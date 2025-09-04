Hàng trăm người dân xếp hàng dài tiễn biệt nghệ sĩ Ngọc Trinh

Lễ động quan đưa thi hài NSƯT Ngọc Trinh đi hỏa táng tại Trung tâm Hỏa táng Bình Hưng Hòa, TP HCM, diễn ra lúc 14h.

Từ sớm, hàng trăm người dân đứng ken đặc hai bên lối vào con hẻm, xếp hàng dài 100-200 m trên đường Lê Hồng Phong, để chuẩn bị tiễn đưa Vy Mùi ngò gai. Phần lớn khán giả là những người lớn tuổi, lặng lẽ dõi theo tang lễ.

Con hẻm vốn nhỏ hẹp bỗng chật kín, nhiều đoạn ùn ứ, xe cộ phải nhích từng chút.

Nhiều Youtuber, TikToker dựng máy quay, livestream cảnh tang lễ, khiến lối đi vốn chật hẹp càng thêm hỗn loạn, buộc lực lượng bảo vệ tang lễ nhiều lần nhắc nhở.

Xe tang của NSƯT Ngọc Trinh được phủ kín hoa cúc trắng, điểm vài cành xanh dương. Trên đầu xe đặt di ảnh nữ nghệ sĩ trong chiếc đầm lụa trắng, nụ cười rạng rỡ. Một số khán giả xúc động ký ức về vai Vy trong Mùi ngò gai ùa về.

Không ít người chọn đứng ở nhà thờ ngay đối diện con hẻm. Họ lặng lẽ chắp tay, nhìn sang bên kia đường để tiễn biệt, tránh chen lấn trong dòng người đông đúc.

Trong dòng người tiễn biệt, bà Kim Hiệp, 77 tuổi, cho biết hâm mộ Ngọc Trinh từ khi xem Mùi ngò gai. Nghe tin nữ nghệ sĩ qua đời, bà đau đớn đến mức "từ tối qua đến giờ chưa chợp mắt được".

Nhiều tài xế công nghệ tắt app để đến tiễn đưa cố nghệ sĩ.

Chú Lợm, 57 tuổi, tài xế xe công nghệ, đến tiễn đưa nghệ sĩ Ngọc Trinh. Chú nói từng biết nghệ sĩ thông qua những vở diễn cùng Hoài Linh, Trịnh Kim Chi, Việt Anh..., thấy tiếc thương nghệ sĩ vì tài năng mà ra đi khi còn trẻ.