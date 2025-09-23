Khánh Phương thừa nhận sai

Ngày 22/9, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Dương Ngọc Thái, Lâm Chấn Huy và Lưu Hưng (nhóm nhạc Ngũ hổ tướng) bị triệu tập lên cơ quan công an liên quan việc đăng tải MV trên nền tảng mạng xã hội.

Khán giả phát hiện MV Anh em trước sau như một của nhóm chứa hàng loạt hình ảnh có ghi tên miền, logo được cho là quảng cáo trang web cá độ. Ở giây thứ 58, Khánh Phương cầm ly có in logo trang web cá cược, sau đó liên tục xuất hiện trên áo nhân viên quán bar, màn hình điện thoại.

MV của nhóm chứa hình ảnh có ghi tên miền, logo được cho là quảng cáo trang web cá độ.

Chiều 23/9, ca sĩ Khánh Phương lên tiếng xin lỗi, cho biết rất buồn khi để xảy ra vụ ồn ào. "Khánh Phương và nhóm nhận được lời mời hợp tác tài trợ của một công ty truyền thông, giải trí. Họ muốn xuất hiện logo ở vài cảnh nhỏ trong MV Anh em trước sau như một. Sau khi thống nhất, Khánh Phương giao ê-kíp kỹ thuật thực hiện ghép vài cảnh có logo. Tôi và nhóm không hề biết có liên quan đến những web cờ bạc vì tin tưởng vào tính pháp lý trong giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty", nam ca sĩ nói.

Khánh Phương khẳng định cả nhóm Ngũ hổ tướng không bao giờ nghĩ đến việc quảng bá cho những web liên quan đến cờ bạc. Sơ suất xảy ra do không có sự kiểm tra, rà soát thông tin rõ ràng về logo, khiến công chúng bức xúc. Khánh Phương thừa nhận đây là sai lầm lớn, cho biết nhóm đang tích cực phối hợp với cơ quan chức năng để giải trình rõ ràng. Giọng ca Chiếc khăn gió ấm mong có cơ hội sửa sai và tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật.

5 nghệ sĩ mong có cơ hội sửa sai.

MV Anh em trước sau như một của nhóm nhạc Ngũ hổ tướng gồm ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái và Lưu Hưng bị tẩy chay dữ dội trên mạng xã hội. Sau khi cư dân mạng lên án, MV bị ẩn khoảng 5 phút, sau đó xuất hiện trở lại trên kênh của Ưng Hoàng Phúc. Những cảnh quay bị khán giả phản ứng bị cắt toàn bộ.