chồng. Tới năm 2020, cô hoàn thành khóa học để trở về Việt Nam trước khi chuyển sang định cư tại Mỹ.

Những năm qua, nữ diễn viên chọn cuộc sống kín tiếng ở xứ người, gần như vắng bóng khỏi làng giải trí khiến công chúng không khỏi tò mò. Nữ diễn viên cũng hiếm khi chia sẻ về chồng cũng như cuộc sống riêng tư.

Mỹ nhân màn ảnh một thời tận hưởng cuộc sống bình yên, nhịp sống hằng ngày gắn với những công việc như nội trợ, tập thể dục, làm đẹp... Thi thoảng, cô quay video chăm sóc cây cối, đi du lịch, hướng dẫn nấu ăn.

Dịp sinh nhật hồi đầu tháng 10, cô tâm sự nhớ cuộc sống trước đây ở TP.HCM. Người đẹp chia sẻ: “Cảm ơn tất cả những lời chúc sinh nhật đến Khánh trong dịp vừa qua. Đọc từng bình luận của mọi người mà thấy lòng ấm áp lắm, vì mọi người vẫn còn nhớ và nhắc đến nhiều vai diễn của Khánh, đặc biệt là Tường Vi Cánh Mỏng. Mong một ngày sẽ lại được gặp mọi người qua những thước phim”.

Ngân Khánh chọn cuộc sống kín tiếng nhiều năm qua.

Trong video chia sẻ về cuộc sống mới nhất, Ngân Khánh cho biết hiện cô sống ở thị trấn gần thành phố Minneapolis, tiểu bang Minnesota, Mỹ.

Cuộc sống của nữ diễn viên hoàn toàn thay đổi khi tập thói quen dậy sớm vào 6h30, đón một ngày mới bằng một tách cà phê, sữa hạnh nhân tự làm hoặc trà. Trong vài năm sinh sống ở Mỹ, Ngân Khánh duy trì thói quen tập yoga để giữ cho cơ thể có độ dẻo dai.

Bên cạnh đó, Ngân Khánh dành thời gian tận hưởng các món ăn, khám phá thêm về vùng đất mới. “Điều tôi thích ở thành phố này là mọi khu sinh hoạt, mua sắm, ăn uống ở đây khá gần nhau”, cô nói.

Sinh sống ở xứ người, nữ diễn viên nhớ về những kỷ niệm tại Việt Nam. Điển hình là khi nhìn thấy hình ảnh những quả bí ngô được trang trí trong ngày Halloween, sao nữ 8X nhớ về hình ảnh các em nhỏ tại quê nhà thắp đèn trong đợt Tết Trung thu.

“Nhìn hạt bí ngô, tôi lại nhớ mỗi lần chị đi chợ mua bí về nấu canh, có hạt là chị tôi lại để dành, rồi rang lên để ăn. Mỗi lần chị làm xong, mấy anh em cứ vây quanh lại tranh nhau cắn. Đúng là ai cũng sẽ có những tuổi thơ hồn nhiên, đáng yêu. Bây giờ lớn lên rồi, đi càng xa, sống càng lâu, tôi mới càng thấm thía rằng những khoảnh khắc giản dị như vậy thật ấm cúng và đáng trân trọng biết bao”, mỹ nhân tâm sự.

Hình ảnh mới nhất của Ngân Khánh ở Mỹ.

Ở tuổi ngoài 40, Ngân Khánh sở hữu làn da trắng hồng rạng rỡ, ít dấu hiệu tuổi tác. Nhiều khán giả nhận xét rằng người đẹp trẻ trung như chỉ mới ngoài 20 tuổi.

Sau nhiều năm rời xa showbiz, Ngân Khánh vẫn được nhắc đến như một gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt. Không còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi, cô chọn lối sống kín tiếng nhưng vẫn luôn nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.