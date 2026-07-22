'Đát Kỷ đẹp nhất màn ảnh' hẹn hò thiếu gia

Ngày 21/7, các bức ảnh Na Nhiên và doanh nhân Hoắc Khải Sơn trên đường phố New York, được nhiều khán giả chia sẻ trên Weibo, thu hút hàng chục triệu lượt xem. Theo St Headline, đôi tình nhân xem chung kết World Cup, cùng du lịch một số thành phố.

Doanh nhân Hoắc Khải Sơn tại Mỹ. Ảnh: Weibo

Một số nguồn tin cho rằng Na Nhiên và Hoắc Khải Sơn chuẩn bị tổ chức hôn lễ vào cuối năm, tuy nhiên cả hai chưa phản hồi về hỷ sự. Theo Sina, khi dự sự kiện đầu tháng 7, ông Hoắc Chấn Đình - cha của Hoắc Khải Sơn - được hỏi về đám cưới của con trai. Ông chỉ nói: "Việc vui này đợi con tôi tự trả lời".

Na Nhiên, Hoắc Khải Sơn hẹn hò hơn hai năm, nhiều lần được trông thấy du lịch ở châu Âu. Diễn viên hiện sống ở Hong Kong, học tiếng Quảng Đông để "nhập gia tùy tục".

Diễn viên Na Nhiên. Ảnh: Weibo

Cô 29 tuổi, được mệnh danh "Đát Kỷ đẹp nhất màn ảnh" trong 10 năm qua, sau vai hồ ly ở phim điện ảnh Phong Thần (2023). Giới chuyên môn đánh giá cô lột tả vai Đát Kỷ vừa ngây thơ vừa ma mị. Những bản trước, Đát Kỷ là một mỹ nhân, yếu tố người đậm hơn yếu tố yêu nữ. Na Nhiên xây dựng Đát Kỷ khác biệt so với tất cả những phiên bản trước: hồ ly trong hình hài con người.

Người đẹp mang hai dòng máu Nga, Mông Cổ, tới Hong Kong làm người mẫu năm 18 tuổi. Cô từng đóng MV Love Confession của ca sĩ Châu Kiệt Luân, đạt hơn 245 triệu lượt xem trên YouTube.

Tạo hình Đát Kỷ của Na Nhiên. Ảnh: Weibo

Hoắc Khải Sơn 43 tuổi, là con của ông Hoắc Chấn Đình và hoa hậu Hong Kong 1977 Chu Linh Linh. Theo HK01, gia tộc họ Hoắc giàu có nhiều đời, cha của ông Hoắc Chấn Đình là nhà tài phiệt, tỷ phú Hoắc Anh Đông. Ông Hoắc Khải Sơn được gọi là "tài phiệt đời thứ ba", hiện là phó chủ tịch tập đoàn Hoắc Thị, phụ trách chiến lược phát triển, mở rộng kinh doanh quốc tế. Hoắc Khải Sơn từng hẹn hò minh tinh Chương Tử Di, họ chia tay năm 2006.