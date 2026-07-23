Cặp diễn viên phim giờ vàng gây sốt với bộ ảnh cưới ngọt ngào

Diễn viên Thùy Anh vừa đăng tải bộ ảnh cưới cùng NSƯT Ngọc Quỳnh, ghi lại những khoảnh khắc ngọt ngào trước lễ cưới dự kiến diễn ra vào tháng 9 tại Hà Nội.

Trong bộ ảnh, Thùy Anh lựa chọn thiết kế váy cưới cúp ngực với phần corset ôm sát, tôn vóc dáng thanh thoát. Còn NSƯT Ngọc Quỳnh xuất hiện lịch lãm trong những bộ vest tông đen và xanh rêu, sang trọng nhưng gần gũi.

Mối quan hệ của Ngọc Quỳnh và Thùy Anh nhận được nhiều sự quan tâm bởi cả hai đều từng trải qua những biến cố trong hôn nhân. Nam nghệ sĩ là cha của ba người con, còn Thùy Anh có một con trai riêng.

Cặp đôi công khai tình cảm từ năm 2024 và thường xuyên đồng hành trong các hoạt động nghệ thuật cũng như cuộc sống thường ngày. Cùng làm việc tại Nhà hát Kịch Hà Nội, họ có nhiều điểm chung trong quan điểm sống và niềm đam mê dành cho sân khấu, từ đó tạo nên sự gắn kết bền chặt.

Theo NSƯT Ngọc Quỳnh, điều quan trọng nhất trong tình yêu không phải những lời hứa hẹn mà là sự thấu hiểu và đồng hành trong mọi hoàn cảnh. Khi đủ hiểu nhau, cả hai sẽ biết cách chia sẻ, hỗ trợ và tôn trọng những lựa chọn của đối phương.

Với Thùy Anh, nữ diễn viên luôn cảm thấy bình yên khi ở cạnh bạn đời. Ngoài công việc tại Nhà hát Kịch Hà Nội và việc kinh doanh riêng, cô gần như không phải bận tâm chuyện gia đình vì Ngọc Quỳnh luôn chủ động quán xuyến mọi việc. Chính sự chu đáo và trách nhiệm của nam diễn viên khiến cô thêm tin tưởng vào chặng đường sắp tới.

NSƯT Ngọc Quỳnh sinh năm 1980, là gương mặt quen thuộc của phim truyền hình phía Bắc. Năm 2024, anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Còn Thùy Anh sinh năm 1987, tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và hiện công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội. Bên cạnh hoạt động sân khấu, cô từng tham gia nhiều phim truyền hình như Phóng viên thử việc, Xúc xắc tình yêu, Tìm lại ngày đã mất và Nhà trọ Balanha.