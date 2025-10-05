Lan Phương lạc quan sau ly hôn chồng Tây, Phương Oanh hạnh phúc bên 2 con

Tin sao Việt 4/10: Diễn viên Lan Phương vực dậy tinh thần, nỗ lực làm việc nuôi con sau khi khép lại cuộc ly hôn với chồng Tây.

Diễn viên Phương Oanh đồng hành với cặp song sinh Jimmy - Jenny trong Tết Trung thu đầu tiên ở trường mầm non.

NSND Thanh Hoa cười tít mắt trong khoảnh khắc chơi đùa cùng cháu. Hình ảnh giản dị, không phấn son của nghệ sĩ ở đời thường khiến nhiều khán giả chú ý.

NSND Thu Hà đẹp nền nã với trang phục truyền thống.

Ca sĩ Noo Phước Thịnh ví mình như shipper vì có việc ra đường giữa trưa.

Diễn viên Mạc Văn Khoa đón bố vào TPHCM thăm gia đình nhỏ của mình.

Diễn viên Đinh Ngọc Diệp và ông xã Victor Vũ dành thời gian rảnh chơi đùa với 2 quý tử.

Siêu mẫu Vũ Thu Phương bày biện lễ vật cúng Tổ nghề.

NSND Lan Hương tranh thủ lịch nghỉ của đoàn phim để đến chùa cầu bình an.

Diễn viên, MC Ốc Thanh Vân hội ngộ đàn anh Hòa Hiệp khi cúng Tổ tại sân khấu.

NSƯT Vũ Luân được khen trẻ trung ở tuổi 53.

Vợ chồng hoa hậu Lê Âu Ngân Anh sum vầy bên con.