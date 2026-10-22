Cuộc tình mới giúp Lưu Khải Uy 'tái sinh tâm hồn' tuổi 52

Lưu Khải Uy và người đẹp Lê Kỷ Quân, 32 tuổi, hôm 20/10 xác nhận đang hẹn hò. Trước đó, họ bị chụp ảnh nắm tay, ăn tối cùng nhau, hành động thân mật. Sau bữa ăn, Lê Kỷ Quân lên xe Lưu Khải Uy, cùng nhau trở về nhà cô tại khu Mid-Levels West và ở lại suốt đêm.

Lưu Khải Uy và bạn gái mới. Ảnh: Eastweek

Một nguồn tin thân cận Lưu Khải Uy nói cả hai "yêu kiểu sét đánh". Khải Uy chia tay bạn gái cũ vào tháng 4 năm nay, trong khi Lê Kỷ Quân vừa dứt mối quan hệ 6 năm với bạn trai nước ngoài hồi tháng 7. Hai người tình cờ gặp nhau ở sân pickleball vào khoảng tháng 8 và lập tức phải lòng. Sau khoảng hai tháng hẹn hò bí mật, họ công khai quan hệ.

Sinh nhật lần thứ 52 của Lưu Khải Uy là ngày 13/10, Lê Kỷ Quân đăng trên story Instagram: "13/10 sẽ luôn là một ngày đặc biệt".

Lưu Khải Uy và bạn gái mới. Ảnh: Eastweek

Nguồn tin này cũng cho hay, Lưu Khải Uy rất hạnh phúc khi bước vào tình yêu mới với cô gái kém 20 tuổi. Anh thay đổi so với trước, nói cười nhiều hơn. Paparazzi ghi lại cảnh anh ngồi trong xe, nô đùa với bạn gái, còn cười to khi bị cô bẹo má, ôm cổ. Báo chí Hong Kong mô tả tài tử "tái sinh tâm hồn" tuổi 52, sau thời gian kín tiếng yêu đương. Trong khi một số khán giả nhận xét Khải Uy "đổi gu" khi yêu gái trẻ: Anh ăn mặc trẻ trung, đổi kiểu tóc, phong cách phóng khoáng hơn trước rất nhiều.

Lưu Khải Uy được cho là muốn ổn định trong một mối quan hệ tình cảm ở tuổi 52, sau khi trải qua hôn nhân, ly hôn, yêu rồi lại chia tay. Trong chia sẻ với báo chí ngày 20/10, tài tử nhấn mạnh: "Cả hai chúng tôi đều là những người rất giản dị".

Trong một cuộc phỏng vấn tối 20/10, ông Lưu Đan - bố Lưu Khải Uy vui vẻ tuyên bố: "Đã đến lúc Khải Uy có người yêu rồi", và cho biết muốn sớm gặp Lê Kỷ Quân.

Lưu Khải Uy nô đùa với người yêu trong xe hơi. Ảnh: Eastweek

Bạn gái mới của Lưu Khải Uy là người mẫu, diễn viên kiêm MC Hong Kong, sinh năm 1993, tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Bách khoa Hong Kong. Cô được chú ý sau khi tham gia quảng cáo xe buýt KMB với hình tượng Nàng công chúa ngủ trong rừng, sau đó trở thành gương mặt quảng cáo đời thứ tư của thương hiệu Bonmin. Về sau, cô lấn sân sang phim ảnh và chương trình giải trí, từng tham gia các tác phẩm như Hướng Tây văn ký, Trục lưu thời đại và Pháp dữ tình. Ngoài hoạt động nghệ thuật, cô còn kinh doanh một xưởng bánh ngọt riêng.

Lê Kỷ Quân từng hẹn hò với nghệ sĩ Hong Kong Vương Tông Nghiêu, sau đó có mối tình kéo dài 6 năm với bạn trai ngoài ngành giải trí. Tháng 7 vừa qua, cô thông báo chia tay bạn trai ngoại quốc, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục nuôi hai chú chó mà cả hai cùng chăm sóc.

Lê Kỷ Quân, bạn gái Lưu Khải Uy. Ảnh: Instagram

Lưu Khải Uy là người gốc Hong Kong, được biết đến với các phim Thiên sơn mộ tuyết, Nắm giữ tình yêu, Thiên kim nữ tặc... Anh và Dương Mịch gặp nhau trên phim trường, sau đó yêu nhau dù hoàn cảnh khác biệt: người ở Đại lục, người tại Hong Kong, tuổi Khải Uy lại hơn Dương Mịch khá nhiều. Họ kết hôn năm 2014 và sinh con gái hai năm sau đó. Cuộc hôn nhân kéo dài bốn năm, sau đó đường ai nấy đi. Con gái của cặp sao ở lại Hong Kong, do ông bà nội chăm sóc.