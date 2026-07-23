Vợ Công Lý: 'Tôi ấm ức khi nhận bình luận khiếm nhã mỗi ngày'

Theo bà xã Công Lý, thời gian qua cô chọn im lặng trước những lời công kích thay vì đáp trả bằng ngôn từ thiếu văn hóa. "Hàng ngày tôi nhận rất nhiều bình luận thô tục, khiếm nhã hướng về vợ chồng mình nhưng chưa từng phản ứng bằng những lời lẽ thiếu văn hóa. Tôi luôn tâm niệm cần giữ gìn, ngay cả khi không nhận được điều đó", cô nói.

Tuy nhiên gần đây cô thường đăng những dòng trạng thái bày tỏ sự buồn bã. Lý giải về hành động này, Ngọc Hà nói bản thân cảm thấy "ấm ức vì điều không đúng, những lời vu khống". Sau nhiều đêm thức trắng và khóc sưng mắt, cô tự động viên bản thân giữ tinh thần lạc quan để tiếp tục cố gắng.

Vợ chồng NSND Công Lý khi dự một sự kiện.

Chia sẻ của Ngọc Hà được đưa ra sau khi cô gây tranh luận với video quảng cáo một loại miếng dán ngực, trong đó nhắc đến việc sản phẩm có thể "dính vào miệng" những người công kích mình. Video nhận nhiều ý kiến cho rằng cách thể hiện phản cảm. Sau đó, cô xóa bài đăng và công khai xin lỗi trên trang cá nhân.

"Nếu câu nói vui của tôi vô tình làm ai đó không thoải mái, tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành. Tôi sẽ rút kinh nghiệm, cẩn trọng hơn trong cách thể hiện và suy nghĩ kỹ hơn trước mỗi phát ngôn để tránh những hiểu lầm không đáng có", Ngọc Hà bày tỏ. Cô cho biết câu nói trong video chỉ mang tính hài hước, không nhằm xúc phạm bất kỳ ai, đồng thời hy vọng khán giả cho mình cơ hội hoàn thiện bản thân.

Đây không phải lần đầu Ngọc Hà lên tiếng về những bình luận tiêu cực nhắm vào bản thân và gia đình. Trước đó, cô từng bày tỏ bức xúc khi liên tục bị đồn đoán quen đại gia, "cặp bồ" hoặc được gợi ý tìm người giàu trong thời gian chồng điều trị bệnh. Người đẹp khẳng định có thể tự lo cuộc sống và không cần "bấu víu" vào bất kỳ ai.

Từ khi thành trụ cột kinh tế trong gia đình, Ngọc Hà luôn cố gắng để có thể làm chỗ dựa cho chồng. Nhiều năm qua, Ngọc Hà duy trì công việc KOL, tham gia sự kiện và làm truyền thông cho các chương trình, cuộc thi sắc đẹp.

Khoảng ba tháng gần đây, cô tập trung phát triển mảng tiếp thị liên kết, dành gần 10 tiếng mỗi ngày làm việc. Theo Ngọc Hà, hiện công việc này giúp cô kiếm hoa hồng khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng. Đây là thu nhập khá lớn, giúp vợ chồng cô trang trải thêm nhiều khoản trong cuộc sống.

Vợ chồng Công Lý khi ở nhà.

Ngọc Hà sinh năm 1988, làm việc trong lĩnh vực truyền thông. Cô kết hôn với NSND Công Lý, hơn cô 15 tuổi, hồi đầu năm 2021, sau 5 năm hẹn hò. Thời gian qua, cô ở bên cạnh đồng hành cùng chồng khi anh gặp biến cố sức khỏe.