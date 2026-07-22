Khi người Mỹ biến World Cup thành đại tiệc giải trí

Theo New Yorker, trong gần một thế kỷ, trận chung kết FIFA World Cup chỉ dựa vào một giá trị cốt lõi duy nhất để thu hút khán giả: Bóng đá. Không có màn trình diễn giữa giờ, không có đại nhạc hội trong sân vận động, không có bất kỳ yếu tố nào cạnh tranh sự chú ý với môn thể thao vua. Nhưng người Mỹ đã chấm dứt truyền thống đó với show giữa hiệp đầu tiên trong lịch sử World Cup.

Financal Times gọi show diễn 11 phút ngày 19/7 là "một giấc mơ kỳ lạ", "khiến cả thế giới ngỡ ngàng". Còn Billboard đánh giá chương trình "hỗn độn một cách lôi cuốn". Tạp chí nhận xét đó là một màn trình diễn kỳ lạ nhưng được dàn dựng hoàn hảo, thể hiện nghệ thuật sân khấu nhạc pop quy mô lớn với ngân sách khổng lồ. Hamish Hamilton - đạo diễn quen thuộc của các tiết mục tại Super Bowl - ghi hình chương trình. Theo truyền thông quốc tế, show có thể thu hút đến hàng tỷ khán giả, vốn là fan theo dõi bóng đá.

Từ trái sang: Ronaldinho, Madonna và Ronaldo tại chung kết World Cup. Ảnh: AP

"Nữ hoàng nhạc pop" Madonna mở màn với phần trình diễn đầy màu sắc. Bà hát bản hit Music với câu: "Âm nhạc khiến mọi người xích lại gần nhau", gợi liên tưởng tới thông điệp FIFA muốn truyền tải: "Bóng đá kết nối thế giới".

Madonna được xem là một trong những biểu tượng văn hóa đại chúng tiêu biểu của nước Mỹ. Từ một cô gái có xuất thân bình thường, bà đã tạo dựng đế chế riêng bằng sự táo bạo, tinh thần tiên phong và khả năng liên tục làm mới hình ảnh qua nhiều thập niên. Bà từng nhiều lần hát về nước Mỹ hào nhoáng: "Ai cũng muốn tìm đến Hollywood. Và muốn lập nghiệp ở nơi đây. Họ say mê hương vị Hollywood. Làm sao nó có thể khiến bạn tổn thương khi mọi thứ trông tuyệt vời đến vậy?" (trích bài Hollywood).

Theo SB Nation, sự xuất hiện của bà mang tính "biểu tượng cho nước Mỹ". Hình ảnh Madonna ngồi trên chiếc xe jeep cùng hai cựu danh thủ Brazil Ronaldo và Ronaldinho cũng trở thành một trong những khoảnh khắc gây chú ý, tạo ra màn trình diễn giao thoa giữa âm nhạc và bóng đá.

Financal Times nhận xét không chỉ Madonna, những cái tên còn lại trong danh sách biểu diễn đều không phải lựa chọn ngẫu nhiên mà thể hiện một kế hoạch truyền thông được tính toán, nhằm đạt khả năng tiếp cận khán giả toàn cầu lớn nhất có thể. Justin Bieber và Shakira đảm bảo sức hút tại Bắc Mỹ và Mỹ Latin. BTS mang đến lượng người hâm mộ khổng lồ từ châu Á. Burna Boy là đại diện cho các nghệ sĩ châu Phi.

Chương trình còn nhiều màn diễn độc đáo như khi dàn nhạc giao hưởng mô phỏng lại điệu ăn mừng kiểu Viking của tuyển Na Uy, Shakira nhảy cùng các em nhỏ châu Phi hay khi nhóm rối nổi tiếng The Muppets xuất hiện trên sân cỏ.

Theo Los Angeles Times, màn trình diễn giữa hiệp trận chung kết World Cup là một biểu hiện rõ nét của sức mạnh mềm Mỹ trong việc kết hợp thể thao với văn hóa đại chúng. Lấy cảm hứng từ mô hình Halftime Show của Super Bowl - sự kiện biểu diễn giữa giờ của giải bóng bầu dục Mỹ NFL thu hút hàng triệu khán giả mỗi năm, FIFA đã đưa công thức giải trí này vào sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh. Tuy nhiên, những người yêu môn thể thao vua lo ngại một trận đấu vốn tôn vinh sự kịch tính và chiều sâu chiến thuật có thể bị phân tán bởi những yếu tố mang tính trình diễn, khi sân cỏ trở thành sân khấu cho các ngôi sao giải trí.

Vì thế, ý tưởng ban đầu vấp phải sự hoài nghi từ một bộ phận người hâm mộ. Họ cho rằng việc kéo dài thời gian nghỉ giữa hiệp để dành chỗ cho một chương trình biểu diễn đi ngược với nhịp điệu vốn có của môn thể thao này. Theo Luật bóng đá, thời gian nghỉ giữa hai hiệp không được vượt quá 15 phút. Năm 2021, Hội đồng Hiệp hội Bóng đá Quốc tế (IFAB) từng bác bỏ đề xuất của Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ về việc kéo dài thời gian nghỉ giữa hai hiệp lên 25 phút. Trong quyết định của mình, IFAB cho rằng khoảng thời gian không thi đấu quá dài có thể gây "những tác động tiêu cực tới sức khỏe và sự an toàn của cầu thủ". Năm nay, thời lượng nghỉ giữa trận chung kết World Cup kéo dài tới hơn 30 phút, bao gồm show diễn và thời gian để êkíp sắp xếp sân khấu, trả lại mặt bằng thi đấu.

Shakira (giữa) được nhiều khán giả khen giàu năng lượng khi trình diễn trong show. Ảnh: AP

Điểm khiến chương trình khác biệt với một màn trình diễn sân vận động đơn thuần nằm ở mục tiêu phía sau sự hoành tráng ấy. Halftime Show được xây dựng như một phần của chiến dịch gây quỹ cho Quỹ Giáo dục Toàn cầu FIFA Global Citizen, hướng tới mục tiêu huy động 100 triệu USD nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục và bóng đá cho trẻ em trên toàn thế giới.

Quy mô của chiến dịch còn được thể hiện qua thành phần hội đồng cố vấn, quy tụ những gương mặt có tầm ảnh hưởng từ nhiều lĩnh vực: Hugh Jackman, The Weeknd, Shakira (giải trí), Kaká, Serena Williams (thể thao), Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, Hugh Evans, Ivanka Trump (chính sách), Jim DeMare, đồng Chủ tịch Bank of America (tài chính). Sự góp mặt của họ cho thấy Halftime Show không chỉ là một sân khấu giải trí phục vụ trận chung kết World Cup, mà còn là một chiến dịch truyền thông - xã hội được đầu tư bài bản.

Hugh Evans, lãnh đạo Global Citizen, muốn tận dụng "khoảnh khắc đoàn kết toàn cầu" của World Cup để thúc đẩy các nhà lãnh đạo thế giới đưa ra những cam kết, qua đó "giúp giải đấu lần này thiết lập một chuẩn mực mới về những tác động lâu dài". Cùng các cộng sự, ông đang xây dựng một công thức mới: Biến sức hấp dẫn của thể thao thành nền tảng kết nối hàng tỷ người trên toàn cầu, tạo ra ảnh hưởng vượt xa khoảnh khắc tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Halftime Show World Cup 2026 vì thế không chỉ là một màn trình diễn âm nhạc giữa trận chung kết. Nó đánh dấu sự thay đổi trong cách các sự kiện thể thao lớn được vận hành: Trận đấu không còn là sản phẩm duy nhất, mà trở thành trung tâm của một hệ sinh thái gồm các hoạt động giải trí, thương hiệu, truyền thông và những thông điệp xã hội.

Hai ngày sau chung kết World Cup, trên YouTube, video show đạt 11 triệu lượt xem. Financal Times cho rằng trái với nhận xét thẳng thừng của Wayne Rooney, show diễn không hề tệ. Nó đã truyền tải thông điệp "bóng đá kết nối thế giới" bằng một tinh thần hài hước và vui tươi - những yếu tố thiếu vắng trong trận đấu căng thẳng trước đó.