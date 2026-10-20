Lưu Khải Uy công khai người yêu mới kém 20 tuổi

Paparazzi ghi lại hình ảnh Lưu Khải Uy nắm tay cô gái trẻ, cả hai vừa đi vừa trò chuyện. Họ mặc trang phục thể thao, vóc dáng gọn gàng, khỏe khoắn.

Trả lời truyền thông Hong Kong, Lưu Khải Uy phản hồi về tin hẹn hò: "Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Chúng tôi quen nhau khi chơi pickleball, có chung sở thích nên rất hợp nhau. Cả hai đều là những người sống giản dị".

Lê Kỷ Quân cũng chia sẻ: "Chúng tôi quen nhau qua việc chơi thể thao, khi ở bên nhau cảm thấy rất tự nhiên và vui vẻ. Cảm ơn mọi người đã chúc phúc".

Lưu Khải Uy và bạn gái mới. Ảnh: Eastweek

Hiện chủ đề Lưu Khải Uy hẹn hò chiếm top 1 hot search Weibo, thu hút hàng triệu lượt đọc. Đa phần khán giả chúc mừng anh và bạn gái, mong hai người tâm đầu ý hợp, sớm có tin vui.

Hồi tháng 5, Lưu Khải Uy và Lê Kỷ Quân từng bị bắt gặp trong hầm một chung cư. Trước tin đồn hẹn hò, cả hai không lên tiếng.

Trước khi hẹn hò bạn gái hiện tại, Lưu Khải Uy từng có mối tình đầu với người đẹp Quảng Văn Tuân, sau đó hẹn hò Liêu Bích Nhi. Cả hai từng được xem là cặp đôi trai tài gái sắc của TVB. Sau khi chia tay Liêu, Lưu Khải Uy kết hôn với Dương Mịch, cả hai có chung con gái Tiểu Nhu Mễ. Hôn nhân tan vỡ, Lưu Khải Uy công khai hẹn hò với người đẹp Lý Hiểu Phong nhưng tháng 6 năm nay, bố anh - Lưu Đan xác nhận hai người đã chia tay.

Lưu Khải Uy và bạn gái trong nhóm pickleball. Ảnh: Weibo

Lê Kỷ Quân là người mẫu, diễn viên kiêm MC Hong Kong, sinh năm 1993, tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Bách khoa Hong Kong. Cô được chú ý sau khi tham gia quảng cáo xe buýt KMB với hình tượng Nàng công chúa ngủ trong rừng, sau đó trở thành gương mặt quảng cáo đời thứ tư của thương hiệu Bonmin. Về sau, cô lấn sân sang phim ảnh và chương trình giải trí, từng tham gia các tác phẩm như Hướng Tây văn ký, Trục lưu thời đại và Pháp dữ tình. Ngoài hoạt động nghệ thuật, cô còn kinh doanh một xưởng bánh ngọt riêng.

Lê Kỷ Quân từng hẹn hò với nghệ sĩ Hong Kong Vương Tông Nghiêu, sau đó có mối tình kéo dài 6 năm với bạn trai ngoài ngành giải trí. Tháng 7 vừa qua, cô thông báo chia tay bạn trai ngoại quốc, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục nuôi hai chú chó mà cả hai cùng chăm sóc.

Lưu Khải Uy là người gốc Hong Kong, được biết đến với các phim Thiên sơn mộ tuyết, Nắm giữ tình yêu, Thiên kim nữ tặc... Anh và Dương Mịch gặp nhau trên phim trường, sau đó yêu nhau dù hoàn cảnh khác biệt: người ở Đại lục, người tại Hong Kong, tuổi Khải Uy lại hơn Dương Mịch khá nhiều. Họ kết hôn năm 2014 và sinh con gái hai năm sau đó. Cuộc hôn nhân kéo dài bốn năm, sau đó đường ai nấy đi. Con gái của cặp sao ở lại Hong Kong, do ông bà nội chăm sóc.