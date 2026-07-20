Vì sao mỹ nhân 'Trò chơi con mực' được hộ tống rương đựng cúp vàng?

Trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina tại sân New York New Jersey (MetLife) là sự kiện thể thao được quan tâm nhất cuối tuần. Trước khi Ferran Torres ghi bàn ở phút 106, giúp Tây Ban Nha thắng 1-0 và lần thứ hai vô địch thế giới, hàng loạt hoạt động giải trí, âm nhạc và quảng bá thương hiệu đã diễn ra xung quanh trận đấu.

Hai khoảnh khắc thu hút sự chú ý là sự xuất hiện của Jung Ho Yeon - người mẫu, diễn viên nổi tiếng toàn cầu sau thành công của Squid Game ( Trò chơi con mực ) - bên chiếc cúp FIFA World Cup và Timothée Chalamet với trái bóng được sử dụng ở giai đoạn cuối giải đấu.

Vì sao mỹ nhân Trò chơi con mực hộ tống rương đựng cúp vàng?

Trước giờ bóng lăn, Jung Ho Yeon cùng tay vợt Carlos Alcaraz xuất hiện trong nghi thức đưa chiếc cúp vô địch ra sân.

Hình ảnh nữ diễn viên Hàn Quốc đứng cạnh cúp vàng lập tức gây chú ý. Jung Ho Yeon không đơn thuần được lựa chọn vì danh tiếng từ Squid Game . Cô là đại sứ của Louis Vuitton, thương hiệu có mối quan hệ lâu dài với FIFA trong việc chế tác chiếc rương đặc biệt dùng để bảo quản, vận chuyển và giới thiệu cúp World Cup.

Theo thông báo chính thức của FIFA trước trận chung kết, Louis Vuitton được chỉ định là nhà cung cấp chính thức và đơn vị được cấp phép thương hiệu của World Cup 2026. Chiếc rương đựng cúp được đưa vào chương trình nghi lễ của trận chung kết và theo kế hoạch sẽ được một đại sứ Louis Vuitton cùng một "FIFA Legend" đưa ra sân.

Mỹ nhân Squid Game vinh dự xuất hiện trong nghi thức đưa cúp vô địch ra sân.

Louis Vuitton bắt đầu chế tác rương đựng cúp chính thức cho World Cup từ giải đấu năm 2010 tại Nam Phi. Truyền thống tiếp tục tại Brazil năm 2014, Nga năm 2018, Qatar năm 2022 và đến World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico.

Rương đựng cúp năm nay tiếp tục sử dụng Monogram canvas - họa tiết gắn liền với Louis Vuitton - kết hợp các chi tiết đặc trưng trong nghệ thuật chế tác rương của nhà mốt. Chữ "V" màu vàng được vẽ thủ công trở thành điểm nhấn trên thiết kế, gợi liên tưởng đồng thời đến "Victory" và Vuitton. Bên trong là chiếc cúp mà mọi đội tuyển tham dự World Cup đều hướng tới.

Việc chiếc cúp thể thao được đặt trong rương của thương hiệu thời trang xa xỉ vì thế đã trở thành một phần quen thuộc trong nghi thức World Cup. Với Louis Vuitton, đây cũng là cách thương hiệu duy trì thông điệp "Victory travels in Louis Vuitton" - chiến thắng đồng hành cùng Louis Vuitton - được áp dụng trong nhiều sự kiện thể thao quốc tế.

Theo Guardian, Jung Ho Yeon trở thành mắt xích kết nối giữa điện ảnh, thời trang và thể thao. Sau thành công quốc tế của Squid Game , nữ diễn viên sinh năm 1994 vươn lên thành một trong những gương mặt Hàn Quốc có ảnh hưởng lớn trong ngành thời trang toàn cầu.

Hình ảnh của cô phù hợp với cách Louis Vuitton đưa các đại sứ nổi tiếng ra khỏi không gian truyền thống của sàn diễn hay tuần lễ thời trang, đặt họ vào những sự kiện văn hóa, thể thao có lượng khán giả toàn cầu.

Khoảnh khắc Jung Ho Yeon đứng trên sân cỏ trước trận chung kết có ý nghĩa lớn hơn màn rước cúp. Ngôi sao Hàn Quốc thực hiện vai trò đại diện thương hiệu ở thời điểm có giá trị hình ảnh lớn nhất của World Cup.

Chiêu PR mạnh nhất thông qua Timothée Chalamet

Theo SCMP, Jung Ho Yeon đại diện cho sự giao thoa giữa thời trang xa xỉ và bóng đá, Timothée Chalamet xuất hiện ở cương vị khác trong hệ sinh thái thương mại của World Cup.

Nam diễn viên Dune có mặt tại sân cùng Kylie Jenner, khiến hình ảnh của cặp đôi nhanh chóng xuất hiện trên truyền thông và mạng xã hội. Chalamet còn gây chú ý khi bước ra sân với trái bóng Trionda Final. Đây là phiên bản bóng đặc biệt được adidas giới thiệu cho vòng bán kết, trận tranh hạng ba và chung kết World Cup 2026.

Trionda Final sử dụng thiết kế vàng, trắng và đen. Đây là lần đầu hãng thời trang tạo thiết kế bóng riêng cho giai đoạn cuối World Cup thay vì chỉ thay đổi màu sắc của mẫu bóng ban đầu.

adidas giao trọng trách giới thiệu bóng cho Timothée Chalamet.

Đây không phải lần đầu tài tử Dune được adidas chọn là t đặt vào trung tâm chiến dịch bóng đá của adidas trong năm 2026. Ngày 7/5, hơn một tháng trước khi World Cup khởi tranh, adidas công bố Backyard Legends - phim quảng bá dài khoảng 5 phút dành cho giải đấu.

Timothée Chalamet giữ vai trò trung tâm, bên cạnh danh sách ngôi sao rộng từ bóng đá đến âm nhạc và văn hóa đại chúng như Lionel Messi, Lamine Yamal, Jude Bellingham, Trinity Rodman, Bad Bunny, Zinedine Zidane, David Beckham và Alessandro Del Piero.

Câu chuyện được xây dựng xung quanh tinh thần bóng đá đường phố và những "huyền thoại sân sau". Thông qua góc nhìn của Chalamet, bộ phim kết nối những trận bóng tự phát với sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới.

adidas đặc biệt khai thác mối quan hệ cá nhân của nam diễn viên với bóng đá. Chalamet kể rằng thời thơ ấu anh từng chơi bóng tại Pier 40 ở New York, tưởng tượng và thực hiện theo những cú sút phạt của Beckham, bàn thắng của Del Piero hay các pha vô-lê của Zidane. Chi tiết này giải thích lý do Chalamet trở thành gương mặt phù hợp cho chiến dịch.

World Cup biến thành cuộc chơi của văn hóa đại chúng

Jung Ho Yeon và Timothée Chalamet xuất hiện ở hai nghi thức, đại diện cho hai thương hiệu khác nhau nhưng phản ánh xu hướng World Cup không còn là cuộc chơi của các đội bóng khắp thế giới.

Giải đấu mở rộng thành sự kiện giải trí toàn cầu. Các trận đấu nằm trong hệ sinh thái gồm âm nhạc, điện ảnh, thời trang, quảng cáo và mạng xã hội. Riêng trận chung kết năm nay, các hoạt động bên lề và chương trình trước trận quy tụ nhiều tên tuổi của ngành giải trí, trong đó Tom Cruise cũng xuất hiện và phát biểu trước khi Tây Ban Nha đối đầu Argentina.

Những ngôi sao như Jung Ho Yeon hay Timothée Chalamet có vai trò quảng bá, mang đến lượng người hâm mộ riêng, khả năng tạo ra những hình ảnh lan truyền vượt khỏi phạm vi thể thao.

Jung Ho Yeon và LV giúp chiếc rương cúp trở thành một phần của câu chuyện thời trang và văn hóa đại chúng. Timothée Chalamet thông qua adidas giúp bóng World Cup bước từ sân cỏ sang điện ảnh, thời trang và đời sống giới trẻ.

Và khi Tây Ban Nha nâng cúp sau chiến thắng 1-0 trước Argentina, chiến dịch kéo dài nhiều tháng của các thương hiệu đến hồi kết. Rương đựng cúp chiến thắng và bóng Trionda Final hoàn thành vai trò trên sân cỏ, hình ảnh của Jung Ho Yeon và Timothée Chalamet tiếp tục được chia sẻ trên mạng xã hội. Điều đó cũng lý giải giải thích sự xuất hiện của hai ngôi sao của Trò chơi con mực và Dune có mặt trong những khoảnh khắc quan trọng trước trận chung kết.