Hồng Diễm và dàn diễn viên chuẩn bị diễu hành qua Quảng trường Ba Đình

Lễ kỷ niệm diễu binh diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là sự kiện trọng đại, được nhân dân cả nước mong chờ. Khối văn hóa - thể thao của Lễ kỷ niệm quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng, nhiều người mến mộ.

Sáng sớm 2/9, NSND Lan Hương cùng các nghệ sĩ có mặt ở phố Quán Thánh - điểm tập kết của khối văn hóa - thể thao. Sự xuất hiện của dàn sao khiến người dân phấn khích.

Diễn viên Thu Quỳnh, Thanh Sơn luyện tập diễu hành bên xe nghi trượng. Diễn viên Thanh Sơn vừa đón sinh nhật tuổi 34 hôm 1/9. Trên mạng xã hội, anh mừng tuổi mới bằng loạt ảnh trong các buổi tập cho Lễ kỷ niệm 2/9.

Diễn viên Trung Ruồi được khán giả liên tục gọi tên, chụp ảnh cùng. Anh nói những buổi tập vừa qua có nhiều kỷ niệm, nhiều niềm tự hào.

Vợ chồng KOL Hải Long, hotgirl Salim xuất hiện ở phố Quán Thánh.

Diễn viên Trương Quỳnh Anh rạng rỡ trong áo dài đỏ. "Một đêm không ngủ cùng ngày vui của đất nước. Chúng em tôi đã sẵn sàng cho A80", cô chia sẻ.

Diễn viên Bảo Hân cùng người hâm mộ lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ.

MC Nguyên Khang (trái) và ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh. MC Nguyên Khang nói anh vinh dự, tự hào khi được góp mặt trong dàn nghệ sĩ diễu hành. Đây cũng là cơ hội quý giá để dàn nghệ sĩ 2 miền Nam - Bắc hội ngộ.

Ca sĩ Trang Pháp thân thiện giao lưu cùng người hâm mộ.

Nhiều người hâm mộ tới phố Quán Thánh từ 1-2h sáng để chờ đón rapper Đinh Tiến Đạt.

Diễn viên Lâm Vỹ Dạ trò chuyện với đồng nghiệp trước giờ diễu hành.

