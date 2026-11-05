Quang Minh và vợ kém 37 tuổi mừng sinh nhật con trai nhỏ

Trên trang cá nhân, diễn viên Quang Minh gửi lời chúc mừng sinh nhật đến con bằng những lời lẽ vừa tình cảm, vừa hóm hỉnh. Nam diễn viên trìu mến gọi con là “cây hài nhí” của ba, đồng thời mong muốn con luôn lớn lên trong sự đủ đầy yêu thương, được chăm sóc và bao bọc.

Với Quang Minh, niềm vui của con không chỉ nằm ở những món quà hay lời chúc trong ngày đặc biệt mà còn là sự bình an, hạnh phúc trên hành trình trưởng thành.

Anh cũng dí dỏm nhắn nhủ con tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ mang tiếng cười đến cho cả gia đình, bởi chính sự hồn nhiên, tinh nghịch của con là điều khiến những người thân yêu cảm thấy vui vẻ, ấm áp hơn mỗi ngày.

Ở tuổi làm bố lần nữa, diễn viên Quang Minh dành nhiều tình cảm và sự quan tâm cho con trai Dustin. Qua những chia sẻ trên mạng xã hội, có thể thấy nam diễn viên luôn dành cho cậu bé sự yêu thương theo cách gần gũi, đôi khi pha chút hài hước vốn là nét tính cách quen thuộc của anh.

Ngoài chia sẻ hình ảnh về con trai, diễn viên Quang Minh còn thân thiết với con gái riêng của vợ trẻ.

Anh cũng hạnh phúc khoe vợ trẻ kém 37 tuổi cùng con trai yêu.

Ở những chia sẻ về con, Quang Minh không dùng những lời lẽ quá cầu kỳ. Tình cảm của anh được thể hiện qua cách gọi con trìu mến và những mong ước rất đời thường. Với nam diễn viên, Dustin không chỉ là món quà quý giá mà còn là nguồn năng lượng tích cực, giúp cuộc sống của anh có thêm nhiều niềm vui và tiếng cười.

Diễn viên Quang Minh sinh năm 1959 tại Tiền Giang, tốt nghiệp Trường Nghệ thuật Sân khấu 2. Anh từng hoạt động tại các đoàn kịch Kim Cương, Bông Hồng trước khi sang Mỹ định cư năm 1990 và tiếp tục theo đuổi nghệ thuật. Tại hải ngoại, Quang Minh ghi dấu ấn với các tiểu phẩm hài, đặc biệt là thời gian diễn chung ăn ý với nghệ sĩ Hồng Đào.

Sau nhiều năm hoạt động ở nước ngoài, anh trở về Việt Nam, tham gia sân khấu kịch và góp mặt trong nhiều phim điện ảnh như Em chưa 18, Ngôi nhà bươm bướm, Cái giá của hạnh phúc, Làm giàu với ma... Không bó hẹp trong sở trường hài, Quang Minh ngày càng thử sức với nhiều dạng vai khác nhau, tiếp tục duy trì hoạt động nghệ thuật sau hơn 40 năm làm nghề.