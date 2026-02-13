Bi kịch của "thiên thần tóc mây" Ruslana Korshunova sau chuyến bay tới đảo tỷ phú

Những góc khuất rùng rợn trong tập hồ sơ tỷ phú Epstein

Vụ việc người mẫu trẻ Ruslana Korshunova gieo mình từ tầng 9 một tòa nhà tại khu tài chính Manhattan nước Mỹ đã trôi qua gần hai thập kỷ nhưng những bí ẩn xoay quanh nó vẫn chưa có lời giải thỏa đáng. Dư luận thế giới một lần nữa dậy sóng khi cái tên Ruslana Korshunova bất ngờ xuất hiện trong loạt tài liệu pháp lý vừa được giải mật liên quan đến Jeffrey Epstein. Đây là nhân vật trung tâm của đường dây lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên quy mô toàn cầu gây rúng động dư luận suốt nhiều năm qua. Mặc dù ông trùm tài chính này đã chết trong tù vào năm 2019 nhưng những di sản đen tối cùng mạng lưới quan hệ chằng chịt của ông ta vẫn tiếp tục bị phơi bày ra ánh sáng.

"Thiên thần tóc mây" Ruslana Korshunova bất ngờ xuất hiện trong hồ sơ Epstein.

Trong tập hồ sơ dày đặc các cái tên đình đám, sự xuất hiện của "thiên thần tóc mây" Ruslana Korshunova khiến công chúng không khỏi xót xa. Các nhật ký chuyến bay chi tiết cho thấy mối liên hệ trực tiếp giữa cô gái trẻ người Kazakhstan với Epstein cùng cộng sự đắc lực Ghislaine Maxwell.

Cụ thể vào ngày 7/6/2006, Ruslana đã bước lên chiếc chuyên cơ mang số hiệu Boeing 727 của Epstein tại sân bay JFK. Điểm đến của chuyến đi định mệnh này là Little Saint James, hòn đảo tư nhân thuộc quần đảo Virgin (Mỹ). Nơi đây từ lâu đã bị các công tố viên cáo buộc là "địa ngục trần gian", nơi diễn ra các hoạt động bóc lột cùng lạm dụng tình dục trẻ em dưới vỏ bọc những bữa tiệc xa hoa của giới thượng lưu.

Người mẫu xinh đẹp Ruslana Korshunova. Elle

Thời điểm thực hiện chuyến bay trên chiếc phi cơ tai tiếng "Lolita Express" thì Ruslana Korshunova mới chỉ vừa tròn 18 tuổi. Chuyến đi diễn ra chỉ vài tuần trước khi Jeffrey Epstein vướng vào rắc rối pháp lý đầu tiên với các cáo buộc liên quan đến tội phạm tình dục. Theo những ghi chép được tìm thấy thì đi cùng cô còn có một người phụ nữ tên Stephanie Tidwell cùng một cựu võ sĩ. Dù tài liệu không mô tả chi tiết những sự việc đã xảy ra trên đảo nhưng sự hiện diện của một cô gái trẻ đang ở độ tuổi đẹp nhất cuộc đời tại hang ổ của kẻ săn mồi tình dục đã dấy lên nhiều nghi vấn đau lòng.

Thậm chí ngay cả sau khi Ruslana Korshunova đã qua đời thì tên của cô vẫn tiếp tục xuất hiện trong các cuộc trao đổi thư từ của Epstein. Trong một email được gửi vào năm 2010, ông trùm tài chính này đã nhắc lại cái chết của người mẫu trẻ với thái độ lạnh lùng. Ông ta ám chỉ rằng bạn trai của cô đã không giúp đỡ cô vượt qua giai đoạn khó khăn về tâm lý. Chưa dừng lại ở đó, một email khác vào năm 2011 từ bên thứ ba gửi cho Epstein còn đặt câu hỏi về việc liệu một công ty người mẫu có đang nợ tiền cô hay không. Những thông tin nhỏ giọt này kết hợp với chia sẻ gần đây của doanh nhân công nghệ Ilya Rubenstein đã củng cố thêm giả thuyết rằng những tổn thương tâm lý sâu sắc trong quá khứ có thể là nguyên nhân dẫn đến kết cục bi thảm của đóa hoa xứ Kazakhstan.

Sự nghiệp rực rỡ nhưng đầy bi kịch của người mẫu trẻ

Trước khi vướng vào vòng xoáy đen tối của giới thượng lưu Mỹ thì Ruslana Korshunova từng có một khởi đầu đẹp như mơ. Sinh ra trong một gia đình bình thường tại Almaty thuộc Kazakhstan, cô gái sở hữu mái tóc vàng óng ả dài chấm gót chân được ví như nàng công chúa Rapunzel bước ra đời thực. Vẻ đẹp thánh thiện cùng đôi mắt xanh sâu thẳm của cô đã lọt vào mắt xanh của chuyên gia tìm kiếm người mẫu Debbie Jones một cách tình cờ qua bức ảnh trên tạp chí địa phương. Năm đó Ruslana mới 15 tuổi, cô nhanh chóng ký hợp đồng với công ty Models 1 rồi bắt đầu hành trình chinh phục các kinh đô thời trang lớn nhất thế giới như London hay Paris và Milan.

Bạn bè của Ruslana từng tiết lộ rằng cô thường xuyên phải tham gia những bữa tiệc tối tại Paris hay Milan. IG.

Sự nghiệp của Ruslana thăng tiến nhanh như diều gặp gió. Cô liên tục xuất hiện trên trang bìa của các tạp chí danh tiếng hàng đầu như Vogue Nga hay Elle Pháp. Hàng loạt thương hiệu xa xỉ bao gồm Marc Jacobs, Kenzo, Vera Wang hay Christian Dior đều khao khát có được gương mặt của cô trong các chiến dịch quảng bá. Thu nhập của cô gái trẻ tăng vọt, có thời điểm lên tới 7.000 USD cho mỗi buổi chụp hình. Thế nhưng đằng sau ánh hào quang rực rỡ ấy là những góc khuất ít người thấu hiểu. Môi trường thời trang khắc nghiệt đòi hỏi sự đánh đổi lớn cả về thể xác lẫn tinh thần.

Bạn bè của Ruslana từng tiết lộ rằng cô thường xuyên phải tham gia những bữa tiệc tối tại Paris hay Milan. Đây thực chất là nơi các doanh nhân giàu có trả tiền để được tiếp cận những người mẫu trẻ đẹp. Áp lực công việc cộng hưởng với những cám dỗ vật chất đã dần bào mòn tâm hồn nhạy cảm của cô gái đôi mươi. Vào giai đoạn cuối đời, Ruslana rơi vào cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng khi phát hiện mình bị bóc lột sức lao động. Cô đã đệ đơn kiện các công ty quản lý cùng bạn trai cũ Mark Kaminsky với cáo buộc họ đã chiếm đoạt số tiền lên tới 500.000 USD từ thu nhập của cô. Đáng buồn thay, gia đình cô cho biết họ chưa từng nhận được bất kỳ khoản bồi thường nào sau vụ kiện tụng này.

Ruslana trên sàn diễn. IG.

Những ngày trước khi xảy ra thảm kịch, Ruslana có biểu hiện sụt cân nghiêm trọng đồng thời thường xuyên bày tỏ nỗi nhớ nhà da diết. Dẫu vậy cô vẫn cố gắng tỏ ra bình thường khi lên kế hoạch tổ chức sinh nhật lần thứ 21. Chính sự mâu thuẫn này khiến gia đình cùng bạn bè không tin vào kết luận tự tử của cơ quan điều tra. Mẹ của cô là bà Valentina Kutenkova luôn khẳng định con gái mình không có lý do gì để tìm đến cái chết khi tương lai vẫn còn rộng mở. Sự ra đi của Ruslana Korshunova không chỉ là một nốt trầm buồn của làng thời trang mà còn là lời cảnh tỉnh đanh thép về cái giá phải trả cho những giấc mơ phù hoa nơi xứ người.