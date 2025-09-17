Ngũ Hổ Tướng ra đời: 5 giọng ca đình đám lập nhóm, Vpop có "boyband" mới?

Ngũ Hổ Tướng: 5 "huyền thoại" Vpop tái xuất, “anh em” bùng nổ!

Ngũ Hổ Tướng - boyband mới của Vpop

Lần đầu tiên, 5 ca sĩ nổi tiếng của nhạc Việt đã kết hợp lập nhóm mang tên Ngũ Hổ Tướng. Nhóm gồm Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái và Lưu Hưng. Đây là năm giọng ca quen thuộc từng gắn bó với thế hệ khán giả nghe nhạc từ băng đĩa. Họ chính thức ra mắt bằng MV "Anh em trước sau như một" - ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh.

MV đồng thời là nhạc phim cho bộ phim cùng tên, xoay quanh câu chuyện năm người đàn ông giữa một vụ buôn bán người.

Tên gọi "Ngũ Hổ Tướng" do Ưng Hoàng Phúc gợi ý, gắn với ý nghĩa đoàn kết và tinh thần trước sau như một. Năm ca sĩ chia sẻ, dự án xuất phát từ tình bạn lâu năm và mong muốn tri ân khán giả.

Họ nhắc về thế hệ khán giả từng đạp xe hàng chục cây số để mua album mới, hay hát nghêu ngao trong lớp học.

Đó là thế hệ từng khóc cùng Lâm Chấn Huy, say đắm bản hit "thất tình" của Khánh Phương, lặng người với giọng trầm Dương Ngọc Thái. Với họ, giọng hát của Ưng Hoàng Phúc và Lưu Hưng đã trở thành một phần ký ức thanh xuân.

Dự án lần này được ấp ủ gần hai năm, như một lời tri ân đặc biệt dành cho khán giả trung thành. Ban đầu, sự kết hợp năm cá tính âm nhạc khác nhau không tránh khỏi khó khăn trong hòa giọng và phân vai.

"Ngũ Hổ Tướng" thành hình bằng sức mạnh gắn kết, tình bạn vững chãi

Ngũ Hổ Tướng gồm 5 giọng ca quen thuộc của Vpop

Tuy nhiên, bằng sự tôn trọng và lắng nghe, nhóm đã biến khác biệt thành sức mạnh, giữ riêng mà vẫn hòa chung. Anh em trước sau như một gửi gắm thông điệp tích cực về gắn kết, thủy chung và nghĩa tình trong tình bạn. Nhóm muốn nhắn nhủ rằng, khó khăn nào cũng có thể vượt qua khi có anh em đồng hành và sẻ chia.

Sau ba tháng triển khai, dự án đã đạt hơn 30 triệu lượt xem, tạo hiệu ứng viral mạnh mẽ trên mạng xã hội. MV chính thức ra mắt ngày 18-9, mở đầu cho hành trình dài mà nhóm mong muốn theo đuổi trong âm nhạc.

Sau MV, "Ngũ Hổ Tướng" sẽ bắt đầu tour lưu diễn tại Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Hội An và Đà Lạt. Mỗi thành viên vẫn duy trì sự nghiệp solo, song đồng hành cùng nhóm để viết tiếp chương mới trong âm nhạc.

Trong số năm ca sĩ, "em út" Lưu Hưng là gương mặt ít nổi tiếng hơn nhưng có hành trình bền bỉ mười năm. Anh từng là thành viên nhóm nhạc FM, rồi hoạt động solo với nhiều ca khúc và album gây chú ý. Sự kết hợp này mở ra câu hỏi thú vị: "Ngũ Hổ Tướng" có thể trở thành nhóm nhạc nam đặc biệt tiếp theo của Vpop?