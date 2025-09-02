Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Hồng Diễm và dàn diễn viên chuẩn bị diễu hành qua Quảng trường Ba Đình

Sự kiện: 80 năm Quốc khánh 2/9

3h sáng 2/9, khối văn hóa - thể thao của Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 tập trung đông đủ tại phố Quán Thánh. Dàn nghệ sĩ tiến vào điểm tập kết trong tiếng reo hò của hàng nghìn người dân.

Lễ kỷ niệm diễu binh diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là sự kiện trọng đại, được nhân dân cả nước mong chờ. Khối văn hóa - thể thao của Lễ kỷ niệm quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng, nhiều người mến mộ.

Lễ kỷ niệm diễu binh diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là sự kiện trọng đại, được nhân dân cả nước mong chờ. Khối văn hóa - thể thao của Lễ kỷ niệm quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng, nhiều người mến mộ.

Sáng sớm 2/9, NSND Lan Hương cùng các nghệ sĩ có mặt ở phố Quán Thánh - điểm tập kết của khối văn hóa - thể thao. Sự xuất hiện của dàn sao khiến người dân phấn khích.

Sáng sớm 2/9, NSND Lan Hương cùng các nghệ sĩ có mặt ở phố Quán Thánh - điểm tập kết của khối văn hóa - thể thao. Sự xuất hiện của dàn sao khiến người dân phấn khích.

Diễn viên Thu Quỳnh, Thanh Sơn luyện tập diễu hành bên xe nghi trượng. Diễn viên Thanh Sơn vừa đón sinh nhật tuổi 34 hôm 1/9. Trên mạng xã hội, anh mừng tuổi mới bằng loạt ảnh trong các buổi tập cho Lễ kỷ niệm 2/9.

Diễn viên Thu Quỳnh, Thanh Sơn luyện tập diễu hành bên xe nghi trượng. Diễn viên Thanh Sơn vừa đón sinh nhật tuổi 34 hôm 1/9. Trên mạng xã hội, anh mừng tuổi mới bằng loạt ảnh trong các buổi tập cho Lễ kỷ niệm 2/9.

Diễn viên Trung Ruồi được khán giả liên tục gọi tên, chụp ảnh cùng. Anh nói những buổi tập vừa qua có nhiều kỷ niệm, nhiều niềm tự hào.

Diễn viên Trung Ruồi được khán giả liên tục gọi tên, chụp ảnh cùng. Anh nói những buổi tập vừa qua có nhiều kỷ niệm, nhiều niềm tự hào.

Vợ chồng KOL Hải Long, hotgirl Salim xuất hiện ở phố Quán Thánh.

Vợ chồng KOL Hải Long, hotgirl Salim xuất hiện ở phố Quán Thánh.

Diễn viên Trương Quỳnh Anh rạng rỡ trong áo dài đỏ. "Một đêm không ngủ cùng ngày vui của đất nước. Chúng em tôi đã sẵn sàng cho A80", cô chia sẻ.

Diễn viên Trương Quỳnh Anh rạng rỡ trong áo dài đỏ. "Một đêm không ngủ cùng ngày vui của đất nước. Chúng em tôi đã sẵn sàng cho A80", cô chia sẻ.

Diễn viên Bảo Hân cùng người hâm mộ lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ.

Diễn viên Bảo Hân cùng người hâm mộ lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ.

MC Nguyên Khang (trái) và ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh. MC Nguyên Khang nói anh vinh dự, tự hào khi được góp mặt trong dàn nghệ sĩ diễu hành. Đây cũng là cơ hội quý giá để dàn nghệ sĩ 2 miền Nam - Bắc hội ngộ.

MC Nguyên Khang (trái) và ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh. MC Nguyên Khang nói anh vinh dự, tự hào khi được góp mặt trong dàn nghệ sĩ diễu hành. Đây cũng là cơ hội quý giá để dàn nghệ sĩ 2 miền Nam - Bắc hội ngộ.

Ca sĩ Trang Pháp thân thiện giao lưu cùng người hâm mộ.

Ca sĩ Trang Pháp thân thiện giao lưu cùng người hâm mộ.

Nhiều người hâm mộ tới phố Quán Thánh từ 1-2h sáng để chờ đón rapper Đinh Tiến Đạt.

Nhiều người hâm mộ tới phố Quán Thánh từ 1-2h sáng để chờ đón rapper Đinh Tiến Đạt.

Hồng Diễm và dàn diễn viên chuẩn bị diễu hành qua Quảng trường Ba Đình - 11

Diễn viên Lâm Vỹ Dạ trò chuyện với đồng nghiệp trước giờ diễu hành.

Diễn viên Lâm Vỹ Dạ trò chuyện với đồng nghiệp trước giờ diễu hành.

Đồng hành cùng Báo Tiền Phong trong chuỗi lan tỏa lòng yêu nước dịp Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) có sự tham gia của Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM.

Đồng hành cùng Báo Tiền Phong trong chuỗi lan tỏa lòng yêu nước dịp Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) có sự tham gia của Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM.

Tùng Dương, Hòa Minzy và những ca sĩ nào sẽ hát ở Quảng trường Ba Đình sáng 2/9?
Tùng Dương, Hòa Minzy và những ca sĩ nào sẽ hát ở Quảng trường Ba Đình sáng 2/9?

Nguồn tin của báo VietNamNet cho biết có đến 80 ca sĩ gồm: NSND Quốc Hưng, Mỹ Tâm, Tùng Dương, Hòa Minzy... sẽ hòa giọng cho tiết mục liên khúc siêu...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Ngọc Ánh - Hà Trang ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-02/09/2025 06:28 AM (GMT+7)
Tin liên quan
80 năm Quốc khánh 2/9 Xem thêm
Tin đọc nhiều
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN