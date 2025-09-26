Sự kiện giải trí hoãn vì bão Ragasa

Trong công điện hôm 23/9, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Nguyễn Văn Hùng yêu cầu lãnh đạo Sở VHTTDL, Sở VHTT và Sở Du lịch tại các tỉnh, thành phố từ Quảng Ngãi trở ra phía Bắc chú trọng và cảnh giác ở mức cao nhất với cơn bão số 9.

Dù cơn bão đã giảm cấp, một số đơn vị tổ chức sự kiện và các nghệ sĩ thông báo hoãn chương trình để đảm bảo an toàn cho khán giả. Rapper Tuimi cho biết show Soul of the forest dự kiến diễn ra vào ngày 27/9 tại Phú Thọ buộc phải tạm hoãn do tình hình thời tiết không cho phép.

Tuimi thông báo chương trình âm nhạc dự kiến diễn ra ở Đại Lải (Phú Thọ).

"Đây là tình huống bất khả kháng do thiên tai, và để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khán giả, nghệ sĩ cũng như các nhà cung cấp dịch vụ, ban tổ chức đã có công văn xin tạm dừng biểu diễn trong tuần này", Tuimi chia sẻ. Nữ nghệ sĩ hy vọng khán giả giữ gìn sức khỏe, thận trọng trước những diễn biến khó lường của thời tiết.

Hôm 24/9, ca sĩ Phương Linh cũng thông báo show Chạm mà cô được mời biểu diễn cũng hủy vì lý do khách quan. Chương trình dự kiến diễn ra vào tối 27/9 tại thung lũng hoa Hồ Tây (Hà Nội). "Tôi lỡ hẹn cùng khán giả Thủ đô. Theo thông báo từ ban tổ chức, show có thể lùi sang tháng 12, khi đó thời tiết đẹp hơn. Tôi thật sự lo lắng về những chương trình tổ chức ở sân khấu ngoài trời vào tháng 9, tháng 10 hàng năm", nữ ca sĩ nói.

Ca sĩ Phương Linh lỡ hẹn với khán giả Hà Nội.

Cũng do ảnh hưởng của bão Ragasa, ban tổ chức chuỗi sự kiện Trung thu ở TPHCM có diễn viên Băng Di tham gia cũng dời sự kiện từ cuối tháng 9 sang đầu tháng 10.

Sáng 25/9, sau khi tiến gần đất liền nước ta, bão Ragasa (bão số 9) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo mưa còn tiếp tục ở miền Bắc, Thanh Hoá và Nghệ An trong đêm 25 và cả ngày 26/9. Từ ngày 27/9 mưa lớn trên khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm dần.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, Thanh Hóa.