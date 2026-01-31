Quyền Linh: 'Tôi sợ con gái bị cám dỗ nếu vào showbiz quá sớm'

- Anh có dự định đặc biệt gì cho năm 2026?

- Năm nào cũng có thêm những dự án, suy nghĩ mới và tôi nghĩ 2026 cũng sẽ diễn ra như vậy. Tôi vẫn còn nhiều trăn trở với điện ảnh nhưng chưa biết khi nào mới làm được. Có lời mời đóng phim mới nhưng tôi vẫn đang cân nhắc, không biết sức khỏe có phù hợp hay không vì làm điện ảnh vất vả lắm.

Từ trước đến giờ, khán giả quen nhìn Quyền Linh với hình ảnh nông dân, anh chàng chất phác, hiền lành với dép tổ ong, quần áo bụi bặm. Vì vậy, nếu có cơ hội, tôi muốn thử sức ở những dạng vai mình chưa từng thể hiện, ví dụ như vai phản diện. Đó là điều tôi mong muốn từ lâu và tò mò không biết mình có làm được không nhưng có lẽ các đạo diễn vẫn e ngại. Trong nghề này, đạo diễn chọn diễn viên chứ không phải mình muốn là được, trừ khi tự bỏ tiền làm phim. Dù vậy, tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó có cơ hội đến với mình.

Diễn viên, MC Quyền Linh tại lễ trao giải Cánh Diều Vàng 2025. Ảnh: Tùng Đinh

- Sau 30 năm làm nghề với những thành công nhất định, còn điều gì khiến anh muốn chinh phục?

- Tôi đã làm nghề hơn 30 năm, cống hiến trong các lĩnh vực sân khấu, điện ảnh, truyền hình, gameshow. Không chỉ là diễn viên hay MC, tôi còn kinh qua đủ các công việc như sản xuất, trợ lý, âm thanh, ánh sáng, phó đạo diễn, đạo diễn... Trải qua từng ấy việc và từng ấy thời gian, tôi không còn khát vọng phải chinh phục điều gì nữa. Nếu có vai phù hợp, nhiều cảm xúc, tôi nhận còn không thì thôi, không đặt nặng chuyện danh vọng nữa.

Đỉnh cao sự nghiệp là khái niệm rất mơ hồ. Tôi thấy chỉ cần mỗi người tự đặt cho mình một mục tiêu rồi làm hết sức, đến đâu hay đến đó chứ đừng nghĩ quá nhiều đến kết quả. Với tôi bây giờ, điều quan trọng nhất là hạnh phúc và sức khỏe chứ không phải chinh phục bằng được một vai diễn hay một đỉnh cao nào đó nữa. Đến tuổi này, tôi nghĩ mình nên dành cơ hội cho lớp trẻ và nếu cần, tôi sẵn sàng đứng sau làm cố vấn, sản xuất hoặc hỗ trợ các bạn.

- Không còn áp lực tiền bạc hay danh vọng và thích gì làm nấy, liệu có phải anh đang trải qua tâm lý của một người về hưu?

- Đúng vậy. Tôi nghĩ mình đã đến lúc buông bỏ bớt nhiều thứ. Hơn 30 năm làm nghề, tôi gần như đã trải qua mọi vị trí trong một êkíp và đã nỗ lực hết sức rồi. Với tôi, biết đủ là đủ.

Bây giờ điều làm tôi hạnh phúc nhất là các hoạt động thiện nguyện, được mang đến điều tốt đẹp cho những mảnh đời khó khăn. Nhìn người khác vui, tôi còn thấy rực rỡ hơn bất kỳ vai diễn hay giải thưởng nào. Tôi không còn bon chen hay đặt nặng chuyện phải hơn ai nữa.

Vợ chồng MC Quyền Linh - doanh nhân Dạ Thảo bên hai con gái Lọ Lem và Hạt Dẻ.

- Anh nghĩ sao khi lui về làm quản lý hay hỗ trợ các con, đặc biệt là Lọ Lem, trong các hoạt động ở showbiz?

- Chắc không được đâu vì "Bụt chùa nhà không thiêng". Tôi chỉ có thể làm cố vấn thôi, vì mỗi đứa trẻ có một mục tiêu, hướng đi khác nhau. Tôi không định hướng mà chỉ góp ý, động viên và đứng phía sau khi con cần. Nếu con chọn hướng không phải thế mạnh của mình, tôi sẽ nhờ người có chuyên môn hỗ trợ chứ không bằng mọi giá kéo con theo con đường của mình.

Tôi luôn nói với con: "Khi bước ra đời, sẽ có rất nhiều sóng gió, rất nhiều khó khăn vất vả, không có gì đơn giản, dễ dàng cả nên việc đầu tiên là phải mạnh mẽ, nỗ lực. Trong bất kỳ công việc nào, con cũng phải thật sự nhiệt tình, cứ làm bằng tất cả cái tâm". Trong tôi luôn có sự nhiệt tình và tôi luôn muốn truyền ngọn lửa đó cho con. Tôi muốn con tin rằng cứ nhiệt tình đi rồi điều gì đến sẽ đến, thành công hay không thì cũng không có gì phải tiếc nuối vì mình đã cố gắng hết sức.

- Là người nổi tiếng, không tránh được những lúc bị bàn tán, ồn ào hay scandal, anh dạy Lọ Lem ra sao khi con đối diện với bình luận tiêu cực?

- Tôi nói với con rằng nghệ sĩ hay người nổi tiếng luôn chịu sự giám sát của công chúng. Hãy cứ đọc hết những bình luận để biết mọi người nghĩ gì, nếu thấy mình sai thì thay đổi để tốt hơn còn nếu đó là sự hiểu lầm hay miệt thị, cũng phải học cách bỏ qua. Đóng góp chân thành của khán giả rất đáng quý, không nên xem đó là nỗi buồn, mà là cơ hội để hoàn thiện bản thân.

Lọ Lem tên thật Mai Thảo Linh, là con gái lớn của MC Quyền Linh, hiện học chuyên ngành Kinh doanh tại Đại học RMIT từ tháng 10/2024. Mẹ cô cho biết đây là lĩnh vực con gái yêu thích ngày nhỏ và định hướng theo đuổi từ cấp ba. Cô nổi tiếng với kênh TikTok 1,8 triệu lượt theo dõi và tài khoản Instagram gần 600.000 lượt theo dõi. Ngoài ra, cô còn là gương mặt đại diện của một số nhãn hàng ,kiếm được 1 tỷ đồng từ năm 16 tuổi.

- Lọ Lem tâm sự với anh thế nào những lúc phải đối diện với dư luận về mình?

- Mỗi khi băn khoăn vì những bình luận thiếu tích cực, con đều chia sẻ với bố mẹ. Tôi từng nói với con: "Ba cũng bị nói này nói kia suốt nên hãy coi đó là chuyện bình thường. Quan trọng là cách mình đón nhận, đừng trốn tránh và cũng đừng để nó nhấn chìm mình. Cuộc sống của ai cũng áp lực và không ai hoàn hảo cả, chỉ cần biết lắng nghe và điều chỉnh chứ không phải vì thế mà dừng lại.

- Anh nghĩ sao về việc con gái có thể gặp nhiều cám dỗ khi vào showbiz?

- Tôi sợ con gặp cám dỗ khi vào showbiz quá sớm nên luôn nói với Lọ Lem hãy chờ khi nào học xong đại học rồi muốn làm gì thì làm. Có rất nhiều bạn bè của tôi làm đạo diễn muốn mời con đóng phim nhưng tôi bảo thôi, để con có bằng tốt nghiệp rồi tính tiếp. Ở đời này, nhiều khi không phải mình chọn nghề mà là nghề chọn mình, hãy cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Vợ tôi chung quan điểm đó, muốn các con tập trung học hành trước khi bước vào showbiz.

Lọ Lem đồng hành với bố trong một sự kiện gần đây tại Hà Nội.

- Lọ Lem từng chia sẻ kiếm được 1 tỷ đồng từ năm 16 tuổi và có thể mua xe sang từ năm nhất đại học. Vợ chồng anh giúp con quản lý cát-xê kiếm được từ việc làm KOL thế nào?

- Chúng tôi để con tự giữ tiền kiếm được. Tôi đặt cho con một KPI là tự lo cho bản thân, khi nào kẹt lắm thì gọi bố. Thế nhưng, người gọi lại là tôi. Thi thoảng kẹt, tôi vẫn mượn con tiền.

- Lọ Lem và Hạt Dẻ giống bố ở điểm gì nhất?

- Mỗi bạn có một điểm giống tôi. Lọ Lem đi theo bố nhiều hơn nên khá bản lĩnh, tự tin. Hạt Dẻ nhỏ nên còn rụt rè hơn, chưa va chạm nhiều với xã hội. Tôi nghĩ cứ để các con phát triển tự nhiên, thoải mái lựa chọn con đường mình thích, không nhất thiết phải theo sự nghiệp nghệ thuật giống bố.